Comprare casa per investimento: vantaggi, rischi e come valutare il rendimento nel 2026

Quasi il 18% delle abitazioni è stato acquistato come investimento nel 2026, con punte oltre il 30% in alcune città. Questo articolo spiega perché il mattone resta attraente, quando conviene rispetto ai mercati finanziari e come calcolare il rendimento netto di un immobile.

Nel 2026 circa 17,9% degli acquisti immobiliari sono avvenuti con finalità di investimento: una quota significativa che conferma il ruolo del mattone come strumento per mettere a frutto i risparmi. Alcune realtà urbane mostrano percentuali ancora più alte: Napoli supera il 37,3%Palermo il 33,6%Bari il 31,0% e Bologna il 30,1%. Questi numeri descrivono mercati molto diversi fra loro e invitano a considerare fattori concreti prima di decidere dove e come investire.

Perché le persone scelgono di comprare per investimento e quando conviene

Molti investitori scelgono il mattone per tre motivi principali: la rendita passiva generata dagli affitti, la minore volatilità rispetto ai mercati finanziari e la possibilità di proteggere il capitale dall’inflazione. Tuttavia, la scelta non è universale. È fondamentale valutare gli obiettivi personaliserve un reddito mensile ricorrente? Si punta alla crescita del capitale nel lungo periodo? Si cerca protezione patrimoniale? Per un professionista vicino alla pensione, ad esempio, possedere un appartamento che produce un affitto regolare può essere una soluzione pratica e facilmente gestibile; per un quarantenne con orizzonte pluridecennale, invece, i mercati azionari potrebbero offrire maggior potenziale di crescita.

Un punto critico è la relazione tra investimento immobiliare e orizzonte temporale. L’immobile è un asset meno liquido rispetto a strumenti finanziari: vendere richiede tempo per trovare acquirenti, negoziare il prezzo e completare le formalità. Chi non accetta che una parte del capitale resti immobilizzata per anni dovrebbe valutare alternative più liquide.

Come il contesto urbano incide sul valore dell’immobile

Il valore di un bene immobiliare dipende soprattutto dal contesto in cui è collocato: domanda e offerta locali, dinamiche demografiche, infrastrutture e sviluppo economico incidono spesso più delle caratteristiche interne dell’abitazione. Non esiste un mercato unico: esistono tanti micro-mercati legati alle condizioni locali. Per rendere concreto il concetto, si può confrontare il destino di due investitori con lo stesso capitale. Il primo acquista un bilocale vicino a università e uffici in una città capoluogo ben servita dai trasporti: la domanda di affitti può restare costante e la probabilità di rivalutazione è più alta. Il secondo compra un appartamento identico in una località con popolazione in calo: la domanda potrebbe essere scarsa e la vendita o la locazione più difficili.

La scelta dell’area è quindi decisiva: investire in zone ben collegate o con domanda stabile riduce il rischio di periodi prolungati di vuoto locativo e aumenta la probabilità di apprezzamento del capitale.

Calcolare il rendimento reale: esempio numerico e fattori da non dimenticare

Per valutare la redditività di un’immobile è utile distinguere tra rendimento lordo e rendimento netto. La formula del rendimento lordo è semplice: Rendimento annuale lordo (%) = (Canone annuo / Prezzo di acquisto) x 100. Se compri un appartamento a 200.000 euro e lo affitti a 900 euro al mese, il canone annuo è 10.800 euro e il rendimento lordo è 5,4%.

Il dato che conta però è il rendimento nettoche richiede di sottrarre imposte e costi di gestione: tasse (IMU, cedolare secca se applicata), spese condominiali, manutenzione, assicurazione e i periodi senza inquilino. La formula diventa: (Canone annuo – Spese di gestione – Tasse) / Prezzo di acquisto x 100. Per fare una scelta consapevole è consigliabile simulare scenari diversi, includendo imprevisti e periodi di vacanza dell’immobile.

Il rendimento totale: affitti più rivalutazione del capitale

Un altro elemento da includere nella valutazione è la possibile crescita del valore dell’immobile nel tempo. Il risultato economico di un investimento immobiliare non è dato soltanto dai canoni incassati, ma anche dall’eventuale aumento del prezzo di vendita. Se dopo dieci anni l’appartamento si è rivalutato del 20%, l’impatto sul rendimento complessivo può essere rilevante. Questo stesso principio vale per gli investimenti finanziari: il rendimento totale somma flussi di cassa (affitti, cedole, dividendi) e crescita del capitale.

Infine, la diversificazione è un tema chiave: concentrare gran parte del patrimonio in un singolo immobile espone a rischi specifici di area o di settore. Gli strumenti finanziari permettono invece di distribuire il capitale su molte aziende e mercati, riducendo la dipendenza da una singola variabile. La scelta finale deve mettere in equilibrio orizzonte temporale, tolleranza al rischio, necessità di liquidità e la qualità del mercato locale in cui si intende investire.