Come trasferire denaro tra conti Capital.com da cellulare

Come trasferire denaro tra Capital.com conti sul telefono cellulare. Capital.com ti consente di aprire diversi conti di trading con lo stesso ID utente. Più specificamente, puoi facilmente trasferire denaro tra conti. Questo articolo ti guiderà passo dopo passo in dettaglio.

Quando trasferire fondi tra conti Capital.com

Ci sono diversi motivi per cui potrebbe essere necessario trasferire fondi tra conti di trading:

Quando apri più conti di trading sullo stesso ID utente, non vuoi depositare più denaro dal conto bancario. Dovrai trasferire i fondi disponibili in un conto di trading agli altri conti.

Quando si desidera eliminare un conto di trading, è necessario trasferire prima tutto il denaro in quel conto sul conto principale.

Vuoi trasferire i profitti dei tuoi conti di trading su un altro conto di trading.

Depositi il denaro totale 1 volta sul conto principale. Quindi vuoi distribuirlo ad altri account secondo il piano originale.

I vantaggi della funzione di trasferimento interno in Capital.com

Proprio come con depositi o prelievi, non ci sono commissioni di transazione per il trasferimento di fondi tra conti.

Le operazioni vengono eseguite e rapidamente con pochi pulsanti.

Dopo l’operazione, il denaro dal conto di trasferimento apparirà immediatamente nel conto ricevente senza alcun tempo di attesa.

Come trasferire denaro tra Capital.com conti sul telefono cellulare.

Per trasferire denaro tra conti, eseguire le operazioni seguenti:

Passo 1: Accedi al tuo account Capital.com. Se non si dispone di un account, si prega di registrarsi al link:

Passaggio 2: fare clic sulla scheda [Account]

Passaggio 3: selezionare [I miei account]

Passo 4: Fare clic su [Trasferisci] sulla barra degli strumenti.

Passaggio 5: inserisci l’importo e fai clic su [Trasferisci]

lo schermo del telefono visualizzerà un trasferimento riuscito sullo schermo. Fare clic su [OK] per confermare.

Quando torni alla finestra [I miei account], vedrai che l’importo appena trasferito viene visualizzato nel conto ricevente.

Sopra ci sono le istruzioni per trasferire denaro tra Capital.com conti sui telefoni cellulari. Potresti trovarlo conveniente, veloce e gratuito per trasferire denaro. Con questa funzione, i trader possono facilmente gestire il capitale e costruire strategie di investimento tra conti senza aprire più conti e fare più depositi come su altri scambi.