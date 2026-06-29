Curriculum e comunicazioni d’esame del professor Marco Romano

Scopri il profilo accademico e operativo del professor Marco Romano, i suoi incarichi nazionali e internazionali e le comunicazioni ufficiali relative agli appelli e ai risultati d'esame del 16-06-2026 e del 17 giugno.

Il professor Marco Romano (Ph.D.) è una figura di riferimento nel campo dell’economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Catania. Il suo ruolo comprende l’insegnamento di corsi come Economia e gestione delle impreseLogistica distributiva e omnicanalitàDigital Innovation e Transformation ManagementMarketing e Imprenditorialità e business planning oltre alla partecipazione al Collegio dei Docenti del programma Ph.D. in Economics, Management and Decision Making.

Incarichi istituzionali, collaborazioni e ruoli editoriali

Romano è coinvolto in attività di ricerca e trasferimento tecnologico: è associato ai Laboratori del Sud dell’INFN-LNS e svolge attività come Visiting Professor al Dipartimento di Management della Northumbria University di Newcastle upon Tyne (UK). In ambito editoriale ricopre il ruolo di associate editor per il Journal of Intellectual Capital ed è membro dei comitati editoriali di riviste come il Journal of Innovation and Entrepreneurship e il Journal of the Knowledge Economy oltre a far parte dei consigli scientifici e advisory di periodici di management.

Dal punto di vista organizzativo e consulenziale, è componente del Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership e Health Management (ILhM-Centre) dell’Università di Catania, membro del comitato scientifico dell’International Center of Research on International Management (ICRIM) presso l’Università Cattolica di Milano e presidente dell’area “cultura d’impresa e imprenditorialità” della Fondazione Centro Studi UNGDC. Collabora inoltre con iniziative territoriali come il tavolo UNICREDIT “Laboratorio Start up Sicilia”.

Ruoli di valutazione, revisione e governance

Tra le sue competenze istituzionali figurano l’iscrizione all’Albo degli Esperti ANVUR III Mission all’Albo degli Esperti Research & Innovation – Horizon 2026 della Commissione Europea e la partecipazione come revisore MIUR per la valutazione di programmi e prodotti ministeriali. Ha esperienza pratica nella programmazione di fondi comunitari sia in forma diretta che indiretta, in relazione a funzioni di indirizzo politico-amministrativo della Regione Siciliana per l’istruzione e la formazione professionale.

Esperienze professionali, incarichi precedenti e appartenenze scientifiche

In ambito territoriale e manageriale ha svolto funzioni di rilievo: è stato componente del consiglio direttivo dell’APSTI (Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani), dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, direttore generale del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118 Sicilia e presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. A livello internazionale ha avuto esperienze come Visiting Scholar al Whitaker Institute for Business (University of Ireland) e come visiting lecturer al Warrington College of Business (University of Florida, USA).

È membro della Società Italiana di Management (SIMA) e dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). La sua produzione scientifica è ampia: articoli, interventi in convegni nazionali e internazionali e lavori che concernono ambiti quali strategic managementinnovation e entrepreneurship con specifico focus su temi come entrepreneurial principal investigatorsentrepreneurial universitiestechnology transferacademic spin-offknowledge managementdigital transformation e gestione di catene di fornitura e retail.

Comunicazioni ufficiali sugli appelli e risultati d’esame

Per l’appello di EGI del 16-06-2026 è stata annunciata una prova scritta finale composta da tre domande a risposta aperta. Le modalità distinte per gli studenti sono le seguenti: gli studenti non frequentanti vengono valutati esclusivamente tramite la prova scritta; chi supera lo scritto dovrà sostenere un esame orale per confermare il voto. Gli studenti frequentanti (con almeno il 80% di presenze e consegna delle esercitazioni) affrontano la stessa prova scritta finale e possono vedersi verbalizzare il voto scritto se compreso tra 18 e 23, purché lo accettino.

In relazione allo stesso appello del 16-06-2026 ore 10 la distribuzione degli studenti nelle aule è stata organizzata in ordine alfabetico: Aula 1 da Agatello a Calvisi; Aula 2 da Campione a De Paquale, con inclusione degli studenti del corso Management delle Imprese e dei Servizi turistici Aula 3 da Di Dio a Gerotti più Munoz e Soto; Aula 8 da Giacona a Luca; Aula 13 da Malacasa a Portale; Aula 14 da Privitera a Scalisi; Aula 15 da Schilirò a Zimei.

Risultati dell’appello del 17 giugno e orali

Il registro risultati relativo agli esami segnala voti verbalizzati per l’appello del 17 giugno con orali calendarizzati il 26 PV ore 8.30. Tra le matricole pubblicate figurano punteggi da 18 fino a 28 e alcune sigle “NS” (non sostenuto) per studenti assenti o non valutati. L’elenco dettagliato dei numeri di matricola e dei voti è stato reso disponibile in forma ufficiale per la verbalizzazione.

Le comunicazioni qui riassunte riflettono sia il profilo professionale e accademico del professor Marco Romano sia le principali informazioni operative sugli appelli e sui risultati d’esame relativi a giugno 2026, utili agli studenti e agli stakeholder istituzionali.