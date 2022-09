Quali commissioni addebita eToro

in

È essenziale che tu comprenda tutte le commissioni, gli spread e i costi su eToro in modo completo prima di aprire un nuovo account. Per una panoramica completa di tutte le tariffe di eToro su eToro, leggi l’articolo qui sotto:

1. Commissioni di trading

Quando fai trading su eToro, beneficerai di zero commissioni. Questo è un buon punto a favore di questo broker mondiale rispetto ad altri. Invece, i prezzi di eToro sono fatti interamente con spread e commissioni overnight.

– Diffusione

Come ogni migliore piattaforma di trading, eToro addebita gli spread. Questa è una commissione che eToro riscuote in base alla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita, che possono fluttuare in periodi di elevata volatilità.

Mentre la maggior parte degli altri broker addebita uno spread sia sull’acquisto che sulla vendita di un asset, eToro addebita solo uno spread, prima addebitato quando acquisti l’asset e regolato quando lo vendi.

In altre parole, è una piccola percentuale aggiunta alla tua transazione e può variare leggermente in base alle condizioni di mercato e tra diversi strumenti.

E lo spread verrà addebitato alla chiusura di una posizione.

Per saperne di più sugli spread dettagliati per ogni tipo di strumento, vai alla pagina delle commissioni di eToro.

– Tariffe per il pernottamento

Una commissione overnight , chiamata anche commissione di rollover – è un pagamento che si applica se si mantiene una posizione durante la notte. La commissione overnight viene addebitata quando si utilizzano posizioni open short (SELL) e leveraged BUY.

E la commissione esatta verrà mostrata nella parte inferiore della finestra di conferma che si apre prima di effettuare l’operazione.

2. Commissioni di deposito e prelievo

Nella maggior parte dei casi, questi metodi di deposito eToro sono completamente gratuiti e non presentano alcuna commissione, almeno per i depositi.

Mentre eToro non addebita una commissione di deposito, c’è una commissione di prelievo di $ 5 per quasi tutti i metodi di transazione. Il broker utilizza questo per coprire alcune delle spese coinvolte nei trasferimenti internazionali di denaro.

Utilizzando il bonifico bancario, tuttavia, potresti anche incorrere in commissioni dal tuo istituto finanziario. Questo dipende esclusivamente dalla politica della tua banca, quindi dovresti ricontrollarlo prima di pianificare di depositare questo metodo.

Per rinunciare a tali commissioni di prelievo di eToro, considera di diventare un membro del terzo livello all’interno del club eToro.

3. Altre tasse

Ci sono alcune altre commissioni come le commissioni di prelievo, le commissioni di conversione in valuta estera come segue:

Commissione di conversione

Prelievi e depositi sono condotti in USD. Qualsiasi altra valuta dovrà essere convertita e, pertanto, incorrerà in una commissione di conversione.

Le commissioni di conversione per bonifici bancari, iDEAL, Sofort e Trustly sono le seguenti:

Commissioni di conversione per altri metodi di pagamento (carte di credito, PayPal, Skrill, Neteller, RapidTransfer e Online Banking locale):

Puoi anche vedere l’importo in USD e il tasso di conversione nella pagina Fondi di deposito prima di inviare il pagamento.

Tassa di inattività

Se non accedi al tuo account entro 12 mesi, ti verrà addebitata una commissione di manutenzione di $ 10 al mese, detraendo direttamente dal saldo disponibile nel tuo account.

eToro addebita questa commissione di inattività solo se ci sono fondi sufficienti nel tuo conto e nessuna posizione aperta verrà chiusa per servire la commissione di inattività.

Per evitare addebiti, assicurati di accedere al tuo account eToro almeno una volta in ogni periodo di 12 mesi.

In conclusione, è importante che tu abbia una panoramica di tutte le commissioni e i costi prima di registrarti per nuovi account su qualsiasi broker. Poiché le commissioni possono seriamente erodere i rendimenti degli investimenti, la selezione del broker giusto può fare un’enorme differenza a lungo termine.