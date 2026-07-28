Come parcheggiare la liquidità tra conti, PCT e fondi monetari

Guida strategica e senza tempo per scegliere tra conti remunerati, pronti contro termine e fondi monetari con criteri chiari su duration, rischio e stress test.

Parcheggio di cassa: criteri e strumenti per mercati incerti

Il parcheggio di cassa è l’allocazione temporanea della liquidità in strumenti a basso rischio con l’obiettivo di preservare capitale e mantenere disponibilità per future esigenze. Chi gestisce tesorerie o patrimoni personali ricerca un equilibrio tra rendimento, sicurezza e flessibilità. Le tre soluzioni più diffuse sono conti remuneratipronti contro termine e fondi monetari ciascuna con profili distinti di duration, controparte e costi.

Questa guida presenta criteri operativi per scegliere e combinare gli strumenti, con attenzione a duration effettivarischio di controparte e impatti di scenari di stress su tassipetrolio e inflazione. La trattazione è strutturata per principi: definizione degli strumenti, metriche chiave, valutazione dei rischi, test di robustezza e indicazioni per una policy di liquidità applicabile in contesti diversi.

Criteri generali per un parcheggio di cassa robusto

La prima regola è chiarire la funzione della liquidità: operativa (pagamenti imminenti), di sicurezza (cuscinetto) o tattica (in attesa di investimento). In base alla funzione si definiscono limiti di duration massima, livelli minimi di liquidabilità giornaliera e soglie di concentrazione per controparte. Metriche utili includono WAM (weighted average maturity), WAL (weighted average life) e VaR di tasso su orizzonti brevi. Per preservare capitale si favorisce duration corta e strumenti con riscatto o smobilizzo rapido, lasciando alla componente tattica eventuali estensioni di scadenza quando il profilo rischio/rendimento lo consente.

Conti remunerati: flessibilità e esposizione alla banca

I conti remunerati offrono semplicità, disponibilità tipicamente giornaliera e costi trasparenti. Il rischio principale è la controparte bancaria mitigabile diversificando per istituto e rispettando eventuali soglie di garanzia. La duration contabile è nulla, ma il rischio di reinvestimento è elevato: i tassi possono variare e modificare la remunerazione senza preavviso. Valgono criteri di selezione come solidità della banca, chiarezza delle condizioni, presenza di penali su svincolo e qualità del canale operativo. Sono adatti a esigenze operative e di sicurezza, mentre per somme eccedenti conviene integrare con strumenti che migliorano l’efficienza del rendimento a parità di rischio.

Pronti contro termine: collateral, durata e selezione dell’emittente

I pronti contro termine (PCT) sono contratti in cui si acquista un titolo con impegno a rivenderlo a una data e prezzo prefissati. Il profilo di rischio dipende dalla controparte che struttura l’operazione e dalla qualità del collateral sottostante. Elementi da valutare: tipo di collateral (titoli di Stato, corporate investment grade), margini di garanzia, frequenza di mark-to-market e durata, da preferire breve per esigenze di cassa. Il rendimento compensa il rischio residuale di controparte e la gestione del collateral; per maggiore prudenza si privilegiano PCT con collateral governativo, haircuts adeguati e clausole di sostituzione del titolo in caso di eventi di credito.

Fondi monetari: governance, duration e costi totali

I fondi monetari investono in strumenti a breve termine come commercial paper depositi e titoli governativi. La robustezza si misura con limiti di WAM e WAL elevati standard di liquidità interna e diversificazione per emittente e settore. Conta la governance: comitato rischi, politiche di credito, trasparenza dei portafogli e frequenza di stress test. I costi vanno valutati come TER e impatto di eventuali commissioni di performance. Sono indicati per liquidità di sicurezza e tattica quando si richiede diversificazione e smobilizzo giornaliero, tenendo conto del rischio di disallineamento di NAV in casi estremi e delle regole di sospensione dei rimborsi previste dai regolamenti.

Stress test su tassi, petrolio e inflazione

Un approccio disciplinato include scenari di stress per valutare la resilienza. In uno shock di tassi al rialzo, i conti aggiornano la remunerazione con ritardi variabili, i PCT a breve subiscono impatti contenuti mentre i fondi monetari con WAM più lungo mostrano una transizione graduale del rendimento; conviene stimare la sensibilità con analisi di duration mod. In uno shock su petrolio l’effetto indiretto passa via inflazione e rischi di credito settoriali: verificare esposizioni a emittenti energy o a settori sensibili nei fondi e la qualità del collateral nei PCT. Con inflazione persistente, si prediligono scadenze brevi e strumenti che adeguano rapidamente i rendimenti.

Controparte: come definire soglie e controlli

Il rischio di controparte si governa con limiti per singolo istituto, rating interni o esterni e monitoraggio di indicatori di liquidità e capitale. Per conti remunerati, si diversificano depositi su più banche e si definiscono massimali per cliente/istituto. Nei PCT, oltre al merito di credito della banca, si impongono requisiti minimi sul collateral e haircuts prudenziali. Nei fondi monetari, si valutano i limiti di concentrazione e le politiche di ammissibilità degli emittenti. Una checklist efficace include: qualità della governance, trasparenza documentale, frequenza dei report e tempi di settlement in condizioni non ordinate di mercato.

Allocazione pratica e policy di liquidità

Una policy pratica distingue tre bucket: 1) operativo su conti remunerati con disponibilità giornaliera; 2) cuscinetto distribuito tra conti e PCT brevi con collateral di alta qualità; 3) tattico in fondi monetari a duration contenuta, con spazio per PCT leggermente più lunghi quando compensati da haircuts e tassi adeguati. La ribilanciatura segue soglie predefinite su duration media, rendimento atteso e limiti di concentrazione. Documentare le eccezioni, prevedere piani di liquidity backstop e aggiornare gli stress test assicura coerenza nel tempo, mantenendo il capitale preservato e la flessibilità per cogliere opportunità.

Un parcheggio di cassa solido nasce da regole semplici applicate con costanza: definire obiettivi, misurare duration e controparte, testare scenari su tassi, petrolio e inflazione. La disciplina nella selezione e nella diversificazione consente di trasformare la liquidità da costo opportunità a risorsa strategica.