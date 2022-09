Come visualizzare la cronologia dei depositi / prelievi su Capital.com

in

Su Capital.com, puoi facilmente visualizzare la cronologia dei depositi e dei prelievi, comprese le loro informazioni rilevanti come ora, stato e ID. Queste informazioni saranno utili per investitori e trader per gestire il loro investimento, comprendere lo stato degli ordini di deposito / prelievo e scoprire le possibili ragioni di un problema.

Per visualizzare la cronologia dei depositi/prelievi su Capital.com, attenersi alla seguente procedura:

1. Dopo aver effettuato l’accesso a Capital.com, fai clic su “Rapporti” nella barra dei menu sul lato sinistro dello schermo.

2. Nella sezione “Transazione”, fai clic su “Tipo” -> “Deposito” e “Prelievo”, tutti i tuoi ordini di deposito / prelievo verranno mostrati qui, comprese informazioni come:

Dattero

Ore

Stato del deposito (elaborato, in revisione, annullato, …)

Importo del deposito/prelievo

ID transazione

Puoi anche regolare l’intervallo di tempo della cronologia (ad esempio, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, ..

o tutti gli ordini di deposito / prelievo finora) facendo clic su “1 mese” e scegli il periodo di tempo desiderato.

Inoltre, è possibile visualizzare le negoziazioni chiuse, gli ordini addebitati una commissione overnight, gli ordini pagati per i dividendi, ecc., Accedendo alla sezione “Transazioni” della scheda “Rapporti“.