BitMart: cos’è, come funziona ed è affidabile?

Lanciato nel 2017, BitMart è uno scambio di risorse digitali / scambio di criptovaluta che ha adottato un’architettura di sistema multistrato e multi-cluster avanzata per garantire la sicurezza, la stabilità e la scalabilità del sistema. Lo scambio è stato istituito da Sheldon Xia, un appassionato del New Jersey, e serve oltre 600.000 clienti in oltre 180 paesi a livello globale in non meno di 123 mercati.

BitMart ha sede nelle Isole Cayman, con filiali in Cina, Corea del Sud e Stati Uniti. BitMart attualmente offre sia il trading fiat-to-crypto che crypto-to-crypto solo per monete e token di utilità. Hanno anche ampliato la loro offerta di trading spot aggiungendo futures trading, prestiti e staking.

La piattaforma offre attualmente supporto multi-coin e multilingue ora disponibile in inglese, cinese semplificato, giapponese e vietnamita con futura espansione in altre lingue principali.

Come ho già detto, BitMart è stato creato da appassionati di criptovaluta. È nato ufficialmente nel marzo 2017 quando ha costruito un team internazionale con dipartimenti per il marketing, le operazioni e la tecnologia. BitMart ha creato il suo token di investimento nel gennaio 2018 e ha completato un roadshow globale nel febbraio 2018, dove ha visitato città di tutto il mondo.

BitMart è un ottimo posto per trovare gemme a bassa capitalizzazione che devono ancora essere quotate su borse più grandi.

BitMart è legittimo? BitMart ha lanciato ufficialmente il suo trading spot a marzo 2018. Un mese dopo, la società si è registrata presso le autorità di regolamentazione statunitensi e come Money Service Business (MSB), ed è supervisionata dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Come iscriversi a BitMart?

Iscriversi a BitMart è semplice. Per creare il tuo account, procedi nel seguente modo:

Vai al sito ufficiale di BitMart

Fai clic su “Inizia” nella parte in alto a destra della pagina, che quindi ti reindirizza alla finestra di registrazione.

Puoi creare il tuo account utilizzando il tuo indirizzo email o il tuo numero di telefono.

Se scegli la registrazione e-mail, inserisci i dettagli come il tuo ID e-mail e crea una nuova password.

Fai clic sulla casella di controllo che richiede la verifica dell’età.

Fai clic su “crea account”.

In caso di invito, inserisci il codice.

Riceverai un’e-mail di verifica con un link all’ID e-mail registrato che convalida un utente autentico.

Inserisci nuovamente password e codice, quindi puoi procedere con il trading.

È importante notare che BitMart Login richiede la certificazione di un account. Tutti i nuovi conti possono prelevare l’equivalente di 2BTC al giorno senza verifica del proprio account. Se hai bisogno di più, puoi verificare il tuo account caricando copie del tuo documento d’identità, passaporto o patente di guida. Una volta completato questo passaggio, avrai accesso a prelievi 100BTC al giorno.

Interfaccia utente BitMart

L’interfaccia utente è stata progettata per essere user-friendly e semplice. La pagina Exchange mostra le informazioni per scambiare criptovaluta e un posto per farlo. L’interfaccia presenta tutte le coppie crittografiche sul lato sinistro, divise in categorie in base al fatto che includano BTC, ETH o USDT.

A destra, ci sono i libri degli ordini per l’acquisto e la vendita di criptovalute, e al centro della pagina puoi trovare le informazioni pertinenti su prezzi e modifiche. Vedrai gli ordini aperti, la cronologia degli ordini e le schede della cronologia degli scambi nella parte inferiore della pagina.

BitMart Mobile App

La società è stata valutata come user-friendly poiché gli utenti non hanno bisogno di un computer per accedere alla piattaforma. La piattaforma di BitMart è accessibile sui telefoni cellulari attraverso la sua applicazione che è completa e consente di eseguire tutte le attività disponibili sulla versione del browser web. L’app ha prestazioni eccellenti e un design esteticamente gradevole ed è disponibile per il download in tutti i sistemi operativi come iOS e Android.

