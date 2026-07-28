Dalla gestione di fondi immobiliari alla valorizzazione del patrimonio pubblico

Un viaggio attraverso la carriera di un esperto che ha guidato fondi immobiliari alternativi, contribuendo alla rigenerazione urbana e allo sviluppo del settore turistico in Italia.

Nel panorama degli investimenti immobiliari, alcune figure spiccano per la loro capacità di innovare e guidare progetti di grande impatto sociale ed economico. Uno di questi esperti ha dedicato la sua carriera alla gestione di fondi alternativi, contribuendo significativamente alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla promozione del social housing in Italia.

La sua storia professionale è un esempio di come competenza e visione possano trasformare il settore immobiliare, creando opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Dalla gestione di fondi immobiliari alla direzione di CDP Investimenti SGR

, questo professionista ricopre il ruolo di Direttore Generale di CDP Investimenti SGR una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. In questa veste, ha supervisionato la gestione di tre fondi di investimento alternativo di grande rilievo: il Fondo Investimenti per l’Abitare con un capitale di 2,03 miliardi di euro, dedicato al social housing il Fondo Investimenti per la Valorizzazione con 1,4 milioni di euro, focalizzato sullo sviluppo di immobili provenienti dalla pubblica amministrazione; e il Fondo Investimenti per il turismo con 250 milioni di euro, destinato al settore alberghiero.

La sua leadership ha portato a significativi progressi nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, contribuendo a creare un impatto positivo sulle comunità locali.

Il ruolo in Assoimmobiliare e la promozione della rigenerazione urbana

Oltre al suo impegno in CDP Investimenti SGR, è membro della Giunta e Presidente del Comitato Rigenerazione Urbana di Assoimmobiliare. In questa posizione, ha promosso iniziative volte a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, attraverso progetti di rigenerazione e sviluppo sostenibile.

La sua esperienza e competenza nel settore immobiliare lo hanno reso un punto di riferimento per la promozione di politiche di sviluppo urbano inclusivo e sostenibile.

Un percorso professionale ricco di esperienze e successi

La carriera di questo esperto nel settore degli investimenti immobiliari è iniziata nel 2002, con l’ingresso nel mondo delle SGR e dei fondi immobiliari. Prima di raggiungere la posizione di Direttore Generale di CDP Investimenti SGR ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in diverse società.

Dal 2002 al 2007, è stato Direttore Generale di Fimit SGR dove ha curato l’avvio e la gestione di fondi immobiliari quotati e riservati. Tra il 2008 e il, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Europa Risorse SGR (Doughty Hanson UK) e di Garda SGR.

La sua formazione accademica include una laurea in Economia e Commercio, conseguita prima di intraprendere una carriera ricca di sfide e successi. Tra il 1990 e il 2002, ha ricoperto diversi ruoli in IMIMediocredito Centrale e nel Gruppo Capitalia.

Ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione di SOFIPA S.p.A. e di MC Gestioni SGR contribuendo alla crescita e allo sviluppo di queste importanti istituzioni finanziarie.

La sua carriera è un esempio di come una solida formazione e una vasta esperienza possano portare a risultati significativi nel settore degli investimenti immobiliari, con un impatto positivo sulla società e sull’economia.