Mercati in leggera ripresa, Bitcoin domina con il 55,8%

Settimana positiva per le valute e le criptovalute: EUR/USD a 1,1448, Bitcoin al 63059 USD (+0,67%)

La settimana si chiude con un leggero rialzo sui mercati valutari e cripto, trainato da un EUR/USD che recupera lo 0,43% e da un Bitcoin che consolida la sua dominance al 55,8%.

Sul fronte FX, l’euro guadagna terreno sul dollaro, con l’EUR/USD che chiude a 1,1448. L’apprezzamento è più contenuto su sterlina e yen, con l’EUR/GBP a 0,8572 (+0,064%) e l’EUR/JPY a 184,48 (+0,157%).

Nel settore crypto, Bitcoin ed Ethereum mostrano un movimento sincronizzato, con BTC a 63059 USD (+0,67%) e ETH a 1772,77 USD (+0,61%). La capitalizzazione totale del mercato crypto registra un incremento dello 0,5%, mentre la dominance di Ethereum si attesta al 9,4%.

La prossima settimana sarà cruciale per confermare questa direzione, con l’attenzione rivolta ai dati macroeconomici e alle mosse delle banche centrali.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.