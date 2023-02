Come trasferire criptovalute se si è perso il portafoglio hardware ma si hanno gli accessi

Se sei nuovo alle criptovalute, la prospettiva di perdere il tuo portafoglio può essere molto spaventosa. Dopo tutto, non è come perdere una carta di credito: nelle criptovalute non c’è una terza parte a cui puoi fare appello, nessun ufficio centrale con cui puoi organizzare una nuova sostituzione brillante.

Con la libertà arriva una grande responsabilità, e siamo qui per aiutarti fin dall’inizio.

La responsabilità di proteggere le tue risorse digitali è tua e solo tua. La verità è che, però, perdere il tuo portafoglio crittografico non è la fine del mondo. Finché hai eseguito il backup della tua importantissima frase seed (chiamata anche Private Key), puoi riottenere l’accesso ai tuoi fondi in pochissimo tempo.

Se sei atterrato su questa pagina, è probabile che tu abbia recentemente perso il tuo portafoglio crittografico o che tu sia cinicamente preoccupato per un evento del genere.

Non preoccuparti, ti abbiamo coperto.

Cosa succede se perdo il portafoglio?

I portafogli crittografici sono disponibili in diverse forme. Nel caso di Zumo, stiamo parlando di un portafoglio non detentivo in cui l’utente controlla le proprie chiavi private. In sostanza, questo significa che Zumo non può accedere ai tuoi fondi. Perdere il tuo portafoglio digitale Zumo, quindi, significa semplicemente perdere lo smartphone su cui hai scaricato l’app del portafoglio Zumo.

Naturalmente, se stai usando un altro portafoglio – un portafoglio hardware come Trezor, diciamo – è possibile perdere il dispositivo stesso. Tuttavia, questo non significa che hai perso i fondi. Dopo tutto, le risorse digitali non sono memorizzate sul portafoglio hardware: vivono sulla blockchain e tu le accedi tramite la tua chiave privata (o la frase di parte che presenta la chiave privata). Il portafoglio è semplicemente l’interfaccia attraverso la quale puoi inviare e ricevere fondi.

Che si tratti di un portafoglio hardware o di un’applicazione a cui si accede tramite uno smartphone o un laptop, perdere l’accesso ai tuoi fondi può essere uno stress. Soprattutto se hai disattivato l’accesso PIN sul primo o la protezione con password sul secondo. Teoricamente, questo significherebbe che un ladro potrebbe aprire il tuo portafoglio e, a condizione che sappiano cosa stanno facendo, inviare le tue risorse crittografiche a un indirizzo diverso.

Quando imposti il tuo portafoglio Zumo, ti verrà chiesto di prendere nota della tua frase di semi. La maggior parte delle persone lo scrive in un quaderno che poi conservano in un luogo sicuro, anche se ci sono altre tecniche: memorizzarlo, ad esempio, farlo stencil su un pezzo di metallo resistente al fuoco e alluvione, o scriverlo su pezzi di carta separati e poi riporli in luoghi diversi. La scelta è tua: sappi che non c’è un’opzione “reimposta la mia frase seed” come quando dimentichi una password e-mail.

In ogni caso, armato della tua frase seed puoi impostare un portafoglio sostitutivo – tutto ciò che devi fare è importare la tua frase seed nel portafoglio di backup e hey presto, vedrai il tuo saldo. Puoi farlo in anticipo o dopo aver perso il portafoglio smartphone/hardware.

Importando la tua frase di recupero per recuperare il tuo portafoglio

Se hai sicuramente perso il tuo portafoglio smartphone/laptop/hardware, probabilmente lo sostituirai il prima possibile. Non da ultimo per riottenere l’accesso alla tua criptovaluta, così come alla tua cronologia delle transazioni registrata sulla blockchain.

Il processo con cui si importa una frase di recupero e si resuscita un portafoglio perso è abbastanza tipico indipendentemente dalla piattaforma. È il caso di andare nel menu Impostazioni e trovare l’opzione “Importa una chiave/portafoglio”. Basta digitare la frase di recupero, fare clic su Importa e il gioco è fatto.

Alcuni utenti scelgono di salvare la loro chiave come file o backup di testo, ma il processo di reimportazione è quasi esattamente lo stesso. Invece di digitare la frase di ripristino, è disponibile un’opzione per scegliere File/Testo, dopo di che la frase seed viene importata dal documento in questione.

Potresti chiederti cosa succede al tuo vecchio portafoglio quando inserisci la tua chiave privata in una sostituzione. Non è possibile, teoricamente, che qualcuno interagisca con i tuoi fondi dal dispositivo rubato? Beh, sì. Ecco perché potresti voler spazzare la tua chiave privata in un nuovo indirizzo pubblico nel tuo portafoglio sostitutivo. Apparentemente, questo comporta la creazione di una transazione che drena il saldo dal portafoglio perso, inviando la criptovaluta a una nuovissima coppia di chiavi private/pubbliche a cui solo tu hai accesso.

Perdere il tuo portafoglio crittografico non è una catastrofe. Assicurati di aver attivato l’accesso PIN sul tuo portafoglio hardware e di avere una password complessa per il tuo smartphone o laptop. La cosa più importante è tenere al sicuro la tua chiave privata, poiché perderla ti causerà davvero mal di testa. Per inciso, ci sono dozzine di servizi di recupero del portafoglio dedicati là fuori che aiutano le persone a recuperare l’accesso ai portafogli protetti da password. Ma anche questi specialisti non saranno in grado di aiutarti se hai dimenticato la chiave privata. Tieni un backup in un luogo sicuro e starai bene, anche se perdi il tuo portafoglio crittografico.

Come trasferire criptovalute se si è perso il portafoglio hardware ma si hanno gli accessi

La risposta è assolutamente sì, questo è ciò per cui è stato progettato, la frase di recupero è tutto. La password che avevi era necessaria solo per accedere al tuo libro mastro.

Basta inserire la tua frase di recupero quando richiesto. Per essere sicuri di seguire le istruzioni che vengono con il tuo nano s o il sito web del libro mastro.

Quindi, puoi creare un portafoglio crittografico per le tue monete o ottenere un altro libro mastro e scegliere *ripristina portafoglio* e inserire la tua frase di semi e lo re-make e ti chiederà una nuova password.

Se è stato rubato, finché non hanno la tua frase di recupero o la tua password, non lo hackereranno mai. A meno che la tua password non fosse super semplice.

E bene ricordare che chiunque offra un servizio per qualcosa di così semplice è un truffatore.