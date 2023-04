Come vedere pagamenti Agea?

in

Se sei un trader con Agea e desideri vedere tutti i pagamenti effettuati utilizzando la piattaforma, sei nel posto giusto! Vediamo insieme come fare per accedere alle informazioni sui tuoi pagamenti Agea.

Per prima cosa, accedi al tuo account Agea tramite il sito web ufficiale. Una volta effettuato l’accesso, cerca la voce “portafoglio” sul menu di navigazione e clicca su di essa. In questo modo, accederai alla sezione dove puoi vedere tutti i movimenti del tuo portafoglio.

Qui troverai le informazioni sui depositi effettuati, i prelievi effettuati, tutte le azioni svolte e gli eventuali costi ad esse correlati. Se vuoi filtrare i dati e visualizzare solo i pagamenti, puoi farlo cliccando sul filtro di ricerca posto sopra l’elenco.

Oltre alla sezione portafoglio, puoi anche visualizzare i pagamenti tramite l’app mobile Agea. Scaricala e accedi al tuo account. All’interno dell’app, seleziona la sezione “portafoglio” e visualizza i pagamenti come hai fatto sul sito. L’applicazione è intuitiva, facile da usare e ti permette di avere tutte le informazioni sul tuo account Agea sempre a portata di mano.

In conclusione, se sei un trader con Agea, ricorda che puoi sempre accedere alle tue informazioni di pagamento semplicemente accedendo al tuo account e dirigendoti alla sezione “portafoglio”. Inoltre, puoi utilizzare l’app mobile Agea per ottenere la stessa informazione ovunque tu sia. Speriamo che queste informazioni ti siano state utili e ti invitiamo a consultare sempre il sito ufficiale per maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma.