Hai dimenticato la password del tuo TokenPocket Wallet? O volevi cambiare la tua password attuale?

Allora, sei nel posto giusto.

In questo articolo, spiegherò come ho cambiato la mia password TokenPocket Wallet in solo 1 minuto, con schermate adeguate.

Non puoi effettivamente recuperare la tua vecchia password tokenPocket Wallet.

Tuttavia, puoi impostare una nuova password.

Come reimpostare la password del portafoglio TokenPocket?

Reimpostare la password di TokenPocket Wallet è sempre possibile e facile, a meno che e fino a quando non si perde la frase di recupero segreta.

Nel caso in cui tu abbia perso il backup della frase di recupero segreta, puoi trovarlo in “Dettagli account” sull’estensione TokenPocket Wallet o sull’applicazione mobile.

La frase di recupero segreta o frase seed è una frase univoca di 12/15/24 parole che verrà data a ciascun utente di TokenPocket Wallet al momento della creazione dell’account TokenPocket Wallet.

Per reimpostare la password di TokenPocket Wallet, è necessario fare clic su “Ripristina il tuo account“.

Quindi, inserendo la frase di recupero segreta, è possibile impostare una nuova password.

Per reimpostare la password nell’applicazione mobile TokenPocket, è necessario disinstallare l’applicazione e reinstallarla.

Passaggi per reimpostare la password del portafoglio TokenPocket

Blocca il tuo tokenPocket Wallet Fai clic su “Ripristina il tuo account“ Inserisci la tua frase di recupero segreta Imposta una nuova password

1. Blocca il tuo tokenPocket Wallet

Se hai già dimenticato la password del tuo TokenPocket Wallet, puoi saltare questo passaggio e passare al successivo.

Se sei la persona che vuole cambiare il tuo TokenPocket Wallet, devi prima bloccare il tuo account.

Per bloccare il tuo TokenPocket Wallet, fai clic sull’icona “tre paralleli” situata nell’angolo in alto a destra del tuo portafoglio.

Quindi, fai clic sul pulsante “Blocca“.

Una volta bloccato il tuo account, atterrerai sulla pagina di ingresso del tuo portafoglio.

2. Fai clic su “Ripristina il tuo account”

Nella pagina di ingresso del tuo TokenPocket Wallet, appena sotto il pulsante “Sblocca“, sarai in grado di vedere l’opzione “Ripristina il tuo account“.

Per reimpostare la password, innanzitutto, è necessario fare clic su tale opzione.

3. Inserisci la tua frase di recupero segreta

La frase di recupero segreta ha il pieno controllo sul tuo account.

Con la tua frase di recupero segreta, puoi reimpostare la password del tuo TokenPocket Wallet ‘n’ numero di volte.

Inserisci la tua frase di recupero segreta TokenPocket nella casella specificata separando ogni parola con uno spazio.

Selezionando la casella di controllo “Mostra frase di ripristino” ti aiuterà a digitare la frase di recupero senza commettere errori.

Se inserisci un’altra frase di recupero segreta, il tuo account o i tuoi account di portafoglio correnti, le risorse verranno rimosse dalla tua estensione / applicazione.

4. Imposta una nuova password

Ora sei pronto per cambiare la password del tuo TokenPocket Wallet.

La password deve contenere almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale.

Inserisci la nuova password nei campi indicati.