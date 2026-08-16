Prestito immobiliare a Bucarest: dettagli su Ivory Residence II e NBI

Un'opportunità unica per investire in immobili premium a Bucarest. Scopri come partecipare al finanziamento di Ivory Residence II.

Il mercato immobiliare di Bucarest continua a offrire interessanti opportunità di investimento. Tra queste, spicca il progetto Ivory Residence II situato nella zona nord della capitale rumena, un’area in forte espansione. Questo complesso residenziale, già completato e pronto per essere abitato, rappresenta una sfida e un’opportunità per gli investitori che desiderano partecipare al finanziamento di appartamenti premium.

La società North Bucharest Investments (NBI) ha lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere fino a 300.000 €, con un tasso di interesse annuo dell’11% garantito da un’ipoteca di primo grado sugli appartamenti acquisiti. Gli investitori possono partecipare con un importo minimo di 100 €, beneficiando di un rendimento fisso e di un piano di rimborso chiaro.

La posizione strategica di Ivory Residence

Ivory Residence si trova su Bulevardul Pipera una delle zone più dinamiche di Bucarest. Negli ultimi dieci anni, questa area è diventata un hub residenziale premium, grazie alla presenza di numerose multinazionali, istituzioni finanziarie e società di servizi professionali. La vicinanza a importanti infrastrutture, come la metropolitana e l’autostrada A3, rende questa zona particolarmente attraente per chi cerca un investimento immobiliare sicuro e redditizio.

La zona di Pipera offre una serie di servizi essenziali, tra cui centri commerciali, scuole internazionali e palestre. La vicinanza a Promenada Mall e a Băneasa Shopping City aggiunge ulteriore valore agli appartamenti di Ivory Residence, rendendoli ideali sia per la residenza che per l’investimento.

Il profilo dello sviluppatore

Il progetto Ivory Residence è sviluppato da Ghai Sant Ram un investitore britannico che opera attraverso la società Comfort Homes UK. Questo è il primo grande progetto di sviluppo di Sant Ram in Romania, seguito da Horizon City un altro complesso residenziale nella stessa area. Comfort Homes UK porta un know-how internazionale in termini di costruzione, design e sostenibilità, con un investimento totale in Ivory Residence che ammonta a circa 100 milioni di €.

Le vendite e il marketing per il complesso sono gestiti esclusivamente da CGA Home Consulting una società di consulenza e intermediazione residenziale con un portafoglio di oltre 2.000 appartamenti e sette progetti completati. La società è guidata da Cătălin Apetri Direttore dello sviluppo in Romania per Ghai Sant Ram, e da Cristian Stanciu CEO dei progetti Ivory Residence e Horizon City.

Analisi di mercato e finanziaria

Il mercato residenziale di Bucarest ha chiuso il 2026 con un prezzo medio richiesto di 2.204 €/mq, in aumento del 16,6% su base annua. Le nuove costruzioni premium nel nord della città, inclusa Pipera, vengono spesso scambiate sopra i 2.500 €/mq. Questo colloca la zona nord di Bucarest tra i sub-mercati in più rapida crescita e con i prezzi più alti della capitale.

La transazione di acquisizione e rivendita di Ivory Residence II è garantita da un’ipoteca di primo grado sugli appartamenti acquisiti, con una copertura collaterale del 150% dell’importo del prestito. Questo significa un loan-to-value del 66,7% un indicatore di sicurezza per gli investitori. Gli interessi vengono pagati mensilmente, mentre il capitale viene rimborsato integralmente alla scadenza del prestito, fissata a sei mesi.

Il mutuatario, Design Luxury Solutions S.R.L. ha un solido profilo finanziario, con un fatturato netto in crescita del 568% nel 2026 e del 62% nel 2026. La società ha un rapporto di prestito consolidato e completamente rimborsato con Libra Internet Bank, senza registrazioni ipotecarie attive registrate presso AEGRM/RNPM alla data del report.

Rischi e mitigazioni

Come ogni investimento, anche questa opportunità comporta alcuni rischi. Tra questi, il rischio di progetto legato alla capacità di rivendere gli appartamenti acquisiti entro sei mesi, e il rischio di settore che potrebbe essere influenzato da una recessione macroeconomica o da cambiamenti fiscali. Tuttavia, la breve durata del prestito e la solida posizione di mercato di Ivory Residence mitigano questi rischi, offrendo agli investitori un’opportunità sicura e redditizia.

Con una posizione strategica, un solido profilo dello sviluppatore e un’analisi di mercato positiva, questo progetto offre un rendimento fisso e una garanzia di sicurezza per gli investitori.