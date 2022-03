Come utilizzare la Binance Gift Card?

in

Una carta regalo (nel mondo cripto) è una carta online con una certa quantità di criptovaluta che viene riscattata direttamente sul portafoglio di criptovaluta. Sembra piuttosto eccitante, non è vero? Bene, oggi daremo un’occhiata da vicino a una delle carte regalo più recenti apparse sul mercato.

Binance è ampiamente considerata una delle principali piattaforme crittografiche. Quando senti la parola “Binance”, la maggior parte delle persone pensa allo scambio di criptovaluta, tuttavia, Binance ha un intero ecosistema legato alla crittografia. Binance · La gift card è uno degli ultimi progetti stabiliti dal team di Binance.

In questo articolo, darò un’occhiata al progetto e vedrò se riesco a trovare alcune informazioni utili sulla carta che potrebbero essere utili per tutti i possessori di criptovalute.

La carta regalo Binance è uno strumento che ti consente di inviare una carta regalo crittografica ai tuoi amici. Puoi inviare la carta tramite social media, e-mail o SMS. La carta può avere un tema di carta personalizzato, monete, messaggi e importi della carta. Una volta inviata la carta e il destinatario riscatta il codice della carta regalo, la criptovaluta sarà visibile sul proprio portafoglio di criptovaluta Binance.

Qualcosa che vale la pena notare: è necessario aggiornare l’app Binance all’ultima versione se si desidera creare, inviare e riscattare buoni regalo.

A questo punto, è bene notare che tutte le opinioni e i suggerimenti scritti in questo articolo non sono considerati consulenza finanziaria.

Permettetemi di provare a rispondere ad alcune domande vitali riguardanti la carta. Queste risposte dovrebbero essere in grado di aiutarci a capire meglio come funziona la carta e come può essere utilizzata. Quindi, andiamo!

Come posso inviare una Gift Card?

Secondo il sito web di Binance, il processo di invio della carta è in realtà abbastanza semplice.

Permettetemi di suddividerlo in pochi semplici passaggi:

Apri la pagina del buono regalo. Clicca sul pulsante “invia”

Seleziona la carta regalo (se ne hai più di una, fai clic su una nell’elenco) e poi di nuovo tocca il pulsante “invia”

Apparirà un nuovo popup su cui puoi scegliere di inviarlo via e-mail o tramite messaggio di testo Se lo invii tramite testo, devi toccare il pulsante “copia” per copiare i dettagli e inviarlo al destinatario Se lo invii via e-mail, dovrai inserire l’indirizzo e-mail del destinatario, il tuo nome e un messaggio (facoltativo). Si prega di notare che è possibile inviare la carta a qualsiasi indirizzo e-mail, non solo agli utenti binance

Fai clic su “invia” e questo è praticamente tutto. Hai inviato con successo la carta.

Come posso aggiungere o riscattare una Gift Card?

Quando il tuo amico (o destinatario) riceve la carta, ha due opzioni: riscatta la carta o aggiungila al suo account e riscattala in un secondo momento.

Ecco alcuni semplici passaggi su come aggiungere o riscattare la carta regalo:

Apri la pagina della carta regalo e fai clic sul pulsante “Ricevi”

Vedrai i pulsanti “aggiungi carta” e “riscatta carta”

Se scegli di aggiungere la carta, diventerai il proprietario della carta. Il mio suggerimento è di aggiungere la carta non appena la ricevi

Se scegli di riscattare immediatamente la carta, dovrai digitare il codice della carta

Tocca il pulsante “riscatta”. Congratulazioni, hai riscattato con successo la carta a questo punto

Fai crescere la tua collezione d’arte digitale

Su Binance, anche se puoi inviare la carta regalo specifica ai tuoi amici o familiari, puoi anche creare la tua collezione e farla crescere (ancora gratuita, Binance non addebita alcun costo aggiuntivo per la raccolta delle carte).

Binance offre vari tipi di disegni per le carte e puoi verificarli sulla mini-app della carta regalo. Ogni volta che crei, riscatti o invii una carta, puoi salvare quel design specifico nella tua collezione.

Domande frequenti

Dove posso trovare la funzione Binance Gift Card

La funzione Binance Gift card è attualmente disponibile solo sull’app ufficiale di Binance. Quando apri l’app, tocca il pulsante “profilo”, quindi fai clic sul pulsante “carta regalo”.

Sono previste commissioni per la creazione, l’invio o il riscatto della Gift Card

No! Binance non addebita carte regalo, sono gratuite.

La Gift Card scadrà

No! Le carte regalo Binance non hanno una data di scadenza.

Le carte regalo sono ricaricabili

No! Almeno per il momento, le carte regalo Binance non sono ricaricabili.

Quali valute supportano❓ le carte regalo

Tutte le criptovalute che hai nel tuo portafoglio di finanziamento sono supportate dalla carta regalo Binance. Tieni presente però che la carta regalo Binance non supporta le valute legali.

Qual è la differenza tra l’aggiunta della carta e il riscatto della carta

Questa è una cosa importante da distinguere se si desidera lavorare con le carte regalo. Quando ricevi la carta, puoi riscattarla immediatamente (in questo modo accrediterai immediatamente la criptovaluta sul loro portafoglio di finanziamento), oppure puoi aggiungere la carta al tuo account e riscattarla in seguito.

Tieni presente che le carte regalo non hanno una data di scadenza, quindi puoi riscattarle quando vuoi.

Le carte regalo possono essere riscattate parzialmente

Se la carta regalo è stata aggiunta con successo a un account ma non ancora riscattata, è possibile che venga riscattata da coloro che conoscono il codice❓ della carta regalo

Ogni carta regalo è unica e può essere utilizzata una sola volta. Quando aggiungi la carta al tuo account, diventi proprietario e nessun altro può più usarla (anche se hanno il codice della carta).

In realtà, una volta aggiunta la carta al tuo account, il codice della carta cambierà completamente. Quindi, chiunque abbia il codice precedente, non può più usarlo.

Se ricevo una carta regalo ma non voglio riscattarla, posso inviarla a qualcun altro

Certo che puoi! Il primo passo è aggiungere la carta al tuo account. Una volta aggiunto, c’è un’opzione per inviarlo a qualcun altro.

Qual è la differenza tra il codice della carta regalo e il numero della carta regalo

Il codice della carta regalo è il codice univoco che è necessario utilizzare per riscattare la carta. Dovresti prestare particolare attenzione alla sicurezza del codice poiché se qualcun altro ce l’ha, può riscattare la carta.

D’altra parte, con il numero della carta regalo, è possibile controllare lo stato e il saldo della carta. Va bene condividerlo con un altro utente se vogliono verificare se la carta è stata riscattata o meno.

Se ho già aggiunto la carta regalo al mio account, devo inserire nuovamente il codice della carta regalo per riscattarla

No, non inserisci più il codice. Puoi riscattarlo direttamente dal tuo account.