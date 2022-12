Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I pensionati dovrebbero investire in fondi comuni?

I pensionati di solito hanno i loro risparmi e investimenti bloccati in FD bancari, PPF, oro, immobili, assicurazioni, piani pensionistici ecc.

La maggior parte di queste opzioni sono difficili da convertire immediatamente in contanti. Ciò può portare a uno stress eccessivo in caso di emergenze mediche o di altro tipo. I fondi comuni di investimento forniscono la liquidità tanto necessaria ai pensionati in quanto sono facili da prelevare e offrono migliori rendimenti al netto delle imposte.

La maggior parte dei pensionati teme la volatilità o la fluttuazione dei rendimenti dei fondi comuni e si allontana da essi.

Dovrebbero mettere una parte del loro corpus pensionistico nei fondi comuni di investimento del debito e andare per un piano di prelievo sistematico (SWP). Questo li aiuterà a guadagnare un reddito mensile regolare da tali investimenti. I fondi di debito sono relativamente più sicuri dei fondi azionari in quanto investono in obbligazioni emesse da banche, società, enti governativi e strumenti del mercato monetario (CD bancari, T-bills, Commercial Papers).

SWP nei fondi di debito fornisce rendimenti fiscali efficienti rispetto ai FD bancari.

I redditi da FD/piani pensionistici sono tassati a tassi effettivi più elevati rispetto ai prelievi nell’ambito di SWP. Puoi facilmente fermare un SWP o cambiare l’importo del prelievo in qualsiasi momento a seconda delle tue esigenze a differenza di un piano pensionistico. Pertanto, i pensionati dovrebbero includere i fondi comuni di investimento nei loro piani finanziari.