Paesi supportati

BitMart fornisce i suoi servizi agli utenti in oltre 180 paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e la maggior parte dei paesi europei. Vale la pena notare che BitMart è uno dei pochi scambi di criptovalute che consentono ai cittadini statunitensi interessati al trading di criptovalute di investire nella piattaforma.

La piattaforma non è disponibile nei seguenti paesi: Afghanistan, Cina, Congo, Cuba, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Eritrea, Iran, Iraq, Costa d’Avorio, Kirghizistan, Libano, Libia, Sud Sudan e Sudan.

Valute supportate

Come accennato, le criptovalute di BitMart sono divise in quattro mercati BTC, ETH, BMX e USDT. Al momento della scrittura, lo scambio supportava 242 coppie di trading e 131 criptovalute, tra cui Bitcoin Cash, Dash, 0x, Bitcoin S.V., QTUM, Litecoin, Chainlink, NEO, EOS, Tron, Zcash e molti altri. In futuro, la piattaforma prevede di elencare più monete.

Per incoraggiare la sua espansione, BitMart offre un modulo per coloro che vogliono elencare le loro monete sulla piattaforma.

BMX Token

La piattaforma ha anche un proprio token crittografico, vale a dire il BitMart Token (BMX), basato sullo standard ERC20. Questo token può essere utilizzato sulla piattaforma BitMart nel voto per ottenere nuovi progetti elencati e qualificarsi per uno sconto sulla commissione di trading o di transazione addebitata. Questi token nativi dello scambio BitMart possono anche essere utilizzati per guadagnare dividendi di commissioni di trading tramite il mercato di quotazione della comunità Mission X di BitMart. Inoltre, l’offerta totale di token BMX è iniziata a 1 miliardo di token, di cui il 30% è stato assegnato all’offerta pubblica, il 30% al team fondatore, il 20% alle spese della comunità, il 10% per gli early adopter e il 10% è andato agli investitori whitelisted.

C’è anche un meccanismo di riacquisto per BMX, in cui il team bitMart intende utilizzare il 20% dei suoi profitti ogni trimestre per riacquistare e bruciare BMX, fino a quando non rimane il 50% della fornitura totale di BMX.

Tariffe BitMart

BitMart’s ha un’offerta molto competitiva sia per quanto riguarda le commissioni di trading che le commissioni di prelievo. La struttura delle commissioni BitMart si basa su un modello Maker / Taker (gli acquirenti sono quelli che prendono un ordine esistente dal libro degli ordini, mentre i produttori effettuano gli ordini che vengono presi). Le tariffe sono addebitate in modo diverso per gli utenti “ordinari” e “professionali”.

Utenti ordinari

Commissione predefinita: Maker 0,2500% / Taker 0,2500%, ma se si utilizzano BMX per pagare le commissioni di transazione, verrà applicato uno sconto del 25% sulla commissione di trading.

Le commissioni di trading sono determinate in base al volume degli scambi su un periodo di 30 giorni (in BTC) e al saldo BMX.

Alle 00:00 AM (UTC) di ogni giorno, vengono valutati il volume degli scambi negli ultimi 30 giorni e il saldo BMX corrente. Il tuo livello e le corrispondenti tariffe per il produttore/acquirente vengono aggiornati un’ora dopo.

