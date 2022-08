Come modificare o reimpostare la password metamask: guida passo passo

in

Hai dimenticato la password MetaMask?

Per sbloccare il tuo portafoglio MetaMask, devi inserire la password.

Per fare ciò, fai clic sull’estensione MetaMask, inserisci la tua password e fai clic su “Sblocca”.

Dopo aver fatto clic su “Sblocca”, il tuo portafoglio MetaMask verrà sbloccato.

Se hai già sbloccato il tuo portafoglio MetaMask, puoi modificare la password nelle tue impostazioni.

Nelle tue impostazioni, fai clic su “Sicurezza e privacy”.

Infine, scorri verso il basso e fai clic su “Cambia password” per cambiare la password.

Tuttavia, non tutti hanno l’opzione “Cambia password”.

Se non hai la possibilità di cambiare la tua password, devi seguire la guida qui sotto.

In questa guida, imparerai come modificare o reimpostare la password MetaMask utilizzando la tua frase di recupero segreta.

Come cambiare la password MetaMask

Per modificare la password MetaMask, è necessario aprire l’estensione MetaMask e importare il portafoglio utilizzando la frase di recupero segreta.

Importando il tuo portafoglio utilizzando la tua frase di recupero segreta, puoi inserire una nuova password.

Quindi, sarai in grado di utilizzare la tua nuova password per accedere al tuo portafoglio MetaMask.

Sfortunatamente, se hai dimenticato sia la tua MetaMask Secret Recovery Phrase che la tua password, non sarai in grado di recuperare il tuo portafoglio MetaMask.

Tuttavia, puoi provare a trovare i dati del vault sul tuo computer.

Ecco come modificare la password MetaMask:

1. Importa il tuo portafoglio MetaMask usando la tua frase di recupero segreta

Il primo passo è importare il tuo portafoglio MetaMask usando la tua frase di recupero segreta.

Quando crei per la prima volta un portafoglio MetaMask, ti verrà data una frase di recupero segreta.

Se hai salvato la tua frase di recupero segreta, puoi usarla per modificare la password di MetaMask.

Per cominciare, apri Chrome e fai clic sull’estensione MetaMask.

Dopo aver aperto l’estensione MetaMask, vedrai un “importa utilizzando Secret Recovery Phrase” sotto il pulsante “Sblocca”.

Fai clic su “importa utilizzando Secret Recovery Phrase” per iniziare a recuperare il tuo portafoglio MetaMask utilizzando la tua Secret Recovery Phrase.

2. Incolla la tua frase di recupero segreta e scegli una nuova password

Dopo aver fatto clic su “importa utilizzando Secret Recovery Phrase”, atterrerai alla pagina “Ripristina il tuo account con Secret Recovery Phrase”.

La pagina contiene 3 campi tra cui “Wallet Secret Recovery Phrase”, “Nuova password” e “Conferma password”.

Innanzitutto, incolla la tua frase di recupero segreta nel campo “Frase di recupero segreta del portafoglio”.

Sfortunatamente, se hai perso la tua frase di recupero segreta, non sarai in grado di cambiare la tua password MetaMask.

In secondo luogo, scegli una nuova password e inseriscila nel campo “Nuova password”.

La password deve contenere un minimo di 8 caratteri.

In terzo luogo, reinserisci la nuova password nel campo “Conferma password”.

Infine, fai clic su “Ripristina” per modificare la password MetaMask.

Tieni presente che solo il primo account del tuo portafoglio verrà caricato automaticamente.

Dopo aver completato il processo di ripristino, puoi aggiungere altri account facendo clic sul menu a discesa seguito da “Crea account”.

3. Hai modificato correttamente la password MetaMask

Dopo aver fatto clic su “Ripristina”, il tuo portafoglio MetaMask verrà sbloccato.

Ora, il tuo primo account verrà caricato automaticamente.

Tieni presente che se ripristini il tuo portafoglio utilizzando un’altra frase di recupero segreta, il tuo portafoglio, i tuoi account e le tue risorse attuali verranno rimossi dall’app in modo permanente.

Hai cambiato con successo la tua password MetaMask!

Ora sarai in grado di sbloccare il tuo portafoglio MetaMask inserendo la tua nuova password.

Come reimpostare la password MetaMask

Per reimpostare la password MetaMask, è necessario recuperare il portafoglio utilizzando la frase di recupero segreta o reimpostare la password nelle impostazioni del portafoglio.

Se hai salvato la tua frase di recupero segreta, puoi importarla per modificare la password metamaschera.

Per fare ciò, apri l’estensione MetaMask e fai clic su “importa usando Secret Recovery Phrase” sotto il pulsante “Sblocca”.

Dopo aver fatto clic su “importa utilizzando Secret Recovery Phrase”, atterrerai alla pagina “Ripristina il tuo account con Secret Recovery Phrase”.

Nella pagina, è necessario incollare la frase di recupero segreta, scegliere una nuova password e reinserire la nuova password.

Infine, fai clic su “Ripristina” per reimpostare la password MetaMask.

D’altra parte, se hai già effettuato l’accesso al tuo portafoglio MetaMask, puoi modificare la password nelle tue impostazioni.

Ecco come modificare la password MetaMask nelle impostazioni del portafoglio:

Fare clic sull’icona del menu seguita da “Impostazioni”. Fai clic su “Sicurezza e privacy” per accedere alle tue impostazioni di sicurezza e privacy. Nelle impostazioni di sicurezza e privacy, fai clic su “Cambia password”. Inserisci la tua password attuale. Inserisci una nuova password nel campo “Nuova password”. Inserisci nuovamente la nuova password nel campo “Conferma password”. Clicca su “Capisco…”. Fai clic su “Reimposta password” per reimpostare la password MetaMask.

In alcuni casi, potresti non avere la possibilità di modificare la password MetaMask.

Se non hai l’opzione “Cambia password”, puoi reimpostare la password MetaMask solo importando il tuo portafoglio utilizzando la tua secret recovery phrase.

Conclusione

Quando cambi la tua password MetaMask, assicurati di annotare la tua nuova password in un posto sicuro.

Ciò ti impedirà di passare attraverso il processo di recupero del tuo account MetaMask.

Tieni presente che devi conoscere la tua frase di recupero segreta per modificare o reimpostare la password della metamaschera.

Sfortunatamente, se non conosci la tua frase di recupero segreta, non sarai in grado di reimpostare la password di MetaMask.

Tuttavia, è possibile provare a trovare i dati del vault.

Ecco come trovare i dati del vault per Chrome o Brave: https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018766351.