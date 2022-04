Minimax Finance: è sicuro?

La finanza decentralizzata (DeFi) ha fornito agli investitori nuove fonti di reddito. Minimax Finance è uno di questi strumenti di investimento che supporta l’esecuzione affidabile di ordini stop-loss nell’ecosistema Defi. Si tratta, tuttavia, di un commercio equo per gli investitori? Scopriamolo in questa recensione di Minimax Finance.

Sommario

Tratti somatici Minimax Finance Fondata in 2021 Opzione di deposito e prelievo BUSD · Opzione di picchettamento disponibile Gettoni CAKE nelle piscine PancakeSwap Commissione di transazione/deposito 0.1% Catena Binance Catena Intelligente Token MMX Mobile App Non disponibile

Caratteristiche principali

Minimax Finance stabilisce un limite di stop-loss e take profit per i depositi di staking e farming.

Quando il valore di una puntata scende al di sotto del limite di stop loss o supera il livello di take profit, viene convertito in BUSD.

Il BUSD viene inviato automaticamente al portafoglio dell’utente.

La versione beta consente di picchettare i token CAKE nei pool di PancakeSwap impostando stop loss e prendendo prezzi di profitto.

A partire da ora, Minimax Finance viene lanciato su Binance Smart Chain (BSC).

Minimax Finance Review: panoramica

Minimax Finance è un’applicazione decentralizzata che consente di ottenere i vantaggi della DeFi evitando i rischi. Con Minimax Finance l’utente sarà in grado di impostare le impostazioni di stop loss per i propri depositi di staking e farmed, causandone l’immediata rimozione dai pool di staking / farming e la conversione in monete stabili se il valore del deposito diminuisce drasticamente.

Inoltre, gli utenti possono definire un livello di take profit. Inoltre, Minimax è una piattaforma per lo staking di token su diverse blockchain che verranno implementate nel prossimo futuro.

Minimax Finance Review: interfaccia

Minimax Finance ha lanciato la versione beta della sua piattaforma. Ora è disponibile su Binance Smart Chain, con l’intenzione di espandersi ad altre blockchain in futuro. L’interfaccia utente è semplice e facile da capire.

Come iniziare con Minimax Finance?

Segui i passaggi per iniziare:

Come connettersi a Minimax?

Per iniziare a utilizzare Minimax, gli utenti devono prima collegare il proprio portafoglio alla piattaforma.

Una volta che l’utente fa clic sul pulsante “Connetti portafoglio”, viene visualizzato un popup con le opzioni del portafoglio.

Dopo aver selezionato un portafoglio, gli utenti devono verificare il collegamento nel proprio portafoglio e Minimax è pronto per l’uso.

Come aprire una posizione in Minimax?

Per aprire una posizione, vai alla scheda ‘VAULTS’ e seleziona uno dei vault.

Quando si fa clic su un vault, verrà visualizzato il modulo seguente.

Attendi alcuni secondi dopo aver fatto clic sul pulsante “Deposito” per stabilire la posizione. Ci vuole tempo per completare le transazioni necessarie e registrare i dati di posizione sulla Binance Smart Chain.

Come gestire una posizione in Minimax?

Puoi visualizzare le tue posizioni aperte nella pagina “POSIZIONI”.

Qualsiasi posizione può essere cambiata o ritirata. Fare clic sulla posizione che si desidera modificare e verrà visualizzato il seguente modulo.

I dati di posizione più recenti possono essere visualizzati nella pagina “POSIZIONI”.

Come agisce Minimax Finance?

L’implementazione di un contratto proxy intelligente comporta un prezzo del gas. Di conseguenza, prima del lancio della piattaforma, Minimax Finance ha pre-distribuito un centinaio di contratti intelligenti proxy. Quindi i fortunati utenti che hanno generato le prime cento posizioni hanno ricevuto il contratto proxy gratuitamente. Il sistema riutilizza i contratti intelligenti proxy che diventano disponibili quando le posizioni vengono chiuse per ridurre le commissioni dei clienti.

La piattaforma ha un componente centralizzato, che consiste in funzionalità di indicizzazione dei dati per il caricamento rapido dell’interfaccia utente e bot di liquidazione interni.

I bot monitorano continuamente i livelli di stop loss e take profit delle posizioni aperte e liquidano quelli che hanno raggiunto il livello di stop loss o take profit.

L’accuratezza degli stop loss viene verificata con l’aiuto dei feed di prezzo di Chainlink. I feed dei prezzi vengono estratti a un ritmo predeterminato dai bot.

Minimax alla fine decentralizzerà la liquidazione della posizione rendendola disponibile a tutti gli utenti BSC.

I contratti intelligenti di Minimax possono essere aggiornati per fornire nuove funzionalità e risolvere bug minori.

DAO verrà implementato una volta che la piattaforma sarà maturata. MMX è un token di governance; sarà compatibile con le caratteristiche standard daO come proposte come la modifica del tasso di emissione di MMX o il trasferimento di alcuni fondi dal tesoro. I diritti di voto di ciascun cliente saranno determinati dalla quantità di MMX puntata.

Minimax Finance Review: commissioni

Attualmente non ci sono costi associati alla piattaforma, gli utenti pagano solo per le transazioni. Una commissione dello 0,1% per il deposito di fondi sarà introdotta in un secondo momento. La commissione non verrà applicata allo staking di token MMX o MMX-BNB LP.

