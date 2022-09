Come ottenere un indirizzo di portafoglio su Binance

Ottieni l’indirizzo del portafoglio Binance che verrà utilizzato quando devi depositare monete sul tuo account Binance. L’indirizzo del portafoglio Binance è lo stesso del tuo indirizzo di casa. Quando acquisti beni online, devi inserire l’indirizzo di consegna corretto, che è anche l’indirizzo della tua casa.

Allo stesso modo, quando vuoi trasferire monete sul tuo account Binance, devi conoscere l’indirizzo esatto del tuo portafoglio Binance. Il seguente articolo ti guida a ottenere l’indirizzo corretto del portafoglio Binance per trasferire monete su un account.

Tipi di portafogli Binance

Lo scambio Binance ha molti tipi diversi di portafogli. Prima di imparare come ottenere un indirizzo di portafoglio, devi avere una chiara comprensione di come funzionano i portafogli su Binance.

Quando accedi al tuo account e fai clic su “Portafogli” sulla barra degli strumenti, vedrai un elenco dei tipi di portafoglio dell’account.

Nella pagina “Panoramica del portafoglio”, vedrai il saldo delle tue monete su Binance e accederai ad altri portafogli da questa dashboard.

Elenco dei portafogli Binance: Fiat e Spot, Margin Wallet (margine), Futures Wallet (contratti futuri), Conto Fiat (Portafoglio P2P), Guadagna …

“Mostra saldo/Nascondi saldo”: puoi mostrare o nascondere il saldo disponibile sul tuo account.

Come ottenere un indirizzo di portafoglio Binance.

Se vuoi depositare monete da un altro scambio, questo è il momento in cui devi sapere come ottenere un indirizzo di portafoglio Binance. Ogni moneta, ogni rete di rimesse avrà un indirizzo diverso. Pertanto, questo è un passaggio cruciale perché potresti perdere la tua moneta, non trovata se ottieni l’indirizzo sbagliato. Investiki.com guiderà in dettaglio gli sforzi per ottenere un indirizzo di portafoglio sullo scambio Binance come segue:

Passaggio 1: nella dashboard del portafoglio, seleziona “Deposito”

Passaggio 2: selezionare “Deposito crittografico”

Passo 3: Seleziona la moneta che desideri depositare nel tuo portafoglio Binance.

Passaggio 4: selezionare la rete di deposito.

La rete scelta deve essere compatibile con la rete del cedente.