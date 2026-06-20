Btp Italia Sì: come funziona e chi può beneficiare del nuovo titolo di Stato

Il Btp Italia Sì offre una remunerazione minima garantita e un premio fedeltà. Scopri come funziona e chi può trarne vantaggio

Il Btp Italia Sì ha chiuso il suo collocamento il 19 giugno 2026, raccogliendo quasi 9 miliardi di euro. Questo nuovo titolo di Stato, pensato per i piccoli risparmiatori, combina una remunerazione minima garantita con una protezione contro l’inflazione. Ma chi può beneficiare di questo strumento e come funziona esattamente?

Il Btp Italia Sì è un titolo di Stato della durata di cinque anni, riservato al mercato retail. A differenza dei tradizionali Btp a tasso fisso, la sua remunerazione è composta da due elementi: una componente fissa e una variabile collegata all’inflazione italiana. Ogni sei mesi, queste due componenti vengono sommate per determinare la cedola che l’investitore riceve.

Le caratteristiche principali del Btp Italia Sì

Uno degli aspetti più interessanti del Btp Italia Sì è il premio fedeltà che per questa emissione è pari allo 0,6% del capitale nominale investito. Questo premio è riservato a chi sottoscrive il titolo durante il periodo di collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Chi vende prima perde il diritto al premio.

Il lotto minimo di sottoscrizione è di 1.000 euro e gli ordini possono essere effettuati in multipli di tale importo. Durante il collocamento, il titolo viene acquistato alla pari, senza commissioni di sottoscrizione a carico del risparmiatore.

Chi può beneficiare del Btp Italia Sì

Il Btp Italia Sì sembra rivolgersi principalmente a chi dispone di liquidità che non prevede di utilizzare nel medio periodo e desidera mantenere una certa protezione contro eventuali rialzi dei prezzi. L’investitore ideale è colui che punta a conservare il capitale, accetta un orizzonte temporale di cinque anni e preferisce una remunerazione prevedibile rispetto alla ricerca di rendimenti più elevati ma anche più incerti.

Tuttavia, il titolo potrebbe non essere adatto a chi pensa di poter avere bisogno di quei soldi nel breve periodo o a chi è disposto ad assumere maggiori rischi pur di ottenere performance potenzialmente superiori.

Cosa cambia per chi acquista dopo il collocamento

Chi non ha sottoscritto il Btp Italia Sì durante il collocamento può comunque investire nel titolo una volta che sarà negoziato sul mercato secondario. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative. Durante il collocamento, il titolo viene acquistato alla pari, mentre sul mercato secondario il prezzo sarà determinato dalla domanda e dall’offerta.

Inoltre, terminato il collocamento, potrebbero essere applicate le normali commissioni previste dal proprio intermediario per l’acquisto e la vendita dei titoli. La differenza più importante, tuttavia, è che chi acquista il Btp Italia Sì dopo la chiusura dell’offerta non avrà diritto al premio finale extra dello 0,6%, anche se manterrà il titolo fino alla scadenza.