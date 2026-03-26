Come partecipare alle attività di orientamento e al bando borse di mobilità di Roma Tre

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre propone un ventaglio di iniziative per orientare chi conclude la scuola superiore e chi è interessato ai percorsi magistrali.

L’obiettivo è offrire informazioni chiare sull’offerta formativa, sui servizi d’Ateneo e sulle opportunità internazionali, tra cui il bando borse di mobilità d’Ateneo per l’a.a. 2026-2027, pubblicato con Decreto Rettorale rep.n. 475/2026 prot.n. 32767 del 23/03/2026.

Questo articolo riassume le attività di orientamento del Dipartimento di Economia e spiega in modo operativo le caratteristiche principali del bando di mobilità, i requisiti di partecipazione e le modalità di candidatura. I riferimenti concreti inclusi aiutano a orientarsi tra termini, scadenze e documentazione richiesta, evitando fraintendimenti e mettendo in evidenza le fasi critiche del processo.

Attività di orientamento del Dipartimento di Economia

Il Dipartimento organizza iniziative rivolte sia alle scuole superiori sia a chi intende proseguire con una laurea magistrale. Tra le proposte principali figurano la Giornata di Vita Universitaria (GVU), gli Open Day e gli incontri su richiesta. Queste attività permettono di conoscere i corsi, partecipare a lezioni dimostrative e ascoltare le testimonianze degli studenti, con l’intento di fornire un quadro pratico e realistico della vita accademica.

Giornate e Open Day

La Giornata di Vita Universitaria si tiene ogni anno tra gennaio e marzo e si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado. L’evento dà la possibilità di partecipare a lezioni e attività esperienziali. L’evento generale ‘Orientarsi a Roma Tre’ si svolge in genere tra giugno e luglio e illustra l’offerta formativa, le modalità di iscrizione e i servizi dell’Ateneo. Per i percorsi magistrali è previsto un Open Day magistrali tra ottobre e novembre, con incontri mirati su ricerca e prospettive professionali.

Incontri su richiesta

Su richiesta delle scuole il Dipartimento organizza incontri in presenza o a distanza, che possono svolgersi sia presso il Dipartimento sia nelle istituzioni scolastiche. Questi incontri includono presentazioni dei corsi, seminari e visite alle strutture didattiche. Per informazioni e programmazione è disponibile l’indirizzo email [email protected].

Il bando borse di mobilità d’Ateneo per studio e ricerca tesi

Il bando disciplina l’assegnazione delle borse di mobilità per l’a.a. 2026-2027, rivolte a studenti di Roma Tre. Sono previste due tipologie principali: le borse per ricerca tesi, destinate a svolgere un progetto di ricerca tesi in una struttura estera, e le borse per periodi di studio ed esami, rivolte a chi intende seguire corsi e sostenere esami presso università extra UE partner.

Destinazioni, allegati e limitazioni

L’elenco delle sedi disponibili è contenuto nell’Allegato 1 del bando. L’assegnazione definitiva dipende dal perfezionamento degli accordi con le istituzioni partner; l’Ateneo non è responsabile di eventuali cancellazioni da parte delle sedi estere per cause di forza maggiore o non attivazione di corsi. Nel bando sono inoltre indicati Allegato 2 (docenti coordinatori), Allegato 3 (importi), Allegato 4 e 5 (procedure e check-list).

Requisiti, disponibilità e selezione

Sono disponibili complessivamente 100 borse, ripartite tra i dipartimenti: Architettura 6, Economia 5, Economia aziendale 11, Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 10, Giurisprudenza 20, Ingegneria Civile, Informatica e Tecnologie Aeronautiche 3, Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica 4, Lingue 19, Matematica e Fisica 1, Scienze 1, Scienze della Formazione 4, Scienze Politiche 13, Studi Umanistici 3. Alcune borse sono riservate a percorsi di doppio titolo specifici, con possibilità di riassegnazione in caso di non utilizzazione.

Requisiti e incompatibilità

Per candidarsi alle borse per ricerca tesi è necessario essere iscritti per l’a.a. 2026-2026 a un corso di laurea magistrale biennale o ciclo unico o a un dottorato di ricerca (senza titolarità di borsa di dottorato). Per le borse per studio ed esami occorre essere iscritti per l’a.a. 2026-2026 a un corso di laurea triennale o magistrale; sono ammessi anche laureandi con obbligo di iscrizione a magistrale per il 2026-2027. Sono considerate incompatibili le borse o contributi con fini sovrapponibili erogati da altri enti o dall’Unione Europea, nonché borse di collaborazione o assegni di tutorato erogati dall’Ateneo.

Domanda, scadenze e criteri di valutazione

La candidatura si presenta esclusivamente online tramite l’area riservata GOMP, sezione Mobilità > Bandi di Mobilità, con scadenza perentoria alle ore 12.00 del 23/04/2026. È fondamentale verificare che tutte le attività formative siano registrate in carriera alla data di chiusura, perché solo queste verranno valutate. La selezione è affidata a commissioni dipartimentali che analizzano curriculum accademico, motivazioni didattico-scientifiche e competenza linguistica. Il punteggio tiene conto di crediti acquisiti, durata del corso, anni trascorsi e media ponderata, normalizzati su scale che portano il risultato a valori percentuali; per i dottorandi il calcolo utilizza il voto del titolo di accesso su base 110.

Esiti e indicazioni pratiche

Gli esiti saranno consultabili online nell’area Programmi di Mobilità del Portale dello studente, orientativamente entro il mese di maggio 2026. Ai beneficiari saranno fornite indicazioni operative, importi e procedure da seguire; per pianificare la partenza è consigliabile verificare con attenzione le scadenze e i requisiti specifici delle sedi ospitanti prima di indicarle in domanda. Conservare copia di tutta la documentazione e informarsi sugli Allegati del bando è una buona pratica per evitare errori procedurali.