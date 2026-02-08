Competenze e Contatti dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo: Guida Completa

Nel contesto della pubblica amministrazione, l’Ufficio di Amministrazione, Finanza e Controllo svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle risorse e nel rispetto delle normative vigenti.
Questo ufficio si occupa di tutte le attività legate alla contabilità generale, offrendo un supporto essenziale per il corretto funzionamento dell’Agenzia.
Funzioni e responsabilità dell’ufficio
Le competenze principali dell’ufficio riguardano la gestione di tutte le pratiche relative alla contabilità, comprendendo non solo gli adempimenti fiscali, ma anche quelli societari. È cruciale che queste attività vengano eseguite con la massima precisione, al fine di garantire la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie.
Adempimenti fiscali e societari
Tra i compiti più importanti si evidenziano gli adempimenti fiscali, i quali richiedono un monitoraggio costante delle normative vigenti. L’ufficio deve inoltre garantire il rispetto degli obblighi contabili, assicurando che tutte le operazioni siano documentate e registrate con la massima accuratezza.
Reporting e comunicazioni
Oltre alla contabilità, una funzione chiave dell’ufficio è l’attività di reporting agli organi competenti. Questo aspetto è cruciale per garantire che le informazioni finanziarie siano comunicate in modo corretto e che le decisioni siano basate su dati affidabili.
Comunicazione con l’amministrazione della difesa
Il reporting si estende oltre la sfera interna, includendo la comunicazione con gli organi dell’Amministrazione Difesa. È fondamentale che l’ufficio assicuri un flusso di informazioni chiaro e tempestivo. Ciò facilita la trasparenza e la cooperazione tra le diverse entità coinvolte.
Contatti e riferimenti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare direttamente il responsabile dell’Ufficio di Amministrazione, Finanza e Controllo, il Dottore Giuseppe Viteritti. La sua esperienza e competenza sono disponibili per rispondere a ogni esigenza e domanda.
Dettagli di contatto
Per contattare il Dottore Viteritti, sono disponibili i seguenti riferimenti:
- Telefono: 06 469152050
- Email: [email protected] oppure [email protected]
- Posta elettronica certificata: [email protected]
Questi canali offrono un accesso diretto ai servizi dell’ufficio e consentono di ricevere supporto in merito a questioni legate alla finanza e alla contabilità.