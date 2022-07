Utility Manager Academy (UMA) annuncia 5 nuove sedi: corsi e master dedicati all’Utility Manager

Utility Manager Academy (UMA) è la prima scuola di formazione esclusivamente rivolta alla formazione della figura dell’Utility Manager. L’istituto ha comunicato l’imminente apertura di 5 nuove sedi in Italia.

Il settore dell’utility è in evoluzione

La figura dell’Utility Manager diventa sempre più popolare.

La definizione ufficiale delle skills della nuova figura professionale è stata specificata in modo chiaro per la prima volta quasi due anni e mezzo fa con la diffusione della norma UNI 11782:2020. In poco più di due anni, grazie a Uni e Assium, organi attivi nella tutela del mercato e dei cittadini attraverso la normazione, sono cresciuti i progetti di formazione rivolti al settore. In questo contesto, sono nati i progetti di Utility Manager Academy (UMA), scuola di formazione verticale che sponsorizza corsi base rivolti ad agenti, responsabili acquisti, brokers e ai professionisti che operano nel settore dei contratti di utenze luce, gas, connettività e telefonia.

A inizio anno, UMA ha creato un nuovo programma di sviluppo attivo in tutta Italia, avvalendosi del coinvolgimento di players autorevoli dell’utility management, e ha istituito le prime sedi locali improntate sulla formazione e certificazioni conformi alla norma UNI 11782:2020.

L’UMA, dunque, è una delle prime scuole che ha come obiettivo la formazione dell’Utility Manager, considerata uno strumento cruciale per rinnovare il settore dell’utility management. Inoltre, UMA ha avuto la possibilità di espandersi e fondare nuove sedi e nuovi access point digitali presso player storici e affidabili in svariate Regioni italiane, beneficiando della normazione da parte di UNI e degli investimenti compiuti dagli investitori nel settore.

Utility Manager Academy (UMA) apre 5 nuove sedi

Le nuove sedi di UMA sono state aperte in Sicilia, in Puglia, in Toscana, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Si tratta di realtà imprenditoriali dinamiche che si inseriscono a pieno nel mondo delle utilities, realizzate per potenziare e allargare la rete di agenti certificati.

Le sedi formative di nuova istituzione sono state collocate presso imprese attive nel settore dell’utility management. Nello specifico, si tratta di:

NoiEnergia , società che si occupa di forniture di luce e gas che ha la sede centrale a Bari ma è presente anche in Lombardia, Sicilia e Basilicata. “Una realtà che con il tempo e l’esperienza è diventata il punto di riferimento nel settore della fornitura energetica, mediante la costruzione di un rapporto con il cliente basato sulla fiducia”.

, società che si occupa di forniture di luce e gas che ha la sede centrale a Bari ma è presente anche in Lombardia, Sicilia e Basilicata. PU Broker Sas ha sede legale in Abruzzo ma ha access poin in tutta Italia. “Con oltre dieci anni di esperienza alle spalle, l’azienda è specializzata nella gestione delle controversie e contenziosi contro gli operatori negli ambiti di telefonia, energia e gas”.

ha sede legale in Abruzzo ma ha access poin in tutta Italia. “Con oltre dieci anni di esperienza alle spalle, l’azienda è specializzata nella gestione delle controversie e contenziosi contro gli operatori negli ambiti di telefonia, energia e gas”. Rebon , società con sede in Toscana e attiva soprattutto a Firenze e Pisa. “Si tratta di una società di consulenza per aziende e privati, che ha come scopo quello di creare consapevolezza nei propri clienti al fine di ottenere i migliori benefici sul lato economico, quindi del risparmio, sia sulla gestione ordinaria delle utenze”.

, società con sede in Toscana e attiva soprattutto a Firenze e Pisa. “Si tratta di una società di consulenza per aziende e privati, che ha come scopo quello di creare consapevolezza nei propri clienti al fine di ottenere i migliori benefici sul lato economico, quindi del risparmio, sia sulla gestione ordinaria delle utenze”. Assoben , nota per essere l’associazione nazionale broker energetici con sede legale a Treviglio ma presente anche a Brescia e San Donà di Piave “Il suo scopo è quello di regolamentare il settore ritenuto da sempre “fortemente selvaggio”.

, nota per essere l’associazione nazionale broker energetici con sede legale a Treviglio ma presente anche a Brescia e San Donà di Piave “Il suo scopo è quello di regolamentare il settore ritenuto da sempre “fortemente selvaggio”. GLserVIS Srl, azienda toscana impegnata nel campo di Utenze Luce & Gas, Recupero Accise & Iva, Telefonia fissa e Internet, Efficientamento energetico,Project Manager, Gestione costi secondari. “Connettere la nostra preparazione tecnica all’attività dei nostri clienti, con un contatto umano e diretto con le persone. Questo ci rende capaci di ottimizzare tutti quei costi indirettamente connessi al lavoro vero e proprio.

Utility Manager Academy (UMA): corsi, master e workshop tematici

Il progetto è stato commentato dalla direzione centrale di UMA che ha spiegato: “Lo scopo di questo progetto è quello di attivare una rete capillare di punti di formazione locali capaci di coinvolgere i professionisti del territorio e dare loro l’opportunità di accedere direttamente a corsi centralizzati con programmi studiati nei minimi dettagli e rispondenti a quanto previsto dalla norma UNI 11782:200. Mettiamo a disposizione l’esperienza maturata nella didattica e le partnership con Intertek e Accredia che ci consentono di erogare il corso e l’esame per la certificazione direttamente online attraverso la nostra piattaforma e il nostro personale docente”.

I corsi di formazione base sono disponibili presso le sedi UMA e sono in fase di attivazione anche i master. Corsi e master sono affidati e gestiti dal direttore dell’Academy e dei suoi docenti. In futuro, si prevede anche la promozione di workshop tematici e il lancio del primo corso – guida per il calcolo del credito d’imposta.