Livello BMX Holding Usa la detrazione BMX LV1 · BMX ≥ 0 Produttore: 0.2500% Taker: 0.2500% LV2 · BMX ≥ 5000 Produttore: 0.2250% Taker: 0.2250% LV3 · BMX ≥ 100.000 Produttore: 0.2000% Taker: 0.2000% LV4 · BMX ≥ 250.000 Produttore: 0.1750% Taker: 0.1750% LV5 · BMX ≥ 500.000 Produttore: 0.1500% Taker: 0.1500% LV6 · BMX ≥ 1.500.000 Produttore: 0.1250% Taker: 0.1250% LV7 · BMX ≥ 2.500.000 Produttore: 0.1000% Taker: 0.1000% LV8 · BMX ≥ 5.000.000 Produttore: 0.0750% Taker: 0.0750%

Utenti professionali

Paga la commissione con BMX (35% di sconto)

Livello Volume degli scambi (30d) e BMX Holding Tariffa Pro1 · BTC ≥ 150 e BMX ≥ 500.000 Produttore: 0.0600% Taker: 0.0650% Pro2 · BTC ≥ 200 e BMX ≥ 1.000.000 Produttore: 0.0550% Taker: 0.0600% Pro3 · BTC ≥ 250 e BMX ≥ 2.500.000 Produttore: 0.0500% Taker: 0.0550% Pro4 · BTC ≥ 500 e BMX ≥ 5.000.000 Produttore: 0.0450% Taker: 0.0500% Pro5 · BTC ≥ 1000 e BMX ≥ 10.000.000 Produttore: 0.0350% Taker: 0.0400% Pro6 · BTC ≥ 5000 e BMX ≥ 15.000.000 Produttore: 0.0300% Taker: 0.0350% Pro7 · BTC ≥ 10.000 e BMX ≥ 20.000.000 Produttore: 0.0250% Taker: 0.0300% Pro8 · BTC ≥ 15.000 e BMX ≥ 25.000.000 Produttore: 0.0200% Taker: 0.0250% Pro9 · BTC ≥ 25.000 e BMX ≥ 50.000.000 Produttore: 0.0150% Taker: 0.0200%

Commissioni di deposito e prelievo

I depositi effettuati sono completamente gratuiti, mentre le commissioni di prelievo variano a seconda della moneta e vengono regolarmente regolate in base alle rispettive commissioni della rete blockchain.

Inoltre, coloro che utilizzano la moneta BMX per pagare le loro commissioni di trading, avranno diritto a uno sconto del 25%. Un’altra cosa degna di nota è che le commissioni Simplex sono del 5% per transazione o 10 USD, a seconda di quale sia il più alto.

Tipi di servizi offerti da BitMart

✅ BitMart consente il trading spot, che è il tipo più comune di trading in borsa. In questo tipo di trading, la piattaforma sceglie risorse digitali blockchain superiori.

✅ Gli utenti di BitMart possono anche eseguire trading di futures, trading OTC e gateway fiat in una sola fermata. Il trading di contratti futuri viene fornito tramite singoli tipi di attività. Tuttavia, esiste una piattaforma di servizi intermedi per le modalità di trading C2C e B2B per privati e aziende, che consente agli utenti di completare transazioni che si estendono su più piattaforme con un solo clic.

✅ La piattaforma offre anche “swap perpetui”, che si riferiscono a un tipo di derivato simile ai contratti futures tradizionali e in grado di fornire un’elevata leva finanziaria. BitMart Staking è un altro tipo di trading. È stato rilasciato a febbraio 2020 ed è il processo di detenzione di fondi in un portafoglio di criptovaluta per supportare le operazioni di una rete blockchain. I titolari vengono premiati per il semplice deposito e possesso di monete sulla piattaforma, mentre gli utenti riceveranno ricompense di puntata senza alcuna commissione di picchettamento. L’unico staking BHD, ALGO, DASH, ATOM & QTUM è attualmente consentito sulla piattaforma.

BitMart collegherà anche le principali piattaforme di trading in tutto il mondo, consentendo transazioni senza confini, che consentiranno agli utenti di completare transazioni che si estendono su più piattaforme con un solo clic.

✅ Il 24 gennaio 2020, BitMart ha rilasciato un nuovo prodotto finanziario chiamato “BitMart Lending”, un prodotto finanziario basato su risorse digitali. Ogni progetto ha la sua durata e il suo rendimento di investimento, e spetta interamente agli utenti impegnarsi in questo investimento. Le risorse e gli interessi saranno sbloccati e distribuiti nell’account BitMart degli utenti alla data di rimborso.