Recensione finanziaria minimax: altri bonus

Per i primi utenti.

L’implementazione di un contratto proxy intelligente comporta determinate spese per il gas. Pertanto, prima che la piattaforma venga pubblicata, Minimax Finance pre-distribuirà un centinaio di contratti intelligenti proxy. Di conseguenza, i fortunati clienti che generano le prime cento posizioni pagheranno la commissione di transazione e riceveranno contratti di delega gratuiti per le loro partecipazioni. Il sistema riutilizzerà i contratti intelligenti proxy che diventano disponibili quando le posizioni vengono concluse per ridurre le commissioni dei clienti.

Airdrops

Oltre ai premi sopra elencati, i clienti della piattaforma riceveranno airdrop regolari in base al numero di fondi depositati su Minimax.

È sicuro investire con Minimax Finance?

Minimax è una start-up in fase iniziale; quindi investire con Minimax potrebbe essere rischioso, ma può anche essere incredibilmente redditizio. Il punteggio di attendibilità del sito Web è basso, ma ha un certificato SSL valido. Poiché si tratta di una nuova piattaforma, è difficile prevederne l’affidabilità. Se vuoi investire con Minimax, tieniti aggiornato con i loro annunci e scopri di più sul progetto dai suoi creatori.

Minimax Finance Review: alternative

KillSwitch.Finance : KillSwitch è un aggregatore di rendimento intelligente che mira a dare agli agricoltori di rendimento facilità e sicurezza. Fornisce anche la funzione stop loss / take profit, un sistema automatizzato per facilitare gli ordini in base ai preset dell’utente.

: KillSwitch è un aggregatore di rendimento intelligente che mira a dare agli agricoltori di rendimento facilità e sicurezza. Fornisce anche la funzione stop loss / take profit, un sistema automatizzato per facilitare gli ordini in base ai preset dell’utente. YieldShiled.com: utilizza un contratto intelligente e una funzionalità di intelligenza artificiale che trova nuove fattorie di massimo guadagno, vende automaticamente il rendimento degli utenti ai guadagni composti e inserisce rapidamente la migliore opportunità successiva rimanendo entro i parametri di rischio specificati.

Minimax Finance Review: pro e contro

Pro

Una delle principali società di consulenza sulla sicurezza informatica chiamata Hacken ha attentamente controllato il contratto intelligente di Minimax e ha concesso un grado “ben protetto” che lo rende privo di problemi di sicurezza.

Non ci sono costi di servizio da pagare nella piattaforma.

Non ci sono costi di servizio da pagare nella piattaforma. Gli utenti possono aprire più posizioni di picchettamento all’interno di un pool di picchettamento.

Contro

In alcuni casi, le posizioni potrebbero non essere liquidate immediatamente una volta che il prezzo del token raggiunge il livello di stop loss o take profit. Succede quando lo slippage è superiore a quello consentito dall’utente.

Poiché Minimax è un’applicazione decentralizzata, tutti i dati di posizione vengono registrati sulla blockchain e sono quindi disponibili pubblicamente.

La versione attuale dell’applicazione consente solo lo staking di CAKES.

Non ha un’applicazione mobile.

Conclusione

La preoccupazione principale per i framer di rendimento è un calo significativo del valore delle loro posizioni di puntata. Minimax Finance, un’applicazione decentralizzata, ha messo a punto una soluzione che fornisce agli utenti un’interfaccia semplice per stabilire posizioni di puntata con funzionalità di stop loss / take profit per salvaguardare i propri beni, consentendo loro di godere di APY elevati senza preoccuparsi dei rischi. Sta sviluppando soluzioni per rendere più facile per gli investitori generare utili privi di rischio. Poiché si tratta di una nuova piattaforma, prevederne l’affidabilità, la legalità e l’affidabilità è una sfida.

Domande frequenti

Minimax ha un’app mobile?

No, ha solo un’applicazione web.

La piattaforma Minimax ha il suo token?

Sì, ha il suo token con ticker MMX e una fornitura totale di 100 milioni di token.

C’è qualche ricompensa per aver puntato i token MMX?

Gli utenti della piattaforma che puntano MMX per 30 o 90 giorni avranno diritto a sconti sulle commissioni della piattaforma in base ai token puntati.

1. Livello base 0-1.000 MMX puntato – 0,1% di commissione (senza sconto)

2. Livello bronzo 1.000-5.000 MMX puntato – 0,09% di commissione (sconto del 10%)

3. Livello Argento 5.000-10.000 MMX puntato – 0,08% di commissione (20% di sconto)

4. Livello Gold 10.000-50.000 MMX puntato – 0,07% di commissione (sconto del 30%)

5. Puntato mmX di livello Prime 50.000 + – commissione dello 0,05% (sconto del 50%)

Perché non picco i miei CAKE direttamente su Pancakeswap?

Ci sono due motivi principali per cui dovresti usare Minimax Finance

Innanzitutto, è possibile stabilire livelli di stop loss e take profit sulla piattaforma. Ritirerà immediatamente il tuo deposito di puntata e lo convertirà in BUSD se il prezzo CAKE scende al di sotto del livello di stop loss o sale oltre il livello di take profit che scegli. L’altro motivo è che sarai idoneo per gli airdrop token MMX.