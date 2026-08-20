Come valutare un ETF: indice, tracking, TER e spread

Dalla scelta dell’indice al controllo di tracking e costi: una guida pratica con casi reali e strumenti gratuiti per valutare gli ETF senza sorprese

Gli ETF sono strumenti semplici nell’uso, non sempre nella valutazione. Dietro un ticker simile possono nascondersi indici diversi, metodi di replica, costi e livelli di liquidità che cambiano in modo sostanziale l’esperienza d’investimento. Una buona analisi, prima dell’acquisto, riduce il rischio di risultati deludenti rispetto all’indice atteso e limita i costi invisibili.

Questa guida propone una check-list essenziale per confrontare ETF simili in modo rapido e rigoroso: indice replicatotracking differenceTERspread e size. Ogni passaggio include casi pratici con fonti dati e strumenti gratuiti per verifiche autonome, senza rely su opinioni o brochure commerciali.

1) Capire l’indice replicato: cosa c’è davvero nel paniere

Il primo filtro è l’indice. Nomi simili non significano paniere identico: metodologia, copertura geografica, pesi settoriali e regole di ribilanciamento possono differire. Confrontare un MSCI World con un FTSE Developed equivale a cambiare universo di titoli; persino due indici S&P 500 possono divergere per modalità di calcolo dei dividendi o criteri ESG.

Come verificare: consultare il factsheet dell’emittente (iShares, Vanguard, Amundi, Xtrackers, SPDR), la pagina ufficiale dell’index provider (MSCI, S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell) e schede su banche dati come Morningstar o justETF. Controllare denominazione completa dell’indice, net o gross return periodicità di revisione e numero dei componenti. Se è un indice ESG, leggere le esclusioni: impattano tracking e composizione.

2) Replica fisica vs sintetica: differenze concrete e impatti fiscali

La replica fisica acquista i titoli dell’indice (completa o campionamento), talvolta con prestito titoli per migliorare il rendimento. Vantaggi: trasparenza del paniere e rischio di controparte limitato. Svantaggi: su mercati difficili o costosi può peggiorare la tracking difference e aumentare i costi di transazione.

La replica sintetica usa uno swap con una controparte (spesso una banca) per ottenere la performance dell’indice. Vantaggi: potenziale efficienza su indici complessi o paesi con alte ritenute su dividendi; maggiore aderenza teorica. Rischi: esposizione di controparte (mitigata da collateral) e minore intuitività del paniere. Sul piano fiscale, nei fondi UCITS domiciliati in Irlanda o Lussemburgo la struttura sintetica può attenuare l’impatto di ritenute estere a livello di fondo; l’effetto per l’investitore dipende dalla residenza fiscale e dal regime sui proventi.

Per residenti in Italia, in via generale gli ETF UCITS sono tassati su proventi e plusvalenze con aliquota del 26% strumenti che investono in titoli di Stato di paesi in white list godono di trattamento parzialmente agevolato. Fondi a accumulazione capitalizzano i proventi, quelli a distribuzione li erogano periodicamente: la scelta impatta il timing fiscale. Verificare sempre KID e prospetto per la qualificazione dei proventi.

3) Tracking difference e tracking error: dove trovarli e come leggerli

La tracking difference (TD) misura lo scostamento annuo tra ETF e indice, dopo costi reali; il tracking error (TE) misura la volatilità di quello scostamento. Un TER basso non garantisce TD contenuta: commissioni di swap, imposte su dividendi, costi di ribilanciamento e cash drag possono pesare più del TER stesso.

Come reperire i dati: sul sito dell’emittente, nella sezione performance sono spesso riportati i rendimenti a 1-3-5 anni contro l’indice. Piattaforme gratuite come justETF e Morningstar mostrano grafici di performance e, talvolta, la TD media su orizzonti specifici. Per un controllo manuale, esportare le serie storiche e calcolare la differenza cumulata rispetto all’indice netto di spese (net total return), per evitare confronti incoerenti.

4) Costi visibili e nascosti: TER non basta

Il TER è il punto di partenza, non la fine dell’analisi. Va pesato contro la qualità della replica il regime fiscale a livello di fondo e la frequenza di ribilanciamento. Nei fisici, verificare politiche di prestito titoli split del rendimento tra fondo e gestore e coperture dei rischi. Nei sintetici, leggere le condizioni di swap e i limiti di esposizione alla controparte.

Costi operativi spesso trascurati: commissioni di negoziazione, spread denaro-lettera eventuale differenza tra prezzo e NAV (premio/sconto) e impatto dell’FX se la valuta di quotazione differisce da quella di base del fondo o dalla valuta dell’investitore. Consultare il KID per costi ex-ante ed ex-post e il factsheet per la scomposizione del rendimento rispetto all’indice.

5) Liquidità: spread, size, volumi e sedi di negoziazione

La liquidità di un ETF non coincide con i volumi giornalieri: conta la liquidità del sottostante e l’attività dei market maker. Indicatori pratici: spread medio, ampiezza del book, presenza di RFQ per ordini importanti e numero di market maker attivi su quella sede.

Come verificare: osservare lo spread su Borsa Italiana Xetra o SIX, confrontare i volumi medi e la profondità del book durante gli orari del sottostante. La size (patrimonio del fondo) è un proxy di resilienza operativa: oltre una certa soglia, riduce il rischio di chiusura, facilita la creazione/rimborso di quote e spesso porta a spread più stretti. I siti degli emittenti e le pagine delle borse pubblicano patrimonio, market maker e statistiche di negoziazione.

6) La check-list operativa con strumenti gratuiti

– Indice: sul sito dell’emittente scaricare factsheet e indice replicato; validare su MSCI/S&P/FTSE la metodologia (net/gross, ESG, ribilanciamenti).

– Replica: leggere nel prospetto se è fisica o sintetica presenza di prestito titoli e livelli di collateral/swap.

– Costi: annotare TER dal KID, cercare costi ex-post; valutare eventuali ottimizzazioni fiscali a livello di fondo (domicilio, trattati).

– Tracking: su justETF o Morningstar confrontare performance 1-3-5 anni vs indice; se possibile, calcolare tracking difference cumulata con dati scaricati; controllare anche tracking error se riportato.

– Liquidità: su Borsa Italiana/Xetra verificare spread medio in orario del sottostante, profondità book e market maker; confrontare la size e la durata storica del fondo.

Casi pratici: come applicare la check-list

Caso 1 – Ampio mercato sviluppato: cercare due ETF su MSCI World uno a replica fisica e uno sintetico. Passi: controllare se l’indice è net total return confrontare TER e politiche di prestito titoli, verificare su justETF la tracking difference su più anni e osservare lo spread su due sedi (es. Borsa Italiana e Xetra). Valutare anche classe accumulazione vs distribuzione in funzione del profilo fiscale personale.

Caso 2 – Mercato con ritenute elevate: confrontare due ETF su S&P 500 uno irlandese fisico e uno sintetico. Passi: leggere nel prospetto l’impatto delle ritenute su dividendi a livello di fondo, verificare la coerenza tra valuta di base (USD) e di quotazione (EUR), controllare lo hedging valutario se presente. Confrontare TD storica e spread; verificare la size come indicatore di stabilità del prodotto.

Strumenti gratuiti utili: siti degli emittenti (factsheet, KID, prospetto, composizione), justETF e Morningstar (confronti, grafici e filtri), pagine delle borse (spread e market maker), Yahoo Finance e Google Finance per serie storiche. Con questa lista di controllo l’analisi diventa replicabile e comparabile tra ETF concorrenti, riducendo l’incertezza decisionale e i costi occulti.