Quali sono alcune differenze chiave tra Coinbase e Coinbase Pro?

Ecco uno sguardo a ciò che separa le due versioni di Coinbase.

Coinbase e Coinbase Pro sono emersi come i principali scambi crittografici esperti in transazioni crittografiche semplici, ma qual è la differenza tra i due?

Mentre Coinbase offre una quantità limitata ma abbondante di strutture per navigare facilmente nei procedimenti crittografici, Coinbase Pro, d’altra parte, offre servizi aggiuntivi in termini di funzionalità di sicurezza, il numero di presunte criptovalute che offre un dominio molto più completo con cui lavorare.

Mentre l’accesso a Coinbase può essere estremamente utile per gli investitori in erba, Coinbase Pro può offrire un vasto portafoglio di servizi a entrambi gli investitori. Quindi, con gli utenti in grado di trasferire tra Coinbase e Coinbase Pro, diamo un’occhiata ad alcuni punti importanti che rendono queste due piattaforme uniche e speciali.

Coinbase e Coinbase Pro – Differenze essenziali

Coinbase

La versione base di Coinbase può essere descritta come una piattaforma per principianti che consente agli utenti di investire in 107 criptovalute.

Anche le nuove inserzioni di Coinbase escono abbastanza regolarmente.

Gli utenti possono scambiare criptovalute utilizzando le loro carte di debito e di credito e possono avere accesso a una lista di controllo crittografica per tenere traccia delle nuove monete crittografiche in arrivo.

In termini di sicurezza, Coinbase offre servizi limitati che comprendono 2FA tramite l’app Google Authenticator. La piattaforma offre anche celle frigorifere e un portafoglio multi-firma.

In termini di transazioni, Coinbase offre ai suoi utenti la possibilità di acquistare, vendere e scambiare token crittografici, con servizi supplementari tra cui invio, ricezione, deposito e prelievo.

Coinbase Pro

Coinbase Pro è stato commercializzato come una piattaforma che si rivolge essenzialmente a investitori più professionali, offrendo servizi e interfacce di trading professionali. La piattaforma offre anche più tipi di ordini e servizi, tra cui grafici e analisi avanzati.

In termini di sicurezza, Coinbase Pro è accreditato come una piattaforma ampiamente robusta. Vanta diverse funzionalità di sicurezza tra cui 2FA tramite Google Authenticator, cold storage e portafogli multi-firma. I saldi in USD sono assicurati FDIC (fino a $ 250k) e la possibilità di autorizzare indirizzi pre-approvati.

Per quanto riguarda le transazioni di Coinbase Pro, la piattaforma offre servizi aggiuntivi come le politiche Di prelievo, Stop Order, Limit Order e Time In Force Order. Questo è accanto al tradizionale acquisto, vendita e trading di token crittografici.

Commissioni Coinbase vs Coinbase Pro

Coinbase e Coinbase Pro utilizzano metriche diverse per le commissioni di transazione degli utenti. La base Coinbase, che si concentra maggiormente sulle commissioni di transazione più piccole, addebita tassi forfettari a vari livelli fino a $ 205, prima di addebitare una commissione fissa dell’1,49% per qualsiasi cosa più alta.

Nel frattempo, Coinbase Pro addebita percentuali più piccole, a partire dallo 0,6% e scendendo allo 0,04%. Questo varia a seconda dell’importo trasferito, con importi maggiori con percentuali più piccole.

Ecco la ripartizione completa.

Commissioni Coinbase

La ripartizione delle commissioni di trading di Coinbase è menzionata di seguito:

Fino a $10: $0.99

Sopra $ 10 a $ 25: $ 1,49

Sopra $ 25 a $ 50: $ 1,99

Da $ 50 fino a $ 205: $ 2,99

$ 205 o più: 1,49%

Commissioni di Coinbase Pro

Meno di $ 10.000 – 0,6%

$10.000 – $50.000 – 0,40%

$ 50.000 – $ 100.000 – 0,25%

$100.000 – $1.000.000 – 0,20%

$1.000.000 – $20.000.000 – 0,18%

$20.000.000 – $100.000.000 – 0,15%

$100.000.000 – $500.000.000 – 0,10%

$ 500.000.000 – $ 1.000.000.000 – 0,08%

$1.000.000.000 – $2.000.000.000 – 0,05%

Oltre $ 2.000.000.000 – 0,04%

Dovresti trasferire da Coinbase a Coinbase Pro?

Mentre Coinbase Pro ha certamente una propria serie di vantaggi e vantaggi, spesso spetta a un utente decidere se vorrebbe esplorare l’edizione Pro.

Se un utente preferisce esplorare una strategia di trading ad alto volume, allora potrebbe essere utile per loro optare per Coinbase Pro. Se il trader desidera esplorare servizi crittografici simili, ma più limitati, allora Coinbase è la migliore piattaforma con cui iniziare il tuo viaggio crittografico.