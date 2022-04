Come ottenere un indirizzo KCC utilizzando MetaMask Wallet?

L’acquisizione di un indirizzo KCC utilizzando il MetaMask Wallet è un compito piuttosto semplice che richiede alcuni codici sul posto. Ma prima di fare i nostri progressi fino a quel punto dell’articolo, è accettabile che conosciamo prima i fondamenti. Pertanto, abbiamo ideato questo articolo su come ottenere un indirizzo KCC, che è un pezzo piuttosto descrittivo per aiutare i nostri lettori ingenui a conoscere anche le basi di KCC.

Costruito dalle comunità di fan di KCS e KuCoin, KCC è un modello robusto di catena pubblica decentralizzata e ad alte prestazioni. È sviluppato sulla base di go-ethereum con l’unico motivo di fornire agli utenti della comunità un’esperienza utente blockchain più veloce, conveniente e a basso costo.

Cos’è KCC?

Prima di procedere con il processo, è essenziale conoscere le basi di KCC. Costruito dalle comunità di fan di KCS e KuCoin, KCC è un modello robusto di catena pubblica decentralizzata e ad alte prestazioni. La missione della comunità è quella di accelerare il flusso di valore, o in termini più semplici, il flusso di risorse in tutto il mondo senza complicazioni.

Oltre al dispositivo ad alte prestazioni, è anche economico, aggiungendo ulteriori meriti della blockchain.

È sviluppato sulla base di go-ethereum con l’unico motivo di fornire agli utenti della comunità un’esperienza utente blockchain più veloce, conveniente e a basso costo.

Caratteristiche di KCC:

Ora, è anche di primaria importanza conoscere le caratteristiche fiorenti di questa blockchain per sapere in cosa stai entrando. Le caratteristiche principali includono:

Piena compatibilità con gli smart contract Ethereum ed ERC-20, oltre ai costi di migrazione estremamente bassi;

KCS servirà come unico carburante fondamentale per questa catena che contribuisce alla sicurezza.

Il token nativo per KCC può essere utilizzato in situazioni semplici e familiari come i pagamenti delle tasse di gas e acqua;

Transazioni più veloci e prestazioni della catena più elevate sono una caratteristica fiorente di questa catena ed è garantita da un blocco ogni 3 secondi;

L’algoritmo di consenso Proof of Staked Authority (PoSA) viene utilizzato per svilupparlo, con conseguente alta efficienza, sicurezza e stabilità.

Come ottenere un indirizzo KCC utilizzando MetaMask Wallet?

Ottenere un indirizzo KCC utilizzando il portafoglio MetaMask richiede prima di configurare il portafoglio. Il codice mainnet è la cosa principale da afferrare per afferrare il tuo indirizzo KCC. Gli utenti della Community possono utilizzare qualsiasi portafoglio compatibile con Ethereum per configurare con i parametri di rete KCC, come Metamask, Myetherwallet, imtoken, TokenPocket, ecc. Ma in questo articolo, siamo interessati al portafoglio MetaMask.

Per configurarlo, si è chiamati a seguire i tre passaggi seguenti:

Apri il tuo portafoglio MetaMask sul tuo cellulare. Troverai la Mainnet Ethereum predefinita. Fare clic su [Ethereum Mainnet] come mostrato in figura. Seguirà con un menu a discesa. Nel menu a discesa, troverai [Aggiungi rete]. Fai clic su quell’opzione. Inserire il valore di configurazione per modificare la mainnet KCC.

Codice Mainnet

Nome catena: KCC-MAINNET

ID catena: 321 Simbolo: KCS

URL RPC: https://rpc-mainnet.kcc.network

URL di Explorer: https://explorer.kcc.io/en

URL RPC WebSocket: wss://rpc-ws-mainnet.kcc.network

Il lavoro è fatto. Fare clic per copiare l’indirizzo e inserire l’indirizzo di invio.

Comunità KCC

Come accennato in precedenza, KCC è una blockchain progettata e sviluppata dalle comunità di fan di KCS e KuCoin. È una rete globale decentralizzata con sviluppatori e membri della comunità provenienti da tutto il mondo. Per far parte di questa comunità, puoi unirti ai loro gruppi social su varie piattaforme come Twitter, Telegram, Github e Discord.

Conclusione

I passaggi per ottenere l’indirizzo KCC utilizzando un portafoglio MetaMask sono abbastanza semplici. Abbiamo cercato di includere tutte le possibili informazioni riguardanti l’argomento in questo articolo, in modo graduale. Vengono fornite anche alcune altre informazioni per dare a tutti voi una conoscenza approfondita dell’argomento. Spero che questo ti abbia aiutato a risolvere i tuoi dubbi.

Domande frequenti

Qual è il meccanismo di consenso del KCC?

KCC adotta il meccanismo di consenso PoSA, costituito da un sistema a basso costo, un processore robusto e ad alte prestazioni e una generazione di blocchi stabile che supporta fino a 29 nodi di convalida.

KCC supporta EVM?

KCC supporta pienamente EVM ed è completamente amichevole con gli sviluppatori di Ethereum.

Come configurare MetaMask Wallet?

Apri MetaMask, fai clic su【Ethereum mainnet】, fai clic【RPC personalizzato】 nel menu a discesa, Riempi il valore di configurazione dato e salva. È fatto qui.

Quale SDK utilizza KCC?

KCC è molto compatibile con Ethereum, quindi la comunità kcc adotta l’SDK di Ethereum come web3js, web3j, ecc.