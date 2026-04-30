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Opportunità di finanza di progetto per la riqualificazione dell’ex impianto di compostaggio

Il Comune di Cologno Monzese pubblica una richiesta rivolta agli operatori economici per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art.

193 D.Lgs. 36/2026. L’oggetto dell’avviso riguarda la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione del compendio impiantistico comunale ubicato in Strada Provinciale 113 Km 4,2, corrispondente all’ex impianto di compostaggio. Le proposte devono dimostrare fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria, mantenendo al centro la tutela ambientale e il contenimento degli impatti sulla comunità locale.

Il bando invita a ripensare l’impianto con soluzioni in grado di conciliare efficienza, innovazione e sicurezza territoriale. I soggetti interessati dovranno inviare la documentazione completa tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del 6 luglio 2026. Nel testo seguente sono sintetizzati gli elementi essenziali dell’avviso e i punti di attenzione per la formulazione delle proposte; si raccomanda comunque la consultazione dell’avviso integrale allegato.

Cosa richiede l’avviso

L’iniziativa mira a ottenere proposte che prevedano il revamping dell’impianto esistente o la sua riconversione verso trattamenti alternativi dei materiali, purché di comprovata utilità ambientale. È richiesto un approccio che valorizzi la sostenibilità energetica, ad esempio mediante l’uso di fonti a basso impatto e sistemi per il recupero del calore generato dai processi produttivi. Le soluzioni proposte devono assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, prevedendo un canone di concessione annuale a favore del Comune calcolato in funzione della sostenibilità del progetto.

Requisiti tecnici e ambientali

Le caratteristiche tecniche richieste includono l’adozione di tecnologie che minimizzino le emissioni e l’impatto sulla viabilità locale: in pratica, le trasformazioni non devono comportare aggravi per la comunità. È inoltre prevista la redazione di un bilancio ambientale favorevole; come misura compensativa è ammessa l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili presso strutture comunali a titolo di indennizzo ambientale. Tutto il progetto dovrà essere coerente con norme ambientali e urbanistiche vigenti e con gli obiettivi di tutela del territorio.

Aspetti economico-finanziari

Dal punto di vista economico le proposte devono contenere un piano finanziario dettagliato che giustifichi il canone di concessione proposto e dimostri la sostenibilità degli investimenti richiesti per la riqualificazione. Le offerte dovranno includere documentazione che attesti l’equilibrio tra costi e ricavi attesi, le garanzie di gestione e i modelli operativi previsti. L’amministrazione valuterà gli elementi economici insieme alla qualità tecnica e ambientale, privilegiando soluzioni in grado di garantire benefici concreti per il Comune e i cittadini.

Modalità di presentazione

Tutte le proposte devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del 6 luglio 2026. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista nell’avviso integrale, che contiene i modelli, i requisiti e le specifiche tecniche da rispettare. È essenziale osservare i termini e le modalità indicate per garantire l’ammissibilità della proposta. Si consiglia altresì di verificare la completezza dei documenti e di prevedere eventuali allegati che comprovino capacità tecniche, esperienze pregresse e referenze finanziarie.

Contatti e chiarimenti

Per informazioni tecniche è possibile contattare i referenti del Servizio Ambiente: Elena Pappalardo (Responsabile Servizio Ambiente) al numero 0225308765 e Vincenza Milisenda al numero 0225308764. L’avviso completo è disponibile in allegato e deve essere consultato per tutti i dettagli operativi e normativi. Il presente avviso è pubblicato con l’aggiornamento finale del 30 aprile 2026, 15:11, che rimane parte integrante delle informazioni ufficiali rese disponibili dall’ente.

Criteri di valutazione e risultati attesi

La selezione privilegerà proposte che dimostrino un chiaro valore aggiunto in termini di riqualificazione, riduzione degli impatti ambientali e sostenibilità economica. Saranno valutati positivamente interventi che prevedano la generazione di energia da fonti rinnovabili, il recupero termico e soluzioni gestionali in grado di minimizzare i disagi per la comunità. L’obiettivo finale è riconfigurare il sito in un’ottica di valorizzazione ambientale e sociale, garantendo al contempo un ritorno economico compatibile con le esigenze del Comune di Cologno Monzese.

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