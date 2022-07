Overnight su Capital.com: come visualizzare e calcolarne la tariffa

I trader spesso vogliono scoprire le commissioni di swap prima di aprire un conto di trading presso un broker. Capital.com è noto per essere un broker senza commissioni, spread bassi e commissioni overnight competitive. Il seguente articolo conosce una tariffa notturna su Capital.com.

Qual è la tariffa per il overnight?

La commissione overnight è un interesse che un trader deve pagare per detenere una posizione CFD con leva durante la notte. Quando si negoziano CFD, se un utente apre un ordine di acquisto utilizzando la leva finanziaria, ha bisogno di una piccola quantità di capitale da depositare e del denaro rimanente per aprire un ordine di prestito dal broker. Il broker addebita interessi su questo prestito chiamato commissione di rollover.

Le commissioni di swap variano a seconda del livello di rischio di ogni particolare asset e della quantità di leva finanziaria al momento in cui il trader apre la posizione. Se il trader non chiude l’ordine prima del completamento del mercato, deve pagare questa commissione di rollover. In genere, gli orari di chiusura del mercato sono le 21:00 o le 22:00 UTC e variano in estate o in inverno.

Diverse classi di attività hanno anche altri orari di negoziazione.

Alcuni punti salienti delle tariffe notturne su Capital.com

Capital.com è un broker che consente ai clienti di negoziare CFD su oltre 3.000 diverse classi di attività, tra cui indici, materie prime, criptovalute, azioni e coppie di valute. Capital.com ha piattaforme web e mobili che sono piuttosto user-friendly. Questo broker è noto per le sue quotazioni trasparenti, nessuna commissione nascosta, un sistema di strumenti di trading e una piattaforma di tutorial di trading gratuita tramite Investmate.

In particolare, Capital.com applica bassi prezzi overnight, alta velocità di esecuzione e spread bassi. La maggior parte degli altri broker CFD applica una commissione overnight per tutti gli ordini aperti sullo stesso conto. In tal caso, Capital.com ha solo una commissione overnight sulla leva finanziaria fornita per ogni classe di attività, ogni transazione individualmente. È un vantaggio che rende Capital.com molto apprezzato dai trader, in particolare dagli investitori a lungo termine in azioni e criptovalute. Le commissioni overnight di Capital.com variano da strumento a strumento. I trader possono trovare swap specifici nelle dashboard di mercato di Capital.com.

Dal 16 luglio 2021, Capital.com sconti su una commissione overnight sui popolari strumenti di trading CFD per aiutare a riportare i tassi swap competitivi leader di mercato e lo spread intrinsecamente basso.

Strumento di trading CFD Posizione lunga, Annuale, % Una posizione corta, Annuale, % Oro -0.54 -0.29 Argento -0.64 -0.26 US100 · -0.94 -0.81 Regno Unito100 -0.89 -0.82 DE30 · -0.49 -1.26 EURUSD -0.94 0.06 GBPUSD -0.51 -0.36 USDJPY -0.29 -0.65

Visualizza la tariffa per il overnight su Capital.com

Per visualizzare i tassi swap per attività specifiche su Capital.com, effettuare le seguenti operazioni:

Nell’app mobile, fai clic su Cerca e seleziona una risorsa su cui desideri visualizzare le commissioni di transazione su Capital.com, scorri verso il basso per trovare [Commissione overnight].

Sul computer, seleziona un asset specifico, fai clic sulla scheda [Informazioni di mercato] nell’angolo sinistro dello schermo, scorri verso il basso per visualizzare il tempo di swap e il tasso swap per gli ordini di acquisto e vendita.

Come calcolare la tariffa overnight su Capital.com?

Le commissioni overnight sui Capital.com variare con gli ordini di acquisto e vendita. Se si apre un ordine di acquisto con leva finanziaria, il trader deve pagare la commissione di rollover. Al contrario, il trader a volte può ottenere un rollover sul conto se viene utilizzato un ordine di vendita. Anche il modo in cui le commissioni overnight vengono calcolate su Capital.com è diverso per ogni classe di attività. Tuttavia, su Capital.com, ci sono informazioni dettagliate sulle commissioni overnight di ciascuna classe di attività, quindi i trader non hanno bisogno di ricordare questa formula di calcolo esatta.

La commissione overnight per azioni e indici in Capital.com sono le stesse:

Dimensione dell’operazione x Prezzo di chiusura x (3% +/- LIBOR) / 100% / 365 (o 360)

La dimensione del trade è il numero di azioni.

Il prezzo di chiusura è il valore dell’asset alla chiusura (di solito alle 22:00 UTC).

Il LIBOR è il tasso interbancario a un mese.

Il 3% è il profitto di Capital.com calcolato per coprire il rischio di mantenere la posizione di un cliente durante la notte.

365 o 360 a seconda della valuta: la formula per le azioni scambiate in GBP utilizza 365; 360 è utilizzato per altre valute.

La commissione overnight per i CFD Forex è la seguente:

Dimensione commerciale x (0,7% +/- Tom successivo%)

Tom-next è il differenziale dei tassi di interesse di due valute.

Gli swap per i CFD su materie prime si basano sui costi di detenzione del contratto sottostante prima e in futuro per quella materia prima.

Le commissioni overnight del mercato delle criptovalute dipendono dal tasso di volatilità delle criptovalute e possono essere riviste e modificate quotidianamente. Anche gli orari di trading variano.

Conclusione

La commissione overnight è una commissione essenziale che può influenzare le prestazioni di trading. Capital.com applica la commissione overnight solo alle operazioni con leva finanziaria e ogni mercato seleziona la leva individualmente. Pertanto, gli utenti Capital.com possono facilmente acquistare azioni o criptovalute statunitensi per la detenzione a lungo termine senza preoccuparsi delle commissioni overnight non utilizzando la leva finanziaria con questi mercati.