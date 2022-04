Come ottenere il proprio dominio XYZ?

La popolarità della tecnologia blockchain ha annunciato un cambiamento fondamentale dalle istituzioni centralizzate a quelle decentralizzate. Le aziende che utilizzano la tecnologia blockchain tendono a distinguersi in ogni modo. Bitcoin e altre criptovalute – un concetto originale per una valuta digitale più trasparente e sicura, Web 3 – un’esperienza web decentralizzata, NFT – un cambiamento nel business dell’arte e Metaverse – un cambiamento che lascerà a bocca aperta le persone nei prossimi anni.

La blockchain sta causando il caos in ogni settore.

Di conseguenza, come possiamo scommettere su domini consolidati come .com, .in, .eu e .gov? I nomi di dominio non .com sembrano essere più popolari tra le imprese blockchain. Ad esempio, il dominio .xyz è uno dei più comunemente utilizzati dalle organizzazioni Blockchain.

La popolarità del dominio xyz è salita alle stelle nel 2015 dopo che Alphabet Inc., la società madre di Google, ha scelto www.abc.xyz come URL.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che l’American Broadcasting Corporation utilizzava www.abc.com, mentre la sezione di gestione della flotta di BMW utilizzava www.alphabet.com (in realtà, lo sono ancora). Di conseguenza, il dominio .xyz ha ricevuto molta attenzione.

Secondo Domain Name Stat, la popolarità del dominio .xyz è esplosa negli ultimi anni. Il grafico sottostante mostra l’aumento del numero di domini .xyz registrati nel 2021.

Come registrare un dominio .xyz?

La registrazione di un dominio .xyz è simile alla registrazione di un normale dominio .com, .in. Guida passo passo alla registrazione di un dominio .xyz:

Fase 1: Scegli un nome di dominio che desideri registrare. Esempio: coincodecap.xyz, blockwish.xyz, ecc

Passo 2: https://xyz.xyz/ . Visita questo sito. XYZ Registry è la società dietro i nomi di dominio .xyz. Il progetto è aperto al contributo o al feedback su GitHub.

XYZ è un’organizzazione tecnologica che fornisce nomi di dominio e servizi correlati a persone e aziende in tutto il mondo.

In qualità di leader del settore, XYZ offre una vasta gamma di prodotti, dal suo domain.xyz di punta, ai domini specifici per categoria. XYZ è stata costituita nel 2011 per fornire ai consumatori di Internet che desiderano una presenza digitale innovazione e scelta. Inoltre, offre a tutte le fasce d’età l’opportunità di costruire i loro progetti, marchi e imprese con nuovi nomi di dominio collegando le generazioni X, Y e Z.

Passo 3: Cerca il nome di dominio desiderato, se disponibile.

Passo 4: Seleziona il periodo di anni per cui desideri che il tuo dominio venga registrato, quindi controlla il costo approssimativo della registrazione del dominio.

Passo 5: Il prossimo passo è integrare i componenti aggiuntivi in base alle esigenze aziendali / personali. Di seguito sono riportati alcuni componenti aggiuntivi che è possibile integrare:

Passo 6: Il prossimo passo è compilare tutte le tue informazioni e pagare l’importo richiesto.

Passo 7: Leggi i termini e le condizioni per una migliore comprensione e invia l’ordine. Il tuo dominio è ora registrato.

.xyz x Web 3,0

Se ultimamente hai visitato il sito Web di una società crittografica, hai senza dubbio visto un URL che termina con “.xyz” invece della sua controparte più costosa, .com. . xyz è stato il finale URL di riferimento per molte aziende web3, da Block, precedentemente noto come Square, alle startup blockchain come Mirror, Proof, Propel e Login. Ma cosa implica e perché è diventato così popolare nel mondo web3?

.xyz è la prima estensione di dominio genuinamente generica senza significato intrinseco, con l’intenzione di offrire alle persone opzioni per il loro nome di dominio. Per esempio:

.com era destinato ad uso commerciale,

.in per indiano

.net per reti e

.org per le organizzazioni,

Gli utenti che non rientrano perfettamente in una di queste categorie o che volevano distinguersi dovrebbero choose.xyz come il loro TLD. Ora sai perché la maggior parte delle aziende web3 lo usa. Xyz. Web3 non è un aggiornamento a Web2, ma piuttosto un’esperienza Web nuova di zecca. Although.xyz domini sono attualmente gestiti dall’autorità di regolamentazione di Internet ICANN, diverse parti stanno ora lavorando per sviluppare un’alternativa decentralizzata a questo sistema per sostenere web3. L’allineamento di XYZ con le aziende web3 potrebbe aprire una serie di nuove opportunità di monetizzazione basate sull’identità e la proprietà in un web decentralizzato.

Ethereum Name Service (ENS) è il Domain Name Service (DNS) di Web3. ENS consente agli utenti di generare un’identità globale per tutti i loro indirizzi crittografici e un database ricercabile per rendere i portafogli e le transazioni crittografiche più accessibili, anche se sono memorizzati su diverse piattaforme. Gli utenti possono ora creare profili in ENS utilizzando il dominio .eth nativo o a.xyz dominio da condividere sui loro handle di social media.

Coincodecap.eth è un dominio ENS che rappresenta l’indirizzo Ethereum collegato a coincodecap. La funzionalità eth.xyz è stata fornita automaticamente a ogni nome .eth. Basta aggiungere “.xyz” alla fine di qualsiasi nome .eth per vedere il profilo ENS in qualsiasi browser web. Ad esempio, in qualsiasi browser, il profilo ENS per coincodecap.eth può essere trovato in coincodecap.eth.xyz. Il materiale del profilo viene prodotto automaticamente utilizzando dati accessibili al pubblico da ENS ed è infine gestito dall’utente ENS appropriato.

Conclusione

The.xyz dominio è popolare tra le startup blockchain perché rappresenta il decentramento e la prossima ondata di app Web3. Inoltre, dà loro l’autorità di non cadere sotto il cliché TLD che è predominante nel settore tecnologico.