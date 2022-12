Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso monitorare regolarmente i miei investimenti?

Gli investitori spesso si chiedono come seguire i progressi dei miei investimenti.

È come inseguire un bersaglio in una partita di cricket. In una partita di cricket, la squadra di battuta conosce l’equazione: quante corse, quanti wickets e quanti over.

È molto simile quando si tratta di investire anche per il raggiungimento dell’obiettivo finanziario. Considera l’obiettivo finanziario come il punteggio obiettivo-