Conto Corrente Arancio Più di ING: Scopri Interessi Elevati e Cashback Imperdibili

La banca olandese ING ha recentemente lanciato un’iniziativa volta ad attrarre nuovi clienti.

Il Conto Corrente Arancio Più offre un’opportunità unica, combinando un tasso di interesse del 4% sui risparmi e un cashback del 4% sugli acquisti effettuati con la carta di debito associata. Questa proposta si distingue nel panorama finanziario per la sua semplicità e convenienza.

Apertura del conto e costi associati

Aprire un Conto Corrente Arancio Più è un processo rapido e semplice, completamente online. I nuovi clienti possono completare la registrazione in pochi minuti utilizzando la firma digitale. È necessario presentare un documento d’identità, la tessera sanitaria e un numero di cellulare. Il canone mensile per il conto è di 5 euro, ma è possibile azzerarlo soddisfacendo determinate condizioni.

Condizioni per l’azzeramento del canone

Il canone può essere ridotto a zero se si accredita lo stipendio o la pensione con un importo mensile di almeno 1.000 euro. Inoltre, i clienti under 30 che aprono il conto entro il 28 febbraio 2026 possono beneficiare di questa esenzione. Per i nuovi clienti, i primi tre mesi sono completamente gratuiti, consentendo una transizione agevole prima di iniziare a pagare il canone.

Dettagli sull’offerta promozionale

La promozione attuale prevede un tasso di interesse del 4% per i primi sei mesi sui risparmi depositati nel Conto Arancio. I nuovi clienti devono aprire il conto entro il 24 gennaio 2026 e inserire il codice promozionale ING2025 durante la registrazione. Questo tasso è applicabile su un massimo di 50.000 euro, garantendo un rendimento considerevole su una somma significativa.

Cashback sugli acquisti

Oltre agli interessi, gli utenti di Conto Corrente Arancio Più possono ricevere un cashback del 4% sugli acquisti effettuati con la carta di debito associata. Questo cashback è applicabile su un importo di spesa massimo di 500 euro al mese, permettendo ai clienti di ottenere un ritorno significativo sulle proprie spese quotidiane.

Opportunità di guadagno extra

ING propone anche un ulteriore vantaggio: un cashback fino a 250 euro per ogni amico invitato ad aprire un Conto Corrente Arancio. Per ogni nuovo cliente che aderisce, il cliente esistente riceverà 25 euro di cashback, fino a un massimo di 10 amici. Questo programma di referral rappresenta un’opportunità per ampliare la rete di clienti e ottenere vantaggi finanziari.

Il Conto Corrente Arancio Più di ING si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi desidera un conto corrente in grado di proteggere i risparmi e favorirne la crescita. Grazie a un mix di interessi competitivi e cashback sugli acquisti, questo conto rappresenta un’opzione interessante per molti consumatori, in particolare per i giovani investitori e coloro che si affacciano per la prima volta al mondo dell’economia.