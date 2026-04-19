Opportunità di finanziamento e stage al Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari

Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari promuove annualmente una serie di borse di studio, premi di laurea e borse di stage rivolte agli studenti meritevoli.
Ciascun bando dettaglia i requisiti, le modalità di partecipazione e il valore economico dell’assegno, fornendo informazioni chiare per chi intende concorrere.
Nel periodo coperto dai bandi sono attive diverse opportunità: la borsa in memoria di Stefano Bontempelli, i premi di laurea Faini e Cazzavillan, le borse di stage VIVA e dipartimentali, oltre alle borse finanziate dalla Fondazione Mario Gasbarri. Ogni misura ha caratteristiche specifiche in termini di destinatari, importi e scadenze, che vanno attentamente verificate prima dell’invio della domanda.
Indice dei contenuti:
Borsa in memoria di Stefano Bontempelli
Il concorso promosso dal Dipartimento di Economia, sostenuto da Renaissance AIFM insieme ad alcune delle loro portfolio companies, prevede l’assegnazione di una borsa a copertura totale dei costi di immatricolazione, iscrizione e mantenimento per l’intero percorso triennale del Corso di Laurea in Economics and Business. Si tratta di un finanziamento rivolto a studenti capaci e meritevoli, pur privi di mezzi, che abbiano mostrato eccellenza nei risultati scolastici e in attività extracurriculari rilevanti.
Valore e scadenza
Il premio è pari a € 48.000,00 (lordo percipiente) e copre tre anni accademici; il numero di borse assegnate è 1. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 27 aprile 2026, ore 09.00 (CEST). È fondamentale seguire la procedura indicata nel bando e utilizzare la piattaforma di candidatura online per inviare la documentazione richiesta.
Premi di laurea Faini e Cazzavillan
In memoria degli economisti Riccardo Faini e Guido Cazzavillan, il Dipartimento bandisce cinque premi destinati alle migliori tesi magistrali discusse nell’A.A. 2026/2026. Questa iniziativa mira a valorizzare contributi accademici di elevata qualità, promuovendo la ricerca e il rigore metodologico tra i laureati magistrali.
Dettagli e destinatari
Il numero di premi assegnati è 5, ciascuno del valore di € 1.000,00 (lordo percipiente). Le candidature devono rispettare i criteri del bando e la scadenza per l’invio delle domande è il 30 aprile 2026, ore 12.00 (CEST). Possono concorrere tesi magistrali discusse nell’anno accademico indicato: è consigliabile allegare abstract, relatore e ogni documento che attestino la qualità del lavoro.
Borse di stage e borse per master
Il Dipartimento dispone inoltre di borse di stage rivolte a studenti dei corsi magistrali e dei corsi di laurea: si tratta di opportunità orientate a sostenere attività pratiche di ricerca o progetti formativi. Tra queste, la borsa VIVA si focalizza su temi di preferenze sociali, mentre altre selezioni sono gestite direttamente dal Dipartimento per tirocini e progetti interni.
Borsa VIVA e borse dipartimentali
La borsa di stage VIVA è riservata a studenti dei corsi magistrali in ambito sociale, economico o umanistico per il progetto “Lo sviluppo delle preferenze sociali“; è prevista l’assegnazione di 1 borsa per un importo di € 800,00 lordo percipiente, con scadenza il 8 aprile 2026, ore 12.00 (CET). Le borse di stage bandite dal Dipartimento comprendono 3 posizioni: due borse da € 2.000,00 e una da € 500,00 (lordo percipiente), con termine per le candidature il 9 febbraio 2026, ore 8.00 (CET).
Fondazione Mario Gasbarri
La Fondazione Mario Gasbarri (Alleanza Assicurazioni) finanzia 5 borse di studio per l’iscrizione e il mantenimento agli studi nei corsi di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, in Economics, Finance and Sustainability e in Data Analytics for Business and Society. Due di queste borse sono riservate a giovani studentesse in discipline STEM per incentivare la partecipazione femminile nelle aree scientifiche e tecnologiche. Ogni borsa ha valore di € 6.300,00 lordo percipiente; la scadenza è il 19 dicembre 2026, ore 12.00 (CET).
Come procedere e consigli pratici
Per candidarsi è indispensabile consultare il testo completo di ciascun bando e preparare con cura la documentazione: certificati, titoli accademici, motivazioni e eventuali referenze. Le domande vanno inviate secondo le modalità indicate, spesso tramite piattaforma online; rispettare le date limite è essenziale per garantire l’ammissione alla selezione. Infine, vale la pena valorizzare in fase di candidatura sia i risultati accademici sia le esperienze extracurriculari che dimostrino l’impegno personale e professionale.