Opportunità di Carriera nella Guardia di Finanza: Concorso per Vicebrigadieri 2026 – Scopri Come Partecipare!

È finalmente disponibile il bando per il Concorso Vicebrigadieri della Guardia di Finanza 2026, un’importante occasione di crescita professionale per gli attuali membri del Corpo.

Questo concorso offre ben 320 posti per accedere al 30° corso di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

La selezione si svolgerà attraverso una valutazione basata su titoli e prove d’esame e si articola in due contingenti: 288 posti per il contingente ordinario e 32 posti per il contingente di mare. Tra i posti del contingente ordinario, sono previsti 2 posti riservati ai candidati con attestato di bilinguismo.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso, è necessario essere in servizio permanente come appuntati e finanzieri e soddisfare specifici requisiti. Gli appuntati scelti che hanno già partecipato ad un altro concorso nello stesso anno non possono iscriversi. Inoltre, i candidati non possono richiedere un contingente diverso da quello di appartenenza.

Documentazione e termini

Le condizioni richieste devono essere rispettate alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata per il 10 gennaio 2026, entro le ore 12:00. La domanda va presentata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale concorsi.gdf.gov.it.

Struttura del concorso

Il concorso prevede una prova scritta costituita da un questionario a risposta multipla, che si svolgerà a partire dal 4 febbraio 2026. I dettagli riguardanti la sede e il calendario delle prove saranno comunicati sul portale ufficiale dopo il termine per la presentazione delle domande.

Il punteggio minimo per essere dichiarati idonei è 10/20, e i candidati devono presentarsi muniti di un documento d’identità. È vietato portare materiali non autorizzati come vocabolari o appunti.

Valutazione dei titoli

La successiva fase di valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che supereranno la prova scritta. Sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, suddiviso tra due aree: l’Area Culturale e l’Area Professionale. La prima valuta il titolo di studio, mentre la seconda considera l’esperienza e le qualifiche acquisite nel corso della carriera.

Come prepararsi

Il Concorso per Vicebrigadieri della Guardia di Finanza 2026 rappresenta una grande opportunità per avanzare nella carriera. Con una preparazione adeguata e il rispetto delle scadenze, è possibile affrontare questo importante passo professionale con successo.