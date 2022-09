Come visualizzare e calcolare le tariffe sul telefono cellulare di Capital.com

Capital.com commissioni sono una delle informazioni vitali che sono sempre interessate dagli investitori. Quando conosci i dettagli delle commissioni di transazione di ciascun codice di sicurezza, lo calcolerai per elaborare una strategia di trading adeguata, ottimizzando così la tua strategia di investimento.

Questo articolo imparerà le commissioni di transazione e come visualizzare le commissioni di transazione di un ticker specifico sul telefono.

Cosa sono le commissioni di transazione?

Una commissione di transazione è una commissione che paghi al tuo broker (qui, Capital.com) un importo ogni volta che il tuo trade viene completato. Ogni ticker azionario su Capital.com ha un prezzo diverso.

In Capital.com, la commissione di transazione si basa solitamente sullo spread della differenza tra i prezzi bid e ask.

Questo è considerato un compenso per l’utilizzo della piattaforma Capital.com per il trading.

Inoltre, devi anche pagare commissioni per le operazioni con leva finanziaria. Questa commissione sarà calcolata in percentuale (%). Questa commissione è come pagare gli interessi sull’importo che hai preso in prestito da Capital.Com per fare trading.

Come calcolare le commissioni di transazione su Capital.com

Le commissioni overnight sui Capital.com sono calcolate in percentuale. Se apri una posizione con leva durante la notte, ti verrà addebitata una commissione overnight.

Questo rapporto è diverso tra il prezzo Buy (long) e Ask (short) rispetto al leverage ratio.

La formula per il calcolo degli swap per le azioni è la seguente:

Volume degli scambi * Prezzo di chiusura * (3% +/- LIBOR)/100%/365 (o 360)

Volume di trading: il numero di azioni acquistate.

Prezzo di chiusura: il prezzo di quel titolo al momento del prezzo di chiusura (di solito a 22h UTC).

Il 3% è il tasso di rendimento di Capital.com.

LIBOR: tasso di interesse interbancario a 1 mese.

Le azioni che utilizzano la valuta GBP saranno divise per 365.

Le azioni in altre valute sono divise per 360.

Ad esempio:

Acquisti 10 azioni di Netflix, il prezzo di chiusura è di $ 260. Il LIBOR di USD quel giorno era dell’1,44%.

La tua commissione overnight per il trade di quel giorno sarà:

10 azioni * $260 * (3%+1,44%)/100%/360 = $0,32.

Ciò significa che ti verranno addebitati $ 0,32 per un ordine overnight per acquistare azioni Netflix.

La formula per il calcolo del forex overnight su Capital.com è la seguente:

Volume degli scambi * (0,07% +/- Rapporto prematuro)

Il tasso a termine è la differenza tra i tassi di interesse delle due valute nella coppia di valute.

Spread (spread dinamico) su Capital.com = Prezzo Ask – Prezzo Ask.

Capital.com commissioni: come visualizzare le commissioni per un’azione sul telefono cellulare

Due tipi di commissioni di transazione su Capital.com. Puoi vedere i dettagli in ogni classe di attività. Ecco come guardarlo sul tuo telefono:

Passo 1: Per visualizzare i prezzi per un particolare titolo su Capital.com, devi accedere al tuo account. Quindi fare clic su [Cerca] per selezionare un codice stock di cui si desidera visualizzare le informazioni.

Se non si dispone di un account Capital.com, si prega di registrarsi al link:

Passaggio 2: nella finestra [Transazione] di quel codice azionario, scorrere verso il basso per visualizzare le informazioni dettagliate:

Swap Fee: è la commissione addebitata in base alla leva finanziaria utilizzata.

Spread dinamico: la differenza tra i prezzi bid e ask

Conclusione

Ecco come visualizzare e calcolare le commissioni di transazione dettagliate per un asset su Capital.com. Puoi vedere che Capital.com addebita solo sullo spread di ogni acquisto. Se non viene utilizzata alcuna leva, lo spread è la commissione minima che ogni broker ha. Inoltre, non si incorre in altri costi. In particolare, lo spread su Capital.com è anche abbastanza comodo, il che è un punto a favore per questo broker.