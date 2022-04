CoinCommute: è sicuro?

CoinCommute è una piattaforma di scambio crittografico basata su cloud che ti consente di acquistare e vendere molte criptovalute. Inoltre, le criptovalute impegnate nella piattaforma CoinCommute sono protette e supportate da un fondo di garanzia del rischio. In questo articolo, esamineremo CoinCommute e porteremo tutti i dettagli possibili.

Sommario

CoinCommute è una piattaforma di scambio crittografico basata su cloud.

La piattaforma addebita sia l’imposta GST che la commissione di transazione.

Per elencare le criptovalute in CoinCommute, gli utenti devono inviare tutti i dettagli alla loro posta ufficiale. Nessun altro metodo è disponibile.

Sicuro da usare.

Devi stare attento mentre invii denaro al loro QR per l’acquisto di criptovalute.

Cos’è CoinCommute?

CoinCommute fornisce una piattaforma per acquistare criptovalute e creare un portafoglio crittografico.

Funziona sia su browser web che su app mobili. La loro offerta di riferimento e guadagno lo rende più attraente in quanto offrono agli utenti $ 10 di criptovalute.

Recensione di CoinCommute: caratteristiche

Poiché CoinCommue offre l’acquisto e l’elenco, elencheremo alcune delle sue funzionalità che ti aiuteranno a capire tutto su CoinCommute.

Depositare: Gli utenti dovranno inviare denaro al loro codice QR UPI menzionato con i loro dettagli, ovvero ID UTENTE e dettagli di contatto. In caso di difficoltà. L’importo inviato nel QR menzionato verrà convertito in monete USDT e potrà acquistare tutte le criptovalute elencate. Documentazione API: La documentazione API di CoinCommute è disponibile su https://github.com/exchange-doc/api. Informativa sulla privacy: Le politiche di CoinCommute relative alle informazioni personali degli utenti assicurano che se ne prendano cura. Gli utenti devono fare clic sull’accordo per confermare che il sito può raccogliere le proprie informazioni. Per la verifica dell’identità, raccolgono i dettagli del conto bancario. Menzionano il periodo di conservazione e utilizzo di tutto ciò che raccolgono. Elencazione: Per elencare le criptovalute in CoinCommute, l’utente deve inviare informazioni alla casella di posta del sito Web. Le informazioni devono includere il nome del token, l’introduzione, l’indirizzo del token ERC20, il rapporto sulla sicurezza e le informazioni di contatto. Il team di CoinCommute ti contatterà non appena riceverà l’applicazione.

Recensione di CoinCommute: struttura delle commissioni

CoinCommute addebita un costo GST aggiuntivo e commissioni di transazione. CoinCommute

Non ha alcuna commissione di transazione specifica della piattaforma. Non hanno menzionato nulla in più nella loro piattaforma per quanto riguarda le commissioni.

CoinCummute è sicuro?

CoinCommute è sicuro per acquistare e vendere criptovalute. Durante l’invio di denaro al proprio codice QR, gli utenti devono essere attenti. L’informativa sulla privacy di CoinCommute è menzionata nella loro piattaforma. Alcuni punti importanti da notare dalle loro politiche sono menzionati di seguito.

CoinCommute menziona l’utilizzo di ogni dettaglio raccolto dall’utente per chiarimenti. Il periodo di conservazione di ogni documento e informazione è menzionato come i record di pagamento vengono conservati per 5 anni, contrat o ritiro dell’abbonamento è di 5 anni. La Società, ai sensi dell’articolo 29 della legge sulla protezione dei dati personali, ha le seguenti misure tecniche, amministrative e fisiche per garantire la sicurezza.

Gli utenti possono credere a CoinCommute in termini di privacy e sicurezza. Si sono affermati sul mercato fin d’ora e ci si può fidare. Tuttavia, i principianti possono scegliere un’altra piattaforma per iniziare il trading di criptovalute.

Recensione di CoinCommute: pro e contro

Pro Contro Forti politiche sulla privacy. Commissione di transazione e GST. La maggior parte delle criptovalute sono disponibili. Il pagamento tramite codice QR UPI deve essere migliorato. Fai riferimento e guadagna offerte di politica crittografica del valore di $ 10.

Conclusione

CoinCommute è un’eccellente piattaforma per creare il proprio portafoglio di criptovalute utilizzate da molti utenti. Anche se a volte gli utenti non lo preferiranno a causa del processo di pagamento. Poiché gli utenti devono inviare denaro e attendere una risposta dal team per rispondere e lo stesso per elencare le criptovalute, i principianti non preferiscono CoinCommute. Le persone che sono state sul mercato per molto tempo scelgono questo. Altre caratteristiche sono buone come altre piattaforme di trading e possiamo preferire CoinCommute per il trading. Spero che tu abbia tutte le informazioni richieste e chiarito i tuoi dubbi.

Domanda posta in modo frequente

Cos’è CoinCommute?

CoinCommute è una piattaforma cloud per scambi e trading.

Quali sono le commissioni detratte da CoinCommute?

CoinCommute addebita una commissione di transazione e GST.

Come viene aggiunto denaro al profilo dell’utente CoinCommute?

Non appena il team riceve denaro, converte l’importo in monete USDT e si riflette nell’account dell’utente.