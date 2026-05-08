Basket Bond Piemonte: opportunità di finanziamento per le PMI piemontesi

L’iniziativa promossa da Confindustria Cuneo si propone di offrire un quadro chiaro sulle nuove vie di finanziamento disponibili per le imprese locali.

L’appuntamento, fissato per il 26 maggio 2026 alle ore 15.30, sarà dedicato al modello Basket Bond Piemonte, un meccanismo pensato per agevolare l’ingresso delle PMI nel mercato dei capitali attraverso la raccolta tramite emissione di minibond. L’incontro intende mettere a confronto strumenti, esperienze e possibilità operative in vista di investimenti orientati a innovazione, sviluppo e internazionalizzazione.

Cos’è il modello Basket Bond Piemonte

Il Basket Bond Piemonte nasce come un’aggregazione di emissioni di minibond strutturate per creare un veicolo collettivo di accesso al mercato obbligazionario per le imprese di piccola e media dimensione. Si tratta di un strumento di finanza alternativa che combina più titoli emessi da singole società in un’unica operazione, rendendo più efficiente la valorizzazione degli strumenti sul mercato. La logica è quella di aumentare la visibilità e l’attrattività dell’offerta verso investitori istituzionali e privati, riducendo i costi e le complessità che spesso ostacolano le singole emissioni.

Obiettivi e destinatari

L’iniziativa si rivolge primariamente alle PMI piemontesi che intendono finanziare progetti di ricerca, sviluppo, acquisizioni o internazionalizzazione senza ricorrere soltanto al credito bancario tradizionale. L’obiettivo dichiarato del progetto è favorire la crescita delle imprese locali attraverso soluzioni di capitale di rischio e debito complementari, offrendo percorsi assistiti di accesso al mercato e strumenti di accompagnamento per la strutturazione delle emissioni.

Meccanica dell’operazione

Dal punto di vista operativo, il modello prevede la selezione di titoli emessi da più società che vengono inseriti in un unico basket gestito da operatori specializzati; questo processo facilita la sottoscrizione da parte di investitori e migliora le condizioni di mercato per gli emittenti. Nel contesto piemontese la partnership tra enti pubblici e operatori privati permette di offrire supporto tecnico e di governance, con l’obiettivo di standardizzare procedure e documentazione per rendere più rapide le emissioni.

Partnership e governance del progetto

Il progetto si sviluppa grazie al coinvolgimento di istituzioni e operatori finanziari: tra i protagonisti figurano Finpiemonte e Mediocredito Centrale, insieme a partner specializzati nella strutturazione di strumenti innovativi. Questa rete è pensata per combinare competenze pubbliche e private, garantendo assistenza tecnica, capacità di collocamento e credibilità verso gli investitori. La collaborazione mira inoltre ad offrire alle imprese percorsi di accompagnamento personalizzati nelle fasi di preparazione dell’emissione.

Risorse disponibili e benefici per le imprese

Secondo le informazioni anticipate nei mesi precedenti alla presentazione ufficiale, il modello Basket Bond Piemonte potrebbe supportare operazioni fino a 75 milioni di euro complessivi a favore del tessuto produttivo locale. Questo livello di capacità finanziaria è pensato per sostenere più emissioni e incentivare progetti di scala diversa: dalle iniziative di innovazione tecnologica alle strategie di espansione commerciale sui mercati esteri. Per le imprese significa disporre di una via alternativa al credito bancario con potenziali vantaggi in termini di durata, condizioni e visibilità finanziaria.

Cosa aspettarsi dall’incontro del 26 maggio

L’evento organizzato da Confindustria Cuneo rappresenterà un’occasione pratica per comprendere le modalità operative del modello, i vantaggi concreti per gli emittenti e gli strumenti di supporto messi a disposizione per le imprese interessate. Durante la sessione verranno illustrate le fasi di strutturazione dell’operazione, i requisiti di ammissibilità, le opportunità di co-finanziamento e i canali di collocamento. Sarà anche spazio per domande e casi pratici, con l’obiettivo di chiarire come costruire emissioni condivise con una governance trasparente.

Strumenti di accompagnamento

Le imprese partecipanti potranno apprendere quali servizi tecnici e consulenziali sono disponibili per predisporre la documentazione necessaria, valutare la readiness finanziaria e gestire i rapporti con gli investitori. L’insieme di questi servizi include supporto nella due diligence, nella definizione dei termini dell’emissione e nella comunicazione verso il mercato, elementi che rendono più agevole il ricorso a strumenti di finanza innovativa.

Conclusioni e invito alla partecipazione

Per le aziende piemontesi interessate a esplorare forme alternative di finanziamento, l’incontro del 26 maggio 2026 rappresenta un’occasione concreta per capire come il Basket Bond Piemonte possa inserirsi nella strategia di crescita. Partecipare significa valutare strumenti pratici, raccogliere informazioni operative e avviare eventuali percorsi di emissione con il supporto dei partner istituzionali e finanziari coinvolti. Chi desidera approfondire può considerare la partecipazione all’evento per ottenere indicazioni puntuali e valutare la fattibilità di un’emissione nel proprio percorso di sviluppo.