Come prelevare denaro da MetaMask al conto bancario

MetaMask è un portafoglio di criptovaluta che ti consente di archiviare il tuo Ethereum.

Tuttavia, non sarai in grado di vendere il tuo Ethereum su di esso.

Se non vendi il tuo Ethereum, non sarai in grado di prelevare denaro sul tuo conto bancario.

Se vuoi vendere il tuo Ethereum, devi utilizzare uno scambio di criptovaluta.

Ci sono molti scambi di criptovaluta tra cui Binance, Coinbase, Gemini e altri.

Binance è altamente raccomandato perché ha una delle tariffe più basse.

Vendendo il tuo Ethereum su Binance, puoi scegliere la valuta che desideri ricevere.

Ad esempio, se vivi in Europa, puoi selezionare la valuta “EUR”.

In questa guida, imparerai come prelevare denaro da MetaMask sul tuo conto bancario vendendo il tuo Ethereum su Binance.

Come prelevare denaro da MetaMask sul conto bancario

Per prelevare denaro da MetaMask sul tuo conto bancario, devi inviare il tuo Ethereum a uno scambio di criptovaluta come Binance.

Quindi, vendi il tuo Ethereum su Binance e ritiralo sul tuo conto bancario.

Non sarai in grado di vendere il tuo Ethereum su MetaMask.

Quindi, devi inviare il tuo Ethereum a uno scambio di criptovaluta come Binance.

Su Binance, sarai in grado di vendere il tuo Ethereum per denaro fiat in modo da poterlo prelevare sul tuo conto bancario.

Binance offre una varietà di metodi di prelievo.

I metodi di prelievo dipendono dal tuo paese o regione.

Il metodo di prelievo più comune è il metodo “Bank Card”, noto anche come prelievo istantaneo con carta.

Utilizzando un prelievo istantaneo della carta, il processo richiederà in genere 5 minuti per essere completato.

Tuttavia, esiste una commissione di transazione dell’1% per i clienti del SEE.

Ecco come prelevare denaro da MetaMask sul conto bancario:

1. Crea un account Binance

Inizia su Binance qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o usa “73583477” come codice di riferimento.

Prima di poter prelevare denaro da MetaMask sul tuo conto bancario, devi vendere il tuo Ethereum su uno scambio di criptovaluta.

Binance è altamente raccomandato perché ha una delle tariffe più basse.

Innanzitutto, vai su binance.com e fai clic sul pulsante “Registrati”.

Nella pagina di registrazione, inserisci il tuo indirizzo e-mail e scegli una password.

Quindi, usa “73583477” come ID di riferimento.

Accetta i termini di servizio e fai clic su “Crea account”.

Dopo aver creato un account Binance, devi verificare la tua identità.

Ciò include la verifica di base e la verifica intermedia.

La verifica di base richiede di fornire le tue informazioni, tra cui la data di nascita e l’indirizzo.

D’altra parte, la verifica intermedia richiede di verificare la tua identità caricando il tuo documento d’identità e scattando una foto di te stesso.

Una volta completate le verifiche, avrai pieno accesso alle funzionalità di Binance.

2. Copia il tuo indirizzo Ethereum su Binance

Dopo aver creato un account Binance e verificato la tua identità, devi copiare il tuo indirizzo Ethereum.

Devi inviare il tuo Ethereum da MetaMask a questo indirizzo in seguito.

Innanzitutto, fai clic su “Portafoglio” seguito da “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

Sul tuo portafoglio fiat e spot, vedrai un elenco dei tuoi saldi di criptovaluta.

Scorri verso il basso l’elenco fino a trovare “ETH”.

Una volta trovato “ETH”, fai clic su “Deposito” accanto ad esso.

Dopo aver fatto clic su “Deposita”, atterrerai alla pagina “Deposita Crypto”.

Innanzitutto, se la casella a discesa “Moneta” non è “ETH”, seleziona “ETH”.

Quindi, selezionare la rete “ERC20” utilizzando la casella a discesa “Rete”.

Dopo aver selezionato la rete “ERC20”, vedrai il tuo indirizzo Ethereum.

Copia il tuo indirizzo Ethereum facendo clic sull’icona duplicata.

3. Invia il tuo Ethereum da MetaMask a Binance

Dopo aver copiato il tuo indirizzo Ethereum da Binance, apri il tuo portafoglio MetaMask.

Quindi, inserisci la tua password MetaMask per sbloccare il tuo portafoglio.

Una volta che sei su MetaMask, seleziona la rete “Ethereum Mainnet”.

Ora vedrai il tuo saldo Ethereum e 3 icone.

Le 3 icone sono “Acquista”, “Invia” e “Scambia”.

Dal momento che stai cercando di inviare il tuo Ethereum a Binance, fai clic su “Invia”.

