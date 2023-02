Conto risparmio Openbank: caratteristiche

Ottenere di più per i risparmi non è facile, perché le banche non sempre si adattano alle esigenze individuali di ogni cliente. Ecco perché il conto di risparmio di Openbank è un’alternativa per ottenere un ritorno su tutto quel denaro che è stato conservato in un salvadanaio senza godere di alcun tipo di profitto.

La cosa migliore? Questo è un conto senza commissioni.

È vero che con l’inflazione i soldi perdono progressivamente valore e questo si nota negli acquisti che si fanno quotidianamente. Alla fine, risparmiare denaro non ha senso se non si ha un conto di risparmio Openbank , poiché questo non cresce e quindi si svaluta nel tempo. Per evitare questo, è bene sapere quali caratteristiche e condizioni ha il conto di risparmio Openbank.

Caratteristiche del conto risparmio Openbank

Il conto di risparmio Openbank offre alcuni vantaggi ai suoi clienti per tutte le caratteristiche che ha e che lo rendono diverso dagli altri. Di seguito, esporremo alcuni dei più importanti in modo trasparente. Dal momento che qui non c’è spazio per la stampa fine.

Non ha commissioni o permanenza

Questa è una delle caratteristiche più rilevanti da cui iniziare ed è che il conto di risparmio Openbank non ha commissioni o permanenza.

Sia la manutenzione che l’amministrazione e la chiusura del conto stesso sono gratuite e non comportano alcun esborso aggiuntivo di denaro. Allo stesso modo, in qualsiasi momento, i clienti possono ritirarlo senza alcuna penalità.

Ogni mese, il conto di risparmio somma

Tra i vantaggi del conto di risparmio Openbank c’è il rendimento che offre mensilmente. Gli interessi non saranno versati trimestralmente o annualmente, ma al termine del mese. Durante il primo anno, la percentuale sarà dell’1% TAEG e TIN.

Ma, a partire dal secondo anno questo cambia.

Se il cliente domicilia il suo libro paga o la sua pensione di almeno 600 € al mese, o tre ricevute mensili o bimestrali, riceverà lo 0,20% TAEG e TIN. Nel caso in cui questo non accada, la percentuale sarà ridotta allo 0,05% TAEG e TIN. Nonostante questo, il conto di risparmio Openbank genererà un certo rendimento, anche se questo, in questo secondo caso, è piccolo rispetto al precedente.

Non c’è un importo minimo

Il conto di risparmio Openbank ha il vantaggio che dal primo euro, il cliente sta già iniziando a godere degli interessi a cui può beneficiare. Tuttavia, nonostante non ci sia un importo minimo di apertura, c’è un massimo: non si possono superare i 100 000 euro. Questo vale la pena tenerlo a mente per sapere fino a che punto si può versare denaro e quindi ottenere un certo ritorno per esso.

Quali sono le condizioni del conto di risparmio di Openbank?

Per godere di tutte le caratteristiche esposte sul conto di risparmio di Openbank, è necessario soddisfare una serie di condizioni. In caso contrario, non sarà fattibile poter accedere a questa opzione di rendimento offerta da questo conto di risparmio.Alcune di queste condizioni sono le seguenti:

Solo per i nuovi clienti : il conto di risparmio di Openbank può essere acquistato da quegli utenti che non hanno mai avuto un altro conto con questa banca. Per questo motivo, si chiama “conto risparmio”.

: il conto di risparmio di Openbank può essere acquistato da quegli utenti che non hanno mai avuto un altro conto con questa banca. Per questo motivo, si chiama “conto risparmio”. Devi stipulare il conto corrente Open: non sarà possibile accedere al conto risparmio Openbank senza aprire un secondo conto: il conto Open. Non ha nemmeno commissioni, anche se il suo rendimento è dello 0%.

Non è frequente trovare un conto di risparmio che offra interessi così alti durante il primo anno e da questo. Pertanto, il conto di risparmio di Openbank è un’opzione per non pagare commissioni e ottenere un ritorno sul denaro che si sta risparmiando per un viaggio, imprevisti, comprare una casa, ecc. Allo stesso modo, poiché il secondo conto non ha commissioni, i vantaggi continuano a crescere.

Questo conto di risparmio Openbank può essere acquistato via internet e, con esso, i clienti ricevono una carta di debito Open Debit quando aprono quel secondo conto obbligatorio, il conto corrente, per l’assunzione. Per il primo titolare è completamente gratuito e con esso è possibile effettuare facilmente prelievi di denaro in qualsiasi bancomat Openbank ogni volta che ne avete bisogno.