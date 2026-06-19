Come un messaggio su WhatsApp ha portato allo smantellamento di una rete di truffe e allo sblocco di una donna prigioniera

Un avvocato con esperienza bancaria scopre una truffa su criptovalute nata da un messaggio WhatsApp, collabora con Europol e Nazioni Unite e ottiene il rimpatrio di una 30enne namibiana sfruttata da una rete cinese che organizzava truffe digitali.

Un semplice messaggio su WhatsApp è stato l’innesco di una vicenda che ha messo in luce il legame fra truffe in criptovalutesfruttamento umano e organizzazioni criminali transnazionali. L’avvocato coinvolto, originario di Reggio Emilia e con un passato in banca, ha riconosciuto segnali di frode e ha deciso di indagare personalmente, segnalando poi i fatti alle autorità internazionali.

Da quel dialogo inconsueto si è sviluppata una catena di interventi che ha portato allo smantellamento, almeno temporaneo, di una rete e al ritorno a casa di una donna namibiana che era stata adescata con una promessa di lavoro e tenuta in condizioni di sfruttamento.

Come è iniziata la catena: il messaggio sbagliato e i tasselli della truffa

L’episodio parte da un messaggio che invitava a partecipare a un evento: l’indirizzo era rivolto a un nome sbagliato, ma il mittente ha continuato la conversazione. L’avvocato, grazie alla sua esperienza nel settore finanziario, ha intuito che si stava profilando uno schema legato a criptovalute e cripto-asset. Invece di bloccare immediatamente la conversazione, ha mantenuto il contatto per raccogliere informazioni utili a ricostruire il funzionamento dell’organizzazione.

La strategia utilizzata non era casuale: tenere la comunicazione aperta gli ha permesso di capire che si trattava di un meccanismo complesso in cui chi reclutava presentava offerte di lavoro per attirare persone, mentre all’interno di strutture simili a campi venivano costrette alla produzione di truffe digitali.

Profilazione digitale e ruolo dell’intelligenza artificiale

La vittima namibiana ha spiegato che i reclutatori avevano usato strumenti di ricerca professionale come LinkedIn e tecniche di profilazione basate su algoritmi per selezionare potenziali bersagli. Con l’ausilio di intelligenza artificiale il contatto diventava sempre più credibile: messaggi calibrati, tempismo mirato e dialoghi personalizzati che aumentavano la fiducia della persona contattata e ne facilitavano il reclutamento.

L’avvocato ha dichiarato che senza il sospetto iniziale sulla natura fraudolenta dell’offerta avrebbe potuto essere ingannato a sua volta, evidenziando come oggi le tecniche di manipolazione digitale siano sofisticate e diffuse anche in contesti linguistici minori come l’italiano.

Smantellamento dell’organizzazione e rimpatrio della vittima

La rete individuata operava con base in Paesi diversi: persone attirate dall’Africa e dall’Europa venivano concentrate in località dove venivano obbligate a partecipare a truffe online. L’azione congiunta di forze internazionali ha portato allo scioglimento dell’apparato criminale e ha lasciato molte persone in una condizione di profughi o detenuti in strutture di confine.

La donna namibiana, che aveva circa trent’anni, si è ritrovata in un centro di detenzione in Asia sud-orientale. Riuscì a ristabilire un contatto con l’avvocato che inizialmente aveva solo risposto a un messaggio: grazie ai suoi canali e alla segnalazione, l’uomo ha coinvolto la polizia postale, le Nazioni Unite e altre autorità competenti, sostenendo le pratiche necessarie per ottenere il rimpatrio. Dopo oltre un mese di attività burocratiche e diplomatiche la donna è tornata in patria.

La fluidità delle reti criminali e l’entità del fenomeno in Italia

L’avvocato sottolinea come queste organizzazioni si dimostrino estremamente dinamiche: chiudono operazioni in un luogo e riaprono rapidamente altrove. Ha evidenziato anche le dimensioni del fenomeno in Italia, dove le truffe in criptovalute hanno registrato perdite notevoli, con cifre stimate a livello nazionale che segnalano centinaia di milioni di euro vittime di frodi, di cui solo una minima parte recuperata.

La vicenda mette insieme più questioni: l’uso di strumenti digitali per il reclutamento, la difficoltà di recuperare i fondi truffati e la presenza di forme di sfruttamento umano legate a reti criminali che sfruttano le vittime anche come esecutori delle frodi.

Il racconto dell’avvocato vuole richiamare l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: molte persone coinvolte nelle truffe non sono solo autori, ma anche vittime di coercizione e schiavitù, una dinamica che richiede interventi coordinati a livello nazionale e internazionale.

Infine, il caso dimostra che segnali apparentemente banali — un messaggio inviato all’indirizzo sbagliato — possono rivelarsi la chiave per smascherare reti complesse, a condizione che chi li riceve abbia la competenza e la disponibilità a metterli a sistema con le autorità competenti.