Commissioni di trading su eToro

Poiché le commissioni possono seriamente erodere i rendimenti degli investimenti, è importante avere una panoramica di tutte le commissioni di trading prima di registrarsi per nuovi account.

L’apertura di un account su eToro è gratuita. Non vengono addebitate commissioni di gestione o biglietteria.

In particolare, beneficerai di zero commissioni quando investi in azioni. I prelievi comportano una commissione bassa di $ 5 e i tassi fx si applicano a depositi e prelievi non in USD.

Il prezzo di eToro è fatto interamente con spread e commissioni overnight.

1. Diffusione

Come ogni migliore piattaforma di trading, eToro addebita gli spread. Questa è una commissione che eToro riscuote in base alla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita, che possono fluttuare in periodi di elevata volatilità.

Non appena apri un nuovo trade, vedrai una “perdita” nelle posizioni a causa dello spread.

Mentre la maggior parte degli altri broker addebita uno spread sia sull’acquisto che sulla vendita di un asset, eToro addebita solo uno spread, prima addebitato quando acquisti l’asset e regolato quando lo vendi.

In altre parole, è una piccola percentuale aggiunta alla tua transazione e può variare leggermente in base alle condizioni di mercato e tra diversi strumenti.

Di seguito sono riportati gli spread dettagliati per ogni tipo di strumento:

– Azioni ed ETF (CFD)

I CFD sono transazioni che non comportano l’acquisizione di attività sottostanti. I CFD consentono una maggiore flessibilità, ad esempio il trading con leva finanziaria e le vendite allo scoperto, ma incorrono in spread.

Lo spread per azioni ed ETF è dello 0,09%.

E lo spread verrà addebitato alla chiusura di una posizione.

2. Tariffe per il pernottamento

Una commissione overnight , chiamata anche commissione di rollover – è un pagamento che si applica se si mantiene una posizione durante la notte. La commissione overnight viene addebitata quando si utilizzano posizioni open short (SELL) e leveraged BUY.

E la commissione esatta verrà mostrata nella parte inferiore della finestra di conferma che si apre prima di effettuare l’operazione.