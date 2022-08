Come inviare Crypto da MetaMask a Binance

in

Per inviare crypto da MetaMask a Binance, devi copiare l’indirizzo crypto che desideri ricevere su Binance.

Quindi, accedi a MetaMask, invia la crittografia selezionandola e incollando l’indirizzo che hai copiato.

Devi inserire anche la quantità di criptovaluta che desideri inviare.

Dopo aver inviato la crittografia, sarà in coda.

L’invio di una criptovaluta come ETH o BNB da MetaMask a Binance richiede in genere da 30 a 60 minuti per essere completato.

Tuttavia, può essere ritardato a causa della congestione della rete.

Puoi controllare lo stato della transazione accedendo alla pagina “Cronologia transazioni” su MetaMask.

1. Vai al tuo fiat e individua il portafoglio su Binance

Il primo passo è andare al tuo fiat e individuare il portafoglio su Binance.

Innanzitutto, vai su binance.com e accedi al tuo account.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Binance per questo.

Una volta che sei su Binance, fai clic su “Portafoglio” nell’intestazione.

Questo aprirà più opzioni tra cui “Panoramica”, “Fiat e Spot”, “Margine” e altro ancora.

Clicca su “Fiat e Spot” per aprire il tuo portafoglio fiat e spot.

2. Clicca su “Deposito”

Dopo aver fatto clic su “Fiat e Spot”, atterrerai sul tuo portafoglio fiat e spot.

Ora sarai in grado di vedere un elenco di criptovalute che possiedi.

Sarai anche in grado di vedere i tuoi saldi di criptovaluta.

Per ricevere criptovalute su Binance, devi navigare nella pagina di deposito.

Per fare ciò, fai clic su “Deposita” nella parte superiore della pagina.

3. Copia l’indirizzo crittografico che desideri ricevere

Dopo aver fatto clic su “Deposita”, atterrerai alla pagina “Deposita Crypto”.

In questa pagina, vedrai un paio di caselle a discesa.

Ciò include “Coin” e “Network”.

Ora dovrai copiare l’indirizzo crittografico che desideri ricevere.

Ecco una guida passo-passo su come puoi farlo:

Seleziona la criptovaluta che desideri ricevere nella casella a discesa “Moneta” (ad esempio BNB). Selezionare la rete corretta (ad es. BEP20). Fare clic sull’icona duplicata per copiare l’indirizzo crittografico.

Se ricevi BNB, devi utilizzare la stessa rete di quella su MetaMask (ad esempio BEP20).

D’altra parte, se stai ricevendo Ethereum, devi utilizzare la rete “ERC20”.

4. Accedi a MetaMask e seleziona la crittografia che desideri inviare

Dopo aver copiato l’indirizzo crittografico che si desidera ricevere, è necessario aprire MetaMask.

Per fare ciò, apri Chrome e fai clic sull’estensione MetaMask.

Quindi, accedi a MetaMask se non l’hai già fatto.

Una volta che sei su MetaMask, vedrai le tue risorse in “Risorse”.

Ora devi selezionare la crittografia che desideri inviare a Binance in “Risorse”.

Ad esempio, se si desidera inviare BNB a Binance, selezionare “BNB”.

5. Incolla l’indirizzo crittografico che hai copiato

Dopo aver selezionato la criptovaluta che desideri inviare a Binance (ad esempio BNB), atterrerai nella pagina “Aggiungi destinatario”.

Nella pagina vedrai una barra di ricerca.

È possibile utilizzare la barra di ricerca per aggiungere un indirizzo pubblico o UN ENS.

Ora, devi incollare l’indirizzo crittografico (ad esempio il tuo indirizzo BNB da Binance) che hai copiato nel terzo passaggio nella barra di ricerca.

6. Inserisci la quantità di criptovaluta che desideri inviare

Dopo aver incollato l’indirizzo crittografico da Binance a MetaMask, atterrerai nella pagina “Invia”.

Nella pagina, vedrai una casella a discesa “Asset” e un campo “Importo”.

Se stai inviando BNB a Binance, “BNB” dovrebbe essere selezionato nella casella a discesa “Asset”.

Ora, devi inserire la quantità di criptovaluta (ad esempio BNB) che desideri inviare a Binance.

Ad esempio, se si desidera inviare 0,0001 BNB a Binance, immettere “0,0001” nel campo “Importo”.

Il “Prezzo del gas” indica la commissione che sei disposto a pagare a un minatore.

Più è alto, più velocemente verrà elaborata la transazione.

D’altra parte, il “Limite gas” è la quantità massima di gas che sei disposto a pagare per la transazione.

Puoi lasciare i campi “Prezzo del gas” e “Limite del gas” così come sono.

Fai clic su “Avanti” dopo aver inserito la quantità di criptovaluta che desideri inviare.

7. Clicca su “Conferma”

Dopo aver fatto clic su “Avanti”, vedrai tre cose.

Ciò include la quantità di criptovalute inviate, la tassa stimata per il gas e il totale.

Se sei nella rete Binance Smart Chain, la tariffa del gas sarà in BNB.

Quindi, è necessario assicurarsi di avere un BNB sufficiente per effettuare il trasferimento.

Nel “Totale”, vedrai la quantità di criptovaluta che stai trasferendo a Binance e la tariffa stimata per il gas.

Clicca su “Conferma” per confermare la transazione.

8. Controlla la coda

Dopo aver fatto clic su “Conferma”, la transazione sarà in arrivo.

Puoi controllarne lo stato nella scheda “Attività” su MetaMask.

Nella scheda “Attività”, vedrai che la transazione è in sospeso.

Vedrai anche dove viene inviata la criptovaluta.

9. Controlla lo stato della transazione

Puoi anche controllare lo stato della transazione su Binance.

Per fare ciò, vai su Binance e fai clic su “Portafoglio” nell’intestazione.

Quindi, fai clic su “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

Nella barra laterale sinistra, vedrai più opzioni tra cui “Cronologia transazioni”.

Fai clic su “Cronologia transazioni” nella barra laterale sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni.

Nella pagina, è possibile controllare lo stato della transazione nella colonna “Stato”.

Se lo stato della transazione è “Conferma”, significa che la transazione è valida.

Il tempo di conferma dipende dal traffico di rete.

La transazione verrà in genere completata in 30-60 minuti.

Tuttavia, se si verifica una congestione di rete, potrebbero essere necessari più di 60 minuti.

Hai imparato con successo come inviare / trasferire criptovalute da MetaMask a Binance!

Conclusione

Se vuoi prelevare denaro da MetaMask, devi prima vendere le tue criptovalute in uno scambio di criptovaluta.

Uno degli scambi di criptovaluta più popolari è Binance.

Con le sue basse commissioni di trading spot (0,1%), ha senso vendere le tue criptovalute lì.

Trasferire / depositare / inviare criptovalute da MetaMask a Binance è semplice.

Il passo più importante è copiare l’indirizzo crittografico che si desidera ricevere.

Ad esempio, se vuoi ricevere Ethereum, devi copiare il tuo indirizzo Ethereum su Binance.

Quindi, sarai in grado di inviare Ethereum a quell’indirizzo da qualsiasi portafoglio.