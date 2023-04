Perché Leonardo scende in Borsa?

in

“Drammatico crollo delle azioni Leonardo in Borsa”, è il titolo che in questi giorni sta conquistando la stampa economica. Ma perché la società italiana di difesa e tecnologia ha subito un così duro colpo in borsa?

Le azioni Leonardo hanno perso ben il 20% del loro valore, generando un fatturato di 3 miliardi di euro, proprio il giorno dopo la presentazione del piano industriale triennale dell’azienda. Le cause di questa caduta libera sono diverse, ma vediamo insieme le principali.

La prima è l’incertezza sul futuro, causata dalle recenti svalutazioni degli ordini per il settore militare. L’azienda ha dichiarato che la previsione degli ordini non è facile, considerando le tensioni geopolitiche del momento e le diverse scelte economiche dei governi.

In secondo luogo, l’azienda ha presentato il suo piano industriale, che dovrà prevedere circa 1,1 miliardi di euro di tagli e dismissioni, con l’obiettivo di ridurre il debito e migliorare la redditività. Questo ha suscitato preoccupazioni sui possibili tagli ai lavoratori e alle attività, suscitando preoccupazioni tra i sindacati e gli investitori.

Inoltre, l’azienda ha registrato un decremento degli utili dell’anno precedente, che ha stimolato le vendite degli investitori e ha reso più difficile la capacità di affermarsi sul mercato.

Infine, l’azienda sta cercando di aumentare i suoi margini di profitto e dimostrare la sua capacità di crescere a livello internazionale, attraverso i suoi prodotti di alta tecnologia e le sue collaborazioni internazionali. Nonostante ciò, la situazione economica globale è ancora incerta e quindi la strategia di Leonardo potrebbe essere influenzata da fattori esterni.

In sintesi, sebbene l’azienda abbia svolto un ruolo importante nel settore della tecnologia e della difesa, il suo recente crollo in Borsa invia un segnale di forte preoccupazione ai suoi investitori. Tuttavia, è importante ricordare che il valore delle azioni Leonardo è altamente volatile e che ci sono molte incertezze future, in particolare riguardo l’andamento del mercato globale e le scelte politiche dei governi.