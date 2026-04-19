Opportunità di finanziamento e stage al Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari

Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari promuove annualmente una serie di borse di studio, premi di laurea e borse di stage rivolte agli studenti meritevoli.

Ciascun bando dettaglia i requisiti, le modalità di partecipazione e il valore economico dell’assegno, fornendo informazioni chiare per chi intende concorrere.

Nel periodo coperto dai bandi sono attive diverse opportunità: la borsa in memoria di Stefano Bontempelli, i premi di laurea Faini e Cazzavillan, le borse di stage VIVA e dipartimentali, oltre alle borse finanziate dalla Fondazione Mario Gasbarri. Ogni misura ha caratteristiche specifiche in termini di destinatari, importi e scadenze, che vanno attentamente verificate prima dell’invio della domanda.

Borsa in memoria di Stefano Bontempelli

Il concorso promosso dal Dipartimento di Economia, sostenuto da Renaissance AIFM insieme ad alcune delle loro portfolio companies, prevede l’assegnazione di una borsa a copertura totale dei costi di immatricolazione, iscrizione e mantenimento per l’intero percorso triennale del Corso di Laurea in Economics and Business. Si tratta di un finanziamento rivolto a studenti capaci e meritevoli, pur privi di mezzi, che abbiano mostrato eccellenza nei risultati scolastici e in attività extracurriculari rilevanti.

Valore e scadenza

Il premio è pari a € 48.000,00 (lordo percipiente) e copre tre anni accademici; il numero di borse assegnate è 1. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 27 aprile 2026, ore 09.00 (CEST). È fondamentale seguire la procedura indicata nel bando e utilizzare la piattaforma di candidatura online per inviare la documentazione richiesta.

Premi di laurea Faini e Cazzavillan

In memoria degli economisti Riccardo Faini e Guido Cazzavillan, il Dipartimento bandisce cinque premi destinati alle migliori tesi magistrali discusse nell’A.A. 2026/2026. Questa iniziativa mira a valorizzare contributi accademici di elevata qualità, promuovendo la ricerca e il rigore metodologico tra i laureati magistrali.

Dettagli e destinatari

Il numero di premi assegnati è 5, ciascuno del valore di € 1.000,00 (lordo percipiente). Le candidature devono rispettare i criteri del bando e la scadenza per l’invio delle domande è il 30 aprile 2026, ore 12.00 (CEST). Possono concorrere tesi magistrali discusse nell’anno accademico indicato: è consigliabile allegare abstract, relatore e ogni documento che attestino la qualità del lavoro.

Borse di stage e borse per master

Il Dipartimento dispone inoltre di borse di stage rivolte a studenti dei corsi magistrali e dei corsi di laurea: si tratta di opportunità orientate a sostenere attività pratiche di ricerca o progetti formativi. Tra queste, la borsa VIVA si focalizza su temi di preferenze sociali, mentre altre selezioni sono gestite direttamente dal Dipartimento per tirocini e progetti interni.

Borsa VIVA e borse dipartimentali

La borsa di stage VIVA è riservata a studenti dei corsi magistrali in ambito sociale, economico o umanistico per il progetto “Lo sviluppo delle preferenze sociali“; è prevista l’assegnazione di 1 borsa per un importo di € 800,00 lordo percipiente, con scadenza il 8 aprile 2026, ore 12.00 (CET). Le borse di stage bandite dal Dipartimento comprendono 3 posizioni: due borse da € 2.000,00 e una da € 500,00 (lordo percipiente), con termine per le candidature il 9 febbraio 2026, ore 8.00 (CET).

Fondazione Mario Gasbarri

La Fondazione Mario Gasbarri (Alleanza Assicurazioni) finanzia 5 borse di studio per l’iscrizione e il mantenimento agli studi nei corsi di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, in Economics, Finance and Sustainability e in Data Analytics for Business and Society. Due di queste borse sono riservate a giovani studentesse in discipline STEM per incentivare la partecipazione femminile nelle aree scientifiche e tecnologiche. Ogni borsa ha valore di € 6.300,00 lordo percipiente; la scadenza è il 19 dicembre 2026, ore 12.00 (CET).

Come procedere e consigli pratici

Per candidarsi è indispensabile consultare il testo completo di ciascun bando e preparare con cura la documentazione: certificati, titoli accademici, motivazioni e eventuali referenze. Le domande vanno inviate secondo le modalità indicate, spesso tramite piattaforma online; rispettare le date limite è essenziale per garantire l’ammissione alla selezione. Infine, vale la pena valorizzare in fase di candidatura sia i risultati accademici sia le esperienze extracurriculari che dimostrino l’impegno personale e professionale.