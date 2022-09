TokenPocket Wallet: cos’è e come funziona

in

TokenPocket Wallet è un portafoglio crittografico multi-catena che è un gateway per web3.

TokenPocket consente agli utenti di inviare, ricevere, acquistare e scambiare token su più catene. Gli utenti possono anche memorizzare e trasferire NFT.

Con tokenPocket Wallet, puoi interagire con app di finanza decentralizzata (Defi),, scambi decentralizzati (DEX), mercati di token non fungibili (NFT) e giochi sulle blockchain supportate.

È disponibile come estensione del browser (per Chrome, Brave, Firefox e Opera), applicazione mobile (per Android e iOS) e applicazione desktop.

TokenPocket supporta portafogli rigidi come KeyPal, Ledger e Trezor.

Come creare tokenPocket Wallet?

Per utilizzare TokenPocket Wallet, è necessario scaricare l’estensione, l’applicazione mobile o l’applicazione desktop.

Quindi, devi creare il tuo account wallet.

Il processo di creazione dell’account include l’impostazione di una nuova password e il backup della frase di recupero segreta.

Passaggi per creare e utilizzare TokenPocket Wallet

Scarica l’estensione/applicazione Fai clic su “Crea portafoglio“ Imposta password Eseguire il backup della frase di ripristino Verifica la frase di recupero segreta Usa TokenPocket

1. Scarica l’estensione / applicazione

TokenPocket è disponibile come estensione per Chrome, Brave, Firefox e Opera.

È disponibile anche come applicazione mobile per Android e iOS e come applicazione desktop.

Per scaricare TokenPocket Wallet, devi andare sul sito Web tokenPocket.

Scegli qualsiasi opzione, cellulare o estensione e installala.

2. Fai clic su “Crea portafoglio“

Dopo aver completato il download e l’installazione, è necessario aprire l’estensione TokenPocket.

Per aprire l’estensione su Chrome, è necessario fare clic sull’icona “puzzle” nell’angolo in alto a destra del browser web.

Quindi, vai a TokenPocket e fai clic su di esso.

Ora sei pronto per connetterti alla blockchain. Fai clic su “Start“.

Quindi, fai clic su “Crea portafoglio” poiché sei nuovo in questo portafoglio.

3. Imposta la password

Come parte del processo di creazione del portafoglio, ti verrà chiesto di impostare una password.

Imposta una password con un minimo di 8 caratteri insieme a caratteri speciali e numeri.

Quindi, fai clic su “Crea“.

Tieni presente che questa password è solo per il dispositivo che stai utilizzando in questo momento. E viene memorizzato solo sul tuo dispositivo, non sul server di TokenPocket.

Quindi, fai un backup o ricorda la tua password. Tuttavia, è possibile reimpostare la password se l’hai dimenticata.

4. Eseguire il backup della frase di ripristino

Successivamente, è necessario eseguire il backup della frase di recupero segreta.

La frase di recupero segreta ha il pieno controllo sul tuo account wallet. E non è memorizzato sui server del portafoglio.

Poiché TokenPocket Wallet è un portafoglio decentralizzato / non custodito, gli utenti sono responsabili della loro frase di recupero segreta. Questo è ciò che significa non custodiale.

A causa della proprietà non custodiale del portafoglio, è necessario archiviare in modo sicuro la frase di recupero segreta con le migliori pratiche.

Dopo aver impostato la password, la pagina Web mostra le istruzioni sulla frase di recupero segreta.

Dagli una lettura e fai clic su “Capito, avanti“.

Verrà ora visualizzata la frase di recupero segreta.

Annotalo con attenzione su un pezzo di carta piuttosto che memorizzarlo in un formato digitale.

Dopo aver eseguito il backup, fare clic su “Avanti“.

5. Verifica la frase di recupero segreta

In questa fase di verifica, è necessario disporre la frase di recupero nell’ordine corretto selezionando ogni parola data.

Dopo aver organizzato le frasi di recupero nell’ordine corretto, è necessario fare clic su “Conferma“.

Hai creato con successo il tuo account TokenPocket Wallet.

6. Usa TokenPocket

Ora puoi iniziare a utilizzare TokenPocket con il tuo account.

Come accennato in precedenza, è possibile inviare, ricevere, acquistare e scambiare token supportati. È inoltre possibile trasferire e archiviare NFT su reti supportate.

Per passare a un’altra rete o aggiungere una rete personalizzata, è necessario fare clic sulla casella “menu a discesa rete” situata nell’angolo in alto a sinistra del portafoglio.

Per visualizzare le transazioni recenti, vai alla scheda “Cronologia“.

Per bloccare il tokenPocket Wallet, è necessario fare clic sulle “tre linee parallele” nell’angolo in alto a destra dell’estensione del portafoglio. Quindi, fai clic su “Blocca“.

Conclusione

Installare e creare un account TokenPocket Wallet è un compito semplice.

L’impostazione della password e il backup della frase seed sono i due passaggi essenziali coinvolti nella creazione dell’account TokenPocket.

Chiunque abbia la tua frase di recupero segreta può accedere a tutte le tue risorse.

Quindi, ricorda sempre di conservare la tua frase seme in più luoghi fisici per evitare che vada persa. Se li perdi, nessuno può accedere al tuo account, nemmeno gli sviluppatori di TokenPocket.

Attenzione agli attacchi di phishing! In nessun caso, TokenPocket non chiederà mai la tua frase di recupero segreta.

Domande frequenti

1. Quale rete supporta TokenPocket?

TokenPocket supporta tutte le principali catene, come ad esempio: