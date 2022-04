Come uno degli scambi di criptovaluta più popolari e affermati, Coinbase agisce come un modo accessibile in criptovaluta per molti utenti. Ma come possono questi utenti trasferire la loro criptovaluta su un portafoglio MetaMask?

MetaMask è un portafoglio crittografico efficiente che consente agli utenti di archiviare criptovalute in un ecosistema sicuro.

È uno dei portafogli caldi più semplici che possono essere configurati facilmente ed è il migliore per gli utenti che commerciano criptovalute ogni giorno, dando loro anche la libertà di tenere le proprie chiavi, che gli scambi non fanno.

Per tali utenti, può essere abbastanza travolgente trasferire criptovaluta e archiviarla in un portafoglio sicuro. Quindi, ecco una guida su come trasferire criptovaluta da Coinbase a Metamask.

Come trasferire criptovaluta da Coinbase a MetaMask?

Per trasferire da Coinbase a MetaMask, è necessario seguire questi passaggi.

Accedi al tuo account Coinbase.

Accedi al tuo account MetaMask e fai clic su tre punti che recitano “acquista e invia”.

Ogni criptovaluta ha il suo indirizzo, quindi assicurati di inviare il tuo all’indirizzo corretto. Ad esempio: assicurati di inviare Bitcoin a un indirizzo Bitcoin ed Ethereum a un indirizzo Ethereum.

Copia l’indirizzo del portafoglio MetaMask negli Appunti.

Incolla l’indirizzo nel campo dell’indirizzo del portafoglio su Coinbase (conferma l’indirizzo del portafoglio prima dell’invio).

Inserisci la quantità di criptovaluta che desideri inviare. Si consiglia di testare prima la funzione inviando una piccola quantità.

Una volta fatto, fai clic sul pulsante Completa per completare la transazione.

L’elaborazione della transazione potrebbe richiedere un po ‘di tempo (a seconda della quantità di congestione che Coinbase o MetaMask possono incontrare durante le ore di punta).

Commissione da Coinbase a MetaMask

Secondo il sito ufficiale, Coinbase addebita una commissione nominale “Per le transazioni su reti di criptovaluta (ad esempio, trasferimenti di criptovaluta dalla piattaforma Coinbase), Coinbase sostiene e paga commissioni di transazione di rete (ad esempio, commissioni del minatore).

La commissione viene solitamente calcolata in base alle stime delle commissioni di rete e varia a seconda di molteplici fattori, tra cui il metodo di pagamento selezionato, la dimensione dell’ordine e le condizioni di mercato come volatilità e liquidità.