Dopo aver fatto clic su Invia, atterrerai alla pagina “Aggiungi destinatario”.

Ora devi incollare il tuo indirizzo Ethereum da Binance.

Nella pagina vedrai un campo “Cerca, indirizzo pubblico (0x) o ENS”.

Sul campo, incolla il tuo indirizzo Binance Ethereum dal passaggio #2.

Dopo aver incollato il tuo indirizzo Ethereum da Binance, atterrerai sulla pagina di invio.

Inoltre, vedrai un segno di spunta nella parte superiore della pagina.

Il segno di spunta indica che l’indirizzo che hai incollato è valido.

La pagina di invio ha un paio di campi tra cui “Asset” e “Importo”.

Innanzitutto, assicurati che “ETH” sia selezionato nel campo “Asset”.

Quindi, inserisci la quantità di Ethereum che desideri inviare a Binance nel campo “Importo”.

Infine, fai clic su “Avanti” seguito da “Invia” per inviare il tuo Ethereum a Binance.

Il processo di prelievo richiederà in genere circa 30 minuti per essere completato.

4. Vendi il tuo Ethereum su Binance

Vendi il tuo Ethereum su Binance qui: https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto?type=SELL.

Ora che hai inviato il tuo Ethereum da MetaMask a Binance, devi venderlo per denaro fiat.

In questo modo, sarai in grado di inviare i tuoi soldi fiat su Binance al tuo conto bancario.

Innanzitutto, vai alla pagina di vendita su Binance qui: https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto?type=SELL.

Una volta che sei sulla pagina di vendita, seleziona “ETH” nel campo “Spendi”.

In secondo luogo, inserisci la quantità di Ethereum che desideri vendere.

In terzo luogo, seleziona la valuta che desideri ricevere nel campo “Ricevi”.

Ad esempio, se vivi in Europa, seleziona la valuta “EUR”.

Infine, fai clic su “Continua” e segui le istruzioni sullo schermo per vendere il tuo Ethereum per denaro fiat.

5. Preleva i tuoi soldi da Binance alla tua banca

Ora che hai venduto il tuo Ethereum per denaro fiat su Binance, sarai in grado di ritirarlo sul tuo conto bancario.

Innanzitutto, fai clic su “Portafoglio” seguito da “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

Sul tuo portafoglio fiat e spot, vedrai i tuoi saldi fiat e criptovaluta.

Clicca su “Prelievo” nella parte superiore della pagina per andare alla pagina di prelievo.

Dopo aver fatto clic su “Prelievo”, atterrerai sulla pagina di prelievo.

Ecco cosa devi fare per prelevare i tuoi soldi sul tuo conto bancario:

Seleziona la valuta che desideri prelevare utilizzando la casella a discesa “Valuta” (ad es. EUR). Seleziona il metodo di pagamento che desideri utilizzare (ad es. Carta di credito”). Inserisci l’importo che desideri prelevare sul tuo conto bancario nel campo “Importo”. Se stai utilizzando il metodo di pagamento “Carta bancaria”, fai clic su “Aggiungi nuova carta” e inserisci i dati della tua carta. Clicca su “Continua”.

Dopo aver fatto clic su “Continua”, è necessario completare una verifica di sicurezza.

Ciò include l’inserimento di un codice a 6 cifre che viene inviato al tuo numero di telefono.

Dopo aver completato la verifica di sicurezza, vedrai un popup “Ordine inviato”.

Ciò significa che hai prelevato con successo denaro da Binance sul tuo conto bancario!

Il processo di prelievo richiederà in genere 5 minuti se hai selezionato il metodo di pagamento “Carta bancaria”.

Tuttavia, se stai utilizzando un metodo di pagamento come SWIFT, possono essere necessari da 1 a 4 giorni lavorativi prima che il denaro arrivi sul tuo conto bancario.

Per controllare lo stato del prelievo, fai clic su “Visualizza cronologia” nel pop-up o fai clic su “Cronologia transazioni” nella barra laterale sinistra del tuo portafoglio fiat e spot.

Conclusione

Se vuoi prelevare denaro da MetaMask sul tuo conto bancario in futuro, devi prima inviare il tuo Ethereum a Binance.

Quindi, sarai in grado di vendere il tuo Ethereum per denaro fiat e trasferirlo sul tuo conto bancario.

Tieni presente che ogni transazione che effettui comporta una commissione.

Quindi, è una buona idea prelevare i tuoi soldi da MetaMask sul tuo conto bancario solo se vuoi vendere un sacco di Ethereum.

Ogni volta che invii Ethereum da MetaMask, assicurati di aver inserito l’indirizzo giusto.

Altrimenti, il tuo Ethereum potrebbe essere perso per sempre.