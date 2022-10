Come posso utilizzare Lightning Network in questo momento?

Potresti già avere familiarità con il funzionamento del Lightning Network, ma per quelli che non lo sono ora esamineremo una rapida spiegazione. Come altre soluzioni di ridimensionamento Layer-2 come Polygon e Optimism, il Lightning Network è in grado di avere un throughput più elevato perché le transazioni che avvengono su di esso sono essenzialmente raggruppate e quindi trasmesse alla rete del primo livello (Bitcoin per Lightning Network, Ethereum per Polygon e Optimism).

Ciò consente di effettuare una tonnellata di transazioni in un breve lasso di tempo perché non tutti stanno cercando di utilizzare il primo livello, con il suo throughput inferiore, allo stesso tempo.

Il Lightning Network funziona come una serie di canali di pagamento. Come utente, aggiungi BTC a un portafoglio che supporta Lightning Network. Puoi quindi aprire un canale con qualsiasi parte che ti piace sulla rete, effettuare tutte le transazioni che desideri (a un costo basso, quasi zero), a velocità quasi istantanee, e le transazioni saranno rese definitive e trasmesse alla rete Bitcoin solo una volta che entrambe le parti chiudono il canale di pagamento.

Esiste un contratto intelligente tra le parti per garantire che le regole vengano seguite.

Il Lightning Network è quindi una connessione tra le parti a livello globale, con Bitcoin bloccato nel Lightning Network allo stesso modo in cui è nella DeFi tradizionale su Ethereum. Affinché tu possa inviare fondi lungo la rete Lightning, i nodi attraversati dal tuo pagamento devono essere in grado di coprire la transazione fino alla chiusura dei canali e alla finalizzazione delle transazioni sulla rete Bitcoin.

Un ulteriore vantaggio di questo è che, poiché le transazioni sono raggruppate, è difficile capire chi ha inviato cosa a chi, rendendola una transazione più privata di quella effettuata direttamente sulla mainnet Bitcoin.

Ci sono tre modi principali in cui puoi iniziare a utilizzare il Lightning Network oggi. Le prime due opzioni (scaricare un portafoglio) sono la soluzione migliore se sei meno incline alla tecnica, con la terza opzione (eseguire un nodo) che è il modo più diretto per utilizzare e supportare la rete.

Wallet Custodial Lightning

La prima opzione per iniziare a utilizzare Lightning Network è scaricare e utilizzare un Lightning Wallet custodiale. Un portafoglio custodiale significa che qualcun altro detiene le chiavi private dei tuoi fondi. Sebbene meno sicuri di un portafoglio non custodito (vedi sotto), sono buoni per i principianti o per coloro che sono meno sicuri della loro capacità di controllare i propri fondi e mantenere il proprio portafoglio al sicuro.

Ci sono una varietà di opzioni di custodia Lightning Wallet come BottlePay, Blue Wallet e Wallet of Satoshi. Blue Wallet può effettivamente essere impostato come custodiale o non custodiale. Una volta scelto un Lightning Wallet custodiale, devi semplicemente scaricarlo, configurare il tuo account, quindi aggiungere fondi. Questo è tutto, puoi quindi iniziare a effettuare transazioni su Lightning Network.

Wallet Lightning non custodito

La prossima opzione per iniziare a utilizzare Lightning Network è scaricare e utilizzare un Lightning Wallet non custodito. Non custodito significa che hai il controllo delle chiavi private e che hai scritto una frase di recupero di 12 o 24 parole per ripristinare il portafoglio nel caso in cui perdi il tuo dispositivo. Sebbene leggermente più complesso di un portafoglio custodiale, imparare a utilizzare un portafoglio non custodito offre agli utenti molta più libertà e controllo sui propri beni.

Sono disponibili molte opzioni di Lightning Wallet non custodite come Electrum, Breez, Eclair e Bitcoin Lightning Wallet (BLW). Una volta scelto un portafoglio da utilizzare, scaricalo semplicemente per il tuo desktop o dispositivo mobile, crea un portafoglio, aggiungi fondi e quindi puoi iniziare a effettuare transazioni su Lightning Network. Alcuni dei portafogli, come Breez, hanno anche app che hanno Lightning integrato come BitRefill e LN. PIZZA (acquista la pizza di Domino utilizzando il Lightning Network).

Eseguire un nodo Lightning completo

L’opzione finale è certamente la più complessa, ma ha un ulteriore vantaggio in quanto stai contribuendo a promuovere la crescita della rete Lightning se scegli di configurare ed eseguire un nodo completo. Eseguendo un nodo e bloccando alcuni BTC alla rete Lightning, stai aumentando il valore bloccato sulla rete e creando un altro percorso per altri utenti attraverso cui effettuare pagamenti.

Senza entrare nelle complessità della configurazione effettiva del nodo, i passaggi di base sono i seguenti. Vai al profilo Github del progetto Lightning e scarica l’ultima versione del client Lightning Node per il tuo sistema operativo. Quindi, eseguire il client. Ti verrà richiesto di creare o importare un portafoglio. Quindi, se ad esempio hai già creato un portafoglio Lightning non custodito in precedenza, potresti semplicemente ripristinarlo ora e avere immediatamente accesso a quegli stessi fondi. Se crei un nuovo portafoglio, dovrai annotare la frase di recupero. Infine, dovrai creare e confermare una password. Dopo tutto questo, hai finito e puoi iniziare a utilizzare la rete Lightning dal tuo nodo.