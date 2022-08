“Deep Link non è supportato” su Trust Wallet: come risolvere l’errore

in

Una delle migliori caratteristiche di Trust Wallet è la possibilità di utilizzare applicazioni decentralizzate su di esso.

Tuttavia, alcuni utenti non sono in grado di farlo a causa di un errore.

Ricevi anche un avviso quando provi ad abilitare il browser DApp su Trust Wallet?

Ecco il messaggio di errore completo, “Deep Link non è supportato”.

Il messaggio di errore si verifica solo sui dispositivi iOS dopo un aggiornamento di Trust Wallet.

I dispositivi Android non sono interessati dall’aggiornamento.

I collegamenti diretti ti consentono di accedere ad altre applicazioni su Trust Wallet come PancakeSwap.

Quindi, il messaggio di errore suggerisce che i collegamenti diretti non sono disponibili, perché è così?

Perché ricevo l’errore “Deep Link non è supportato” su Trust Wallet?

Viene visualizzato l’errore “Deep Link non è supportato” su Trust Wallet perché il browser DApp non è più supportato sui dispositivi iOS.

Nel maggio 2021, Trust Wallet ha rimosso il browser DApp sui dispositivi iOS per conformarsi alle nuove linee guida dell’App Store.

Trust Wallet deve rispettare le linee guida dell’App Store per rimanere su di esso.

Apple ha recensito che Trust Wallet ha violato l’App Store Review Guideline 4.7 5.5k.

Quindi, il browser DApp è stato rimosso dalla versione iOS di Trust Wallet.

Una soluzione rapida per questo è utilizzare Trust Wallet su un dispositivo Android.

Se non si dispone di un dispositivo Android, è possibile seguire la guida riportata di seguito per ignorare l’errore “Deep Link non è supportato”.

Come risolvere “Deep Link non è supportato” su Trust Wallet

Per correggere “Deep Link non è supportato” su Trust Wallet, è necessario passare allo scambio decentralizzato che si desidera utilizzare (ad esempio PancakeSwap) su un browser.

Quindi, è necessario collegare Trust Wallet allo scambio decentralizzato.

Dopo aver collegato Trust Wallet, sarai in grado di utilizzare lo scambio decentralizzato per scambiare token!

Poiché il browser DApp viene rimosso nella versione iOS di Trust Wallet, non è più possibile abilitarlo.

Quindi, è possibile utilizzare solo scambi decentralizzati su un browser (che è più una soluzione alternativa che una correzione).

Ecco come risolvere “Deep Link non è supportato” su Trust Wallet:

1. Vai allo scambio che desideri utilizzare e collega il tuo portafoglio

Il primo passo è passare allo scambio decentralizzato che si desidera utilizzare e collegare Trust Wallet ad esso.

PancakeSwap è uno degli scambi decentralizzati più popolari, quindi lo useremo come esempio.

Sebbene non sia possibile utilizzare gli scambi decentralizzati su Trust Wallet (poiché il deep linking non è più supportato), è comunque possibile connettersi a essi.

Per fare ciò, è necessario aprire un browser come Safari o Chrome.

Quindi, vai allo scambio decentralizzato che desideri utilizzare (ad esempio PancakeSwap).

Una volta che sei sullo scambio, devi connettere Trust Wallet ad esso.

Ad esempio, se stai utilizzando PancakeSwap, tocca “Connetti portafoglio”.

Se stai usando Uniswap, devi toccare anche “Connetti portafoglio”.

2. Tocca “WalletConnect”

Dopo aver toccato “Connetti portafoglio”, si aprirà un pop-up.

Il pop-up contiene un elenco a griglia di portafogli a cui è possibile connettersi.

Ciò include “MetaMask”, “WalletConnect”, “Trust Wallet” e “Altro”.

Non toccare “Trust Wallet” in quanto ci sono alcuni problemi con esso.

Invece, tocca “WalletConnect”.

WalletConnect viene utilizzato per connettere portafogli blockchain (come Trust Wallet) ad applicazioni decentralizzate.

3. Tocca “Fidati”

Dopo aver toccato “WalletConnect”, vedrai un altro elenco di portafogli a griglia a cui puoi connetterti.

Questo include “Rainbow”, “Trust”, “Argent” e molti altri.

WalletConnect supporta più di 75 portafogli.

Dal momento che stai utilizzando Trust Wallet, tocca “Trust” per connetterti ad esso.

4. Apri in “Trust”

Dopo aver toccato “Trust”, verrà visualizzato un messaggio pop-up.

Ecco cosa dice, “Apri in “Trust”?”.

Ci sono un paio di opzioni tra cui “Annulla” e “Apri”.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

5. Tocca “Connetti”

Dopo aver toccato “Apri”, si aprirà Trust Wallet.

Ora devi consentire a PancakeSwap di connettersi al tuo portafoglio.

Questo è necessario per PancakeSwap per visualizzare il saldo e l’attività del portafoglio.

Tocca “Connetti” per consentire a PancakeSwap di connettersi a Trust Wallet.

Quindi, torna allo scambio decentralizzato sul tuo browser.

6. Inizia a utilizzare lo scambio

Dopo aver toccato “Connetti”, il tuo portafoglio verrà collegato correttamente a PancakeSwap.

Ora sarai in grado di utilizzare PancakeSwap senza bisogno del browser DApp su Trust Wallet.

Per utilizzare PancakeSwap, tocca “Seleziona una valuta” e importa il token che desideri acquistare.

Puoi farlo copiando l’indirizzo del token su CoinMarketCap e incollandolo nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Quindi, sarai in grado di scambiare BNB per il token.

Tieni presente che devi avere un BNB sufficiente su Trust Wallet affinché le tue transazioni abbiano successo.

Hai imparato con successo una soluzione alternativa per utilizzare applicazioni decentralizzate senza il browser DApp su Trust Wallet!

Conclusione

Come accennato nell’articolo, il browser DApp non è più disponibile sui dispositivi iOS.

Questo è il motivo per cui ricevi l’avviso “Deep Link non è supportato” quando provi ad abilitarlo.

Quindi, non puoi più utilizzare applicazioni decentralizzate su Trust Wallet se stai usando un iPhone.

I dispositivi Android non sono interessati in quanto il browser DApp non viola le norme di Google Play.

Inoltre, i tuoi fondi e oggetti da collezione sono al sicuro.

Se utilizzi un iPhone, puoi importare Trust Wallet su Android per riottenere l’accesso al browser DApp.

Se non si dispone di un dispositivo Android, è necessario seguire la guida sopra per utilizzare gli scambi decentralizzati.