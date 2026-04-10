Procedura di concessione in finanza di progetto per l’efficientamento ERP del Comune di Ferrara

Questo articolo riassume la procedura di gara per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, degli interventi di efficientamento sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Ferrara.

La stazione appaltante è INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI e lo stato della procedura risulta In Attesa di Valutazione. Il valore posto a base di gara è di 22.530.245,00 € e il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, che combina aspetti economici e qualitativi.

La documentazione di gara include indicazioni su requisiti di sostenibilità ambientale e sociale, l’ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e la previsione di clausole sociali specifiche. I recapiti tecnici e amministrativi citati tra gli addetti sono: Laurenti Arianna, De Meo Davide, Crabbia Raffaella, Shehaj Ervin e Sichetti Francesco. Il bando è identificato come Lotto 1 ed è visibile anche su OpenData ANAC.

Scadenze e informazioni operative

La pubblicazione a sistema del bando è avvenuta il 10/03/2026. Per la partecipazione si segnalano le principali scadenze: termine per richieste di chiarimento 30/03/2026 ore 12:00, termine per la presentazione delle offerte 09/04/2026 ore 16:00 e apertura della busta amministrativa 10/04/2026 ore 10:00. È fondamentale che i concorrenti tengano conto del formato e dei contenuti richiesti nel Disciplinare di gara e nei documenti del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) posti a base di gara per redigere offerte conformi.

Requisiti obbligatori e documentazione minima

Tra i requisiti tecnici segnati nel bando si evidenzia l’obbligatorietà di figure professionali specifiche: in particolare l’Esperto in Gestione Energetica (E.G.E.) con certificazione secondo la UNI CEI 11339 è richiesto nel gruppo di lavoro come requisito non sostituibile. Il PFTE comprende elaborati quali la Relazione Generale, la Relazione Tecnica e gli Elaborati grafici tipologici, oltre al Computo Metrico Estimativo (CME) e le indicazioni sul costo della sicurezza non soggetto a ribasso.

Chiarimenti pubblicati e risposte dell’amministrazione

Nel corso della fase di chiarimenti sono stati pubblicati quesiti e risposte che chiariscono punti centrali della gara. Tra i documenti di Q&A si segnalano: chiarimento PI140944-26 (ultimo aggiornamento 20/03/2026 09:10), chiarimento PI140132-26 (ultimo aggiornamento 20/03/2026 09:06) e chiarimento PI137432-26 (ultimo aggiornamento 13/03/2026 16:40). In chiusura di pubblicazione generale è riportato l’ultimo aggiornamento complessivo alla data 09-04-2026, 15:04.

Sintesi dei quesiti più rilevanti

Tra le richieste dei concorrenti emergono temi ricorrenti: possibilità di proporre una durata della concessione superiore ai cinque anni (risposta: la durata è fissata in 5 anni e non è modificabile in sede di offerta); la sostituibilità dell’EGE con una ESCo certificata secondo la UNI 11352 (risposta: la presenza dell’EGE è obbligatoria); e la completezza della documentazione progettuale come la Relazione ex-Legge 10, i calcoli per la qualifica NZEB, la metodologia per gli incentivi Conto Termico 3.0 e la presenza del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). L’amministrazione ha chiarito che alcuni approfondimenti saranno sviluppati nelle fasi successive di progettazione esecutiva, richiamando le prescrizioni del D.Lgs. 36/2026.

Conseguenze pratiche per i partecipanti

I chiarimenti pubblicati hanno implicazioni operative: non è concessa modifica della durata della concessione in offerta; è necessario rispettare le prescrizioni relative ai professionisti obbligatori indicate nel disciplinare; la documentazione di dettaglio prevista a livelli successivi di progettazione verrà completata nell’esecutivo, ma i concorrenti devono basare le proprie proposte sull’insieme di elaborati del PFTE messi a bando. Per i valori economici e gli incentivi, l’amministrazione rimanda anche alla documentazione ufficiale del GSE per le regole applicative del Conto Termico 3.0.

Raccomandazioni finali

Chi intende partecipare alla procedura dovrebbe esaminare con attenzione il Disciplinare di gara aggiornato (versione pubblicata con numerazione dei paragrafi ripristinata), consultare i chiarimenti sopra citati e verificare la conformità della propria documentazione alle richieste, inclusi i requisiti delle figure professionali e la completezza delle dichiarazioni richieste. L’accesso ai documenti su OpenData ANAC e la consultazione delle regole del GSE sono passaggi essenziali per formulare un’offerta solida e ammissibile.