Introduzione alle nuove agevolazioni

Il governo italiano ha recentemente approvato un decreto che introduce nuove agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica, in particolare per far fronte ai rincari delle bollette di luce, gas e acqua. Queste misure sono state pensate per supportare le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro, ampliando così la platea dei beneficiari e aumentando il contributo mensile disponibile.

Chi può beneficiare del bonus sociale

Il bonus sociale è destinato a nuclei familiari con un ISEE massimo di 9.530 euro per famiglie con 1-3 figli a carico e di 20.000 euro per famiglie numerose con almeno 4 figli. Con il nuovo decreto, le famiglie con un reddito ISEE compreso tra 0 e 25.000 euro potranno ricevere un contributo di 200 euro una tantum, che si aggiunge ai bonus già esistenti. Questo significa che le famiglie più vulnerabili potranno contare su un supporto economico significativo per affrontare le spese energetiche.

Come richiedere il bonus e l’attestazione ISEE

Per accedere al bonus sociale, è fondamentale presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenere l’attestazione ISEE. La DSU è un documento che raccoglie le informazioni necessarie per valutare la situazione economica del nucleo familiare. Può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e ci sono diversi modi per richiederla, anche online. È possibile simulare il calcolo dell’ISEE per verificare se si ha diritto al bonus sociale. Inoltre, è importante prestare attenzione a chi è intestata la fornitura di luce, gas o acqua, poiché questo può influenzare l’accesso alle agevolazioni.

Dettagli sul contributo e modalità di erogazione

Il contributo per il bonus sociale viene erogato automaticamente sulle bollette e varia in base alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, per i nuclei con 1-2 componenti, il contributo annuale è di 167,90 euro, mentre per le famiglie numerose può arrivare fino a 240,90 euro. Questo sconto sarà visibile in ogni bolletta, rendendo più facile per le famiglie pianificare le proprie spese. È importante tenere presente che il contributo può essere richiesto anche per le bollette del gas e dell’acqua, ampliando ulteriormente il supporto economico disponibile.