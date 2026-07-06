Concerto di Ultimo a Tor Vergata: 250mila spettatori, 16 milioni di incasso e un sito-clone oscurato

Ultimo ha tenuto un concerto record a Tor Vergata con 250mila spettatori e un incasso stimato di 16 milioni, mentre la città ha registrato un indotto di 90 milioni; parallelamente la Guardia di Finanza ha bloccato un sito che proponeva biglietti falsi per l'evento

Il concerto di Ultimo nell’area di Tor Vergata è diventato un evento dai numeri straordinari ma non privo di problemi organizzativi. L’evento, che ha attirato una folla stimata in 250mila persone, ha registrato un incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti valutato intorno a 16 milioni di euro. Al contempo, la presenza massiccia di pubblico ha generato per la città di Roma un impatto economico significativo stimato in circa 90 milioni di euro grazie ai visitatori provenienti da altre regioni.

Numeri del concerto e aspetti dello spettacolo

La manifestazione ha occupato un’area dedicata ai concerti di oltre 150mila metri quadrati e ha comportato l’esaurimento dei biglietti già con mesi di anticipo: la vendita delle 250mila entrate è stata completata in poche ore l’anno precedente. Sul palco, una regia pensata per evocare grandi adunate rock ha incluso un ingresso scenico spettacolare con l’arrivo dell’artista in elicottero e una struttura palco lunga 140 metri. La scaletta ha ripercorso i brani più noti del repertorio come Pianeti e Fateme cantà inserendo anche momenti più intimi come un set al pianoforte sospeso con l’esecuzione di «Quel filo che ci unisce», dedicata alla compagna dell’artista e al loro figlio.

Impatti economici e presenze fuori regione

Gli organizzatori e le analisi economiche riferiscono che circa 155mila spettatori sono arrivati da regioni diverse, con una spesa media pro capite stimata intorno a 360 euro per alloggio, ristorazione e trasporti. Questo fenomeno ha generato un indotto turistico rilevante per esercizi commerciali e servizi locali, contribuendo alla cifra complessiva di 90 milioni. Il valore diretto dei biglietti è stato calcolato considerando un prezzo medio d’ingresso intorno ai 65 euro, che moltiplicato per il numero totale dei ticket ha portato alle stime sull’incasso lordo.

Criticità logistiche, disagi nei trasporti e operazione contro la truffa online

Nonostante la rilevanza artistica e i risultati economici, la serata ha evidenziato criticità sul piano della mobilità: al termine dello spettacolo migliaia di persone hanno subito lunghe attese per il deflusso dall’area di Tor Vergata a causa di un sistema di trasporti pubblici giudicato insufficiente per la mole di pubblico. Su alcuni settori dell’arena sono arrivate lamentele per la scarsa visibilità, mentre sui social network una diretta da un terrazzo con vista sull’evento ha raccolto milioni di spettatori.

Oscuramento del sito-clone e attività della Guardia di Finanza

Parallelamente all’organizzazione dell’evento, è stata condotta un’operazione della Guardia di Finanza che ha individuato e richiesto l’oscuramento di un portale web registrato presso provider esteri, creato per proporre in vendita biglietti che in realtà non erano disponibili. L’attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dalla magistratura competente e alla notifica agli Internet Service Provider per inibire l’accesso al sito-clone sul territorio nazionale.

I finanzieri hanno spiegato che il sito funzionava come una falsa vetrina l’obiettivo era attrarre consumatori ignari per carpire dati di pagamento e realizzare così truffe. L’intervento mira a tutelare i potenziali acquirenti, impedendo la continuazione delle condotte illecite e riducendo il rischio di frodi informatiche legate alla rivendita non autorizzata di titoli d’ingresso per eventi di grande richiamo.

Il bilancio dell’evento resta L’insieme di questi elementi descrive un appuntamento musicale che ha segnato il territorio, evidenziando al tempo stesso le sfide logistiche e di sicurezza da affrontare quando un evento di tali dimensioni si svolge in contesti urbani.