✅ BitMart exchange prevede inoltre di espandere la propria offerta di servizi o prodotti per includere il trading OTC, il trading decentralizzato e il trading su tutta la rete, che aiuteranno le aziende tradizionali a ottenere la capitalizzazione digitale.

✅ Puoi anche puntare una dozzina di monete PoS tramite BitMart senza pagare alcuna commissione a BitMart.

BitMart Depositi e metodi di pagamento

L’acquisto di criptovalute sullo scambio crittografico BitMart è relativamente semplice. BitMart ora accetta pagamenti fiat insieme a criptovaluta, il che significa che, per iniziare a utilizzare lo scambio, dovrai inviare alcune criptovalute allo scambio tramite la loro pagina di deposito o effettuare un acquisto utilizzando le opzioni fiat disponibili. Gli acquisti VISA e MasterCard sono disponibili attraverso la partnership dell’azienda con Fintech Company e il fornitore di elaborazione dei pagamenti, Simplex.

Sono supportati anche i bonifici bancari e bancari, ma solo per BTC ed ETH, mentre Mimos, Alipay e UniPAY sono disponibili solo per USDT. MoonPay, carta di credito e Apple Pay sono disponibili solo per gli acquisti BTC, ETH, BCH, LTC, EOS e XRP, mentre paxful, WeChat, Alipay, PayPal e gli acquisti con carta regalo sono disponibili solo per Bitcoin.

Per effettuare un deposito, invia una qualsiasi delle monete o dei token disponibili per il trading in borsa, scegli la tua valuta e fai clic sul pulsante “Deposita” per generare un indirizzo a cui inviare.

BitMart Lending & Crypto Interest fino al 40%

BitMart è saltato sul carro del prestito crittografico per offrire prestiti criptati e conti di risparmio ad alto interesse per guadagnare interessi su risorse digitali che sono estremamente popolari e redditizie per i possessori di criptovalute. Il prestito BitMart offre tassi di interesse annualizzati fino al 40% su asset digitali e stablecoin come USDC.

Il programma di prestito offerto da BitMart offre diverse opzioni di prestito disponibili come 15, 30, 90, 180 e 365 giorni per bloccare e maturare interessi, indipendentemente da come si comporta il mercato delle criptovalute.

Il tasso di interesse annualizzato del 35% su attività popolari come Bitcoin, USDT ed Ethereum è molto più alto di piattaforme di prestito crittografico affidabili come BlockFi e Celsius.

BitMart Staking per guadagnare ricompense

BitMart ha lanciato un servizio di puntata per guadagnare premi su criptovalute come DASH, QTUM, EUM, BHD e ALGO. Simile al prestito di risorse digitali per ricevere benefici ad alto interesse, le monete di puntata come ALGO offrono un rendimento stimato del 15% all’anno. È importante notare che i premi di puntata BitMart sono calcolati quotidianamente e distribuiti mensilmente, quindi i guadagni stimati possono variare.

Mentre ci siamo, ecco un elenco di altri posti migliori in cui puoi puntare le tue monete.

Assistenza clienti BitMart

BitMart è raggiungibile solo via e-mail [email protected] Il team può essere raggiunto ogni ora del giorno e sul loro sito Web menzionano che torneranno entro 3 giorni dall’invio della posta. C’è anche una sezione FAQ dettagliata con la maggior parte delle domande più comuni sul trading e sull’uso del conto.

Questo è l’avvertimento che menzioniamo nel nostro titolo:

BitMart è uno dei tanti scambi crittografici sorti nel 2017 e ha accumulato alcune accuse di frode durante questo periodo. Non stiamo dicendo che dovresti fidarti ciecamente delle persone che urlano truffa al minimo problema che incontrano con un servizio crittografico, ma sconsigliamo VIVAMENTE di mettere qualsiasi quantità significativa di denaro su questo tipo di scambi (fondatori semi-anonimi relativamente nuovi, basati su off-shore senza un chiaro status normativo).D’altra parte, sono noti per essere molto veloci nell’elencare le monete a bassa capitalizzazione prima che siano conosciute dal più ampio pubblico di criptovalute. Questo rende Bitmart uno strumento indispensabile nel set di strumenti dei cacciatori di gemme e dei cripto a tempo pieno.

Funzionalità di sicurezza BitMart – BitMart è sicuro?

BitMart detiene meno dello 0,5% delle risorse degli utenti in un portafoglio caldo per le operazioni di trading quotidiane. Al fine di prevenire perdite da hack esterni, il resto del 99% delle risorse degli utenti è conservato in portafogli freddi offline, che richiedono più firme da un numero di membri di alto livello.

Gli account dispongono dell’autenticazione 2FA, che è uno dei modi migliori in cui gli utenti possono proteggere i propri account. 2FA è un meccanismo che collega il tuo account al tuo telefono cellulare tramite un’app e la verifica manuale di ogni accesso è richiesta da quel momento in poi.

Inoltre, come misura di sicurezza, le password vengono archiviate in un formato convertito attraverso un processo noto come hashing, che aiuta a proteggere le password perché un hash non può essere decrittografato nella sua forma originale. Inoltre, tutte le informazioni personali degli utenti, inclusi numeri id, nomi e scansioni di documenti di identità, sono crittografate e archiviate in modo sicuro.

La società afferma inoltre di aver implementato molte altre funzionalità di sicurezza, tra cui la protezione contro gli attacchi DDOS, il backup automatico del database e la protezione protetta da SSL (https). Un’altra cosa degna di nota è che nel maggio 2018, la società ha annunciato di aver registrato BitMart Exchange come Money Service Business (MSB) sotto il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), il che significa che la piattaforma è pronta ad abbracciare le normative più severe.

Conclusione della revisione di BitMart Exchange

BitMart è tra i più recenti scambi di criptovaluta sul mercato, ma ha una visione di trading user-friendly e diretta ed è regolamentato per operare negli Stati Uniti. Questo scambio di criptovalute presenta una gamma di commissioni competitive per i suoi servizi di trading e supporta varie monete e acquisti fiat. La piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi ed è accessibile tramite browser Web, browser mobile, Android, iOS, Mac OS o P.C., il che la rende utile a tutti in tutto il mondo.

Nel complesso, BitMart è molto facile da usare e la sua piattaforma è intuitiva da usare e ben strutturata. Il token BMX è un’aggiunta gradita e il fatto che la società dietro BitMart si sia ufficialmente registrata come Money Service Business (MSB) con le autorità di regolamentazione statunitensi, è un’altra prova della legittimità del business dietro lo scambio.

Domande frequenti

Dove si trova❓ BitMart Exchange

BitMart’s gode di un’ampia base di clienti in oltre 180 paesi, con i suoi uffici situati a New York, nella Grande Cina, a Seoul e a Hong Kong. Lo scambio è stato fondato da Sheldon Xia, che proviene dal New Jersey, e voleva che lo scambio fosse disponibile nel maggior numero possibile di stati degli Stati Uniti. Controlla la nostra lista dei migliori scambi crittografici negli Stati Uniti Dopo un mese dal suo lancio, lo scambio si è registrato presso le autorità di regolamentazione statunitensi ed è ora supervisionato da FinCen (Financial Crimes Enforcement Network)

BitMart è legale negli Stati Uniti❓

Sì, BitMart è legale negli Stati Uniti, in quanto è certificato dalle autorità di regolamentazione statunitensi.

BitMart è sicuro da usare❓

Ci sono molte lamentele che puoi leggere su Bitmart, principalmente sulla loro mancanza di supporto o improvvisi congelamenti dei fondi. Infilare con cautela.

Bitmart è sicuro in India❓

Altrettanto sicuro come in altre parti del mondo.