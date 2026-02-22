Concorso per 983 posti da allievo maresciallo alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza

Bando per 983 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. Il provvedimento riguarda la selezione per l’anno accademico 2026/2027. L’avviso disciplina i posti disponibili, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione.

Il bando costituisce un’opportunità per aspiranti che intendono intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine con specializzazione nelle attività economico-finanziarie. La selezione è rivolta a candidati che soddisfano i requisiti previsti e che intendano seguire il percorso formativo offerto dalla scuola.

La pubblicazione contiene le informazioni essenziali: requisiti di ammissione, documentazione necessaria, prove di selezione e istruzioni per la compilazione della domanda. Per procedere con l’iscrizione occorre seguire il link al dettaglio del concorso indicato nel bando.

Si raccomanda la lettura attenta di ogni sezione del bando per evitare errori formali che potrebbero compromettere la partecipazione. Ulteriori sviluppi e le scadenze specifiche sono riportati nel testo ufficiale del provvedimento.

Requisiti e destinatari del bando

Possono partecipare alla selezione i candidati che soddisfano i requisiti anagrafici e il titolo di studio indicati nel bando. I criteri comprendono limiti di età, cittadinanza italiana e, se previsto, l’assolvimento degli obblighi di leva.

Il bando specifica inoltre eventuali cause di esclusione, come provvedimenti disciplinari o condanne penali che ostano all’arruolamento in forze dell’ordine. Per informazioni su documentazione richiesta e modalità di presentazione delle domande si rimanda al testo ufficiale del provvedimento.

Documentazione richiesta

Il bando richiede la presentazione di certificazioni anagrafiche, titoli di studio e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. È necessario allegare documenti che attestino il possesso dei requisiti indicati dal provvedimento.

Occorre inoltre fornire ogni certificato sanitario o attestazione fisica quando prevista dalla procedura di selezione. Il bando specifica le modalità di presentazione dei documenti, sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

Requisiti fisici e sanitari

Per l’ammissione al 98° corso sono previsti controlli clinici e valutazioni di idoneità fisica. Gli accertamenti mirano a verificare l’adeguamento del candidato alle esigenze del servizio operativo.

I criteri medici, dettagliati nel bando, definiscono le condizioni di salute compatibili con l’impiego e le eventuali limitazioni che possono comportare l’esclusione dalla selezione. Il documento ufficiale indica anche le procedure per eventuali ricorsi o integrazioni della documentazione sanitaria.

Prove di selezione e modalità di valutazione

Il bando prevede una sequenza di prove scritte, test psico-attitudinali e prove fisiche, integrate da eventuali accertamenti orali e controlli attitudinali. Le fasi selettive mirano a valutare competenze tecniche, capacità logico-deduttive e preparazione generale dei candidati. I criteri di valutazione e i punteggi assegnati a ciascuna prova determinano la graduatoria finale. In continuità con le indicazioni sulla documentazione sanitaria, il regolamento disciplina anche le procedure per ricorsi e integrazioni documentali.

Prove scritte e test attitudinali

Le prove scritte verificano le conoscenze specifiche indicate dal bando e l’applicazione pratica di principi operativi. I test attitudinali misurano capacità cognitive e indicatori psicologici mediante strumenti standardizzati. Tale standardizzazione consente un confronto uniforme tra candidati su parametri omogenei. Per la preparazione si raccomanda lo studio delle materie tecnico-professionali indicate nel bando e l’esercizio di ragionamento logico-deduttivo.

Prove fisiche

Le prove fisiche comprendono esercizi di resistenza, velocità e forza, calibrati sui requisiti del ruolo. Il superamento di tali test è imprescindibile per l’ammissione al corso e si colloca dopo le prove scritte e i test psico-attitudinali. Per la preparazione è consigliabile un piano di allenamento mirato che integri lavoro aerobico, esercizi di potenziamento e prove specifiche simulate. Il bando indica le performance minime richieste per ciascun esercizio e le modalità di svolgimento delle prove.

Presentazione della domanda e informazioni pratiche

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel bando e tramite la piattaforma indicata. È fondamentale inserire dati veritieri e allegare la documentazione prevista: omissioni o errori possono comportare l’esclusione dalla procedura. Per compilare la domanda è necessario accedere al dettaglio del concorso e seguire la procedura online, rispettando termini e formati indicati nel bando. Eventuali comunicazioni ufficiali relative alle fasi successive saranno pubblicate negli avvisi della sede organizzatrice.

Termini e comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali relative al concorso sono pubblicate nel bando e sui canali istituzionali della Guardia di finanza. I candidati devono consultare regolarmente tali fonti per aggiornamenti su calendario delle prove e graduatorie. Eventuali variazioni o chiarimenti verranno notificati attraverso gli stessi canali ufficiali.

Il bando riguarda l’ammissione al 98° corso per l’anno accademico 2026/2027 e prevede 983 posti. Per partecipare è necessario seguire la procedura indicata nel bando e compilare la domanda secondo le istruzioni pubblicate. Documentazione, requisiti e scadenze sono riportati nel testo del concorso e nelle successive comunicazioni ufficiali della sede organizzatrice.

Le comunicazioni sulle fasi successive saranno pubblicate negli avvisi della sede organizzatrice; la responsabilità di controllo quotidiano rimane a carico del candidato. Eventuali notizie relative a convocazioni, accertamenti sanitari o integrazioni documentali saranno rese note esclusivamente tramite i canali istituzionali.