Introduzione al concorso per allievi marescialli

Per l’anno accademico 2025/2026, è stato indetto un concorso per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine, contribuendo alla sicurezza e alla legalità nel nostro Paese.

Dettagli sui posti disponibili

I posti disponibili sono suddivisi in diverse categorie. Di questi, 1.108 sono destinati al contingente ordinario. È importante notare che 20 posti sono riservati ai candidati in possesso di un attestato specifico, come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica. Questa suddivisione mira a garantire una selezione equa e meritocratica, permettendo a un numero maggiore di aspiranti di accedere a questa prestigiosa istituzione.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare determinati requisiti. È fondamentale essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e soddisfare i requisiti di idoneità fisica e psichica. Inoltre, i candidati devono essere cittadini italiani e avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni. La preparazione per questo concorso richiede un impegno significativo, poiché le prove di selezione includeranno esami scritti e orali, oltre a prove fisiche.

Come prepararsi al concorso

La preparazione per il concorso richiede un approccio strategico. È consigliabile iniziare a studiare con largo anticipo, concentrandosi sui programmi di esame e sulle materie richieste. Inoltre, partecipare a corsi di preparazione specifici può rivelarsi utile per affrontare le prove con maggiore sicurezza. Non dimenticare di curare anche la preparazione fisica, fondamentale per superare le prove atletiche.

Scadenze e modalità di iscrizione

Le iscrizioni al concorso saranno aperte a partire da una data specifica, che sarà comunicata attraverso i canali ufficiali della Guardia di Finanza. È importante seguire attentamente le indicazioni fornite e rispettare le scadenze per non perdere l’opportunità di partecipare. La registrazione avverrà online, e i candidati dovranno fornire la documentazione necessaria per completare la loro iscrizione.

Conclusione

Il concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza rappresenta un’importante opportunità per molti giovani italiani. Con la giusta preparazione e determinazione, è possibile affrontare questa sfida e intraprendere una carriera al servizio della comunità. Rimanere informati sulle scadenze e sui requisiti è fondamentale per avere successo in questo